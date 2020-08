L'oroscopo di sabato 22 agosto prevede un potente Marte in sestile dal segno dei Gemelli, sintomo di un'intesa di coppia in aumento in questo periodo, mentre Leone cercherà di trasmettere un messaggio alla persona per cui prova qualcosa. La Luna in congiunzione al segno della Bilancia porterà un weekend fortunato per i nativi del segno, soprattutto in amore, mentre l'Acquario in questo periodo potrebbe aver bisogno di un po’ più di tenerezza da parte del partner. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 22 agosto per tutti i segni zodiacali.

Previsioni di sabato 22 agosto segno per segno

Ariete: inizierete a rendervi conto che c'è qualcosa che non va nella vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo.

La Luna in opposizione dal segno della Bilancia infatti, metterà sotto pressione il vostro rapporto e di questo ve ne accorgerete, ma dovrete anche fare qualcosa se non volete passare problemi con il partner. Se siete single i rapporti con gli amici s'intensificano ma potreste non sapere come reagire a certi commenti. Per quanto riguarda il lavoro siete in attesa di incarichi importanti e per il momento potreste usare quel poco di tempo libero per concludere alcune mansioni rimaste indietro. Voto - 7-

Toro: configurazione astrale che prevede il pianeta Giove in trigono dal segno del Capricorno, portatore di fortuna soprattutto dal punto di vista professionale secondo l'oroscopo di sabato 22 agosto.

Con un po’ di impegno e di coraggio se volete potreste ottenere splendidi risultati. Sfera sentimentale discreta in questa giornata. Voi nativi del segno vi sentirete completi insieme alla vostra anima gemella, concedendovi tanti bei momenti che vi sembrava di non vivere più da tanto tempo. Se siete single sarete in attesa di una risposta da parte di una persona importante, ma forse dovreste farvi avanti prima voi.

Voto - 8

Gemelli: ottima Luna in trigono dal segno della Bilancia secondo l'oroscopo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale la comunicazione sarà un elemento importante, che non dovrebbe mancare mai in un rapporto, soprattutto in questo momento dove il partner avrà bisogno di voi. Se siete single il vostro talento potrebbe essere notato.

Sul posto di lavoro dimostrate non solo ai colleghi, ma anche a voi stessi di essere pronti per ricoprire nuovi incarichi. Voto - 7,5

Cancro: potreste ritrovarvi in situazioni un po’ diverse dal solito per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Inoltre, valutate attentamente nuove proposte che arriveranno. Per quanto riguarda la sfera sentimentale la Luna in quadratura dal segno della Bilancia potrebbe essere un po’ problematica. Venere in congiunzione vi aiuterà ad essere meno impulsivi nei confronti del partner, ciò nonostante la prudenza non è mai troppa. Se siete single un po’ di tenerezza non vi dispiacerà affatto, anche se per ricevere bisogna dare. Voto - 7+

Leone: oroscopo di sabato discreto per voi nativi del segno, con una configurazione astrale non brillantissima.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale infatti sarete un po’ freddi nei confronti del partner. Sarà solamente una cosa passeggera, in ogni caso non prendetevela con chi non vi ha fatto nulla. Voi single cercherete di comunicare qualcosa alla persona che vi piace, ma dire un semplice ciao potrebbe sembrare un’impresa per voi. Per quanto riguarda il lavoro sarete ben accetti nella vostra cerchia, ma non per questo potrete poggiarvi sugli allori. Voto - 7-

Vergine: configurazione astrale che prevede un buon Mercurio in congiunzione al vostro cielo, assieme ad un fortunato Giove in trigono dal segno del Capricorno. In ambito sentimentale avrete tutto il tempo che vi servirà per soddisfare il partner e cercare di rendere felice e raggiante la vostra relazione di coppia.

I single cercherete di vivere con positività ed ottimismo. Per quanto riguarda il settore professionale mettetevi all'opera per portare avanti con efficacia alcuni lavoretti extra. Voto - 8

Bilancia: fine settimana movimentato e fortunato per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. In ambito sentimentale prevale rispetto e tenerezza nei confronti del partner, mettendovi a vostro agio e concedendovi piacevoli momenti insieme. Se siete single potreste provare sensazioni che non sempre proverete. Sul fronte lavorativo non sempre le cose vanno come sperate. L'importante sarà vedere le cose sempre dal lato positivo, ma soprattutto guardare sempre avanti. Voto - 8

Scorpione: oroscopo della giornata di giovedì che vedrà ancora una raggiante Venere in trigono dal segno del Cancro.

In amore vi darete da fare per far felice il partner, costruendo legami intensi e romantici. I cuori solitari saranno decisamente più attivi in questo periodo, con la voglia di uscire e vedere un po’ il mondo. Nel lavoro prestando particolare attenzione ai dettagli, ridurrete il rischio di commettere degli errori, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7,5

Sagittario: giornata piuttosto discreta per voi nativi del segno, con una configurazione astrale non eccezionale. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete provocanti e divertenti al tempo stesso nei confronti del partner, ma non è detto che sarà l'atteggiamento più adatto. Se siete single un piacevole pomeriggio con gli amici vi rilasserà molto.

Sul fronte professionale non sarete tra i migliori in questa giornata, ma neanche così peggiori come pensate. Voto - 7+

Capricorno: giornata no per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Avere la Luna e Venere in opposizione non farà molto bene alla vostra relazione di coppia, e un atteggiamento difensivo sarà la scelta più adatta. Per i single potrebbe essere una buona idea stare alla larga da presenze non gradite. Nel lavoro la vostra forza di volontà non sarà molta, e dovreste rivalutare un momento alcune situazioni. Voto - 6

Acquario: con la Luna in trigono dal segno della Bilancia, l'oroscopo della giornata di sabato si rivelerà tutto sommato discreto, consideratela una breve tregua. Per quanto riguarda la sfera sentimentale darete e ricevere più affetto da parte del partner, e con un po’ di fortuna potreste attendervi qualcosa di veramente gradito.

Se siete single apprezzerete di più la compagnia dei vostri amici. In ambito lavorativo un atteggiamento serio un po’ d'impegno nelle vostre mansioni vi permetteranno di ottenere discreti successi. Voto - 7

Pesci: Il transito di Mercurio in opposizione dal segno della Vergine potrebbe compromettere i rapporti con i vostri colleghi in questo periodo. Forse sarebbe preferibile dedicarsi maggiormente a mansioni che potrete portare avanti in autonomia. Sfera sentimentale ancora soddisfacente in questo periodo estivo. Godetevi queste ultime giornate di agosto in compagnia del partner, regalandovi se potete una vacanza insieme. Se siete single nessuno potrà resistere alla vostra tenerezza se saprete gestirla bene.

Voto - 7,5