L'oroscopo del mese di settembre si rivelerà discreto dal punto di vista lavorativo per i nativi sotto il segno dell'Acquario, considerato che Mercurio sarà in trigono dal segno della Bilancia nella parte centrale del mese, andando a riscattare ciò non è andato in porto il mese precedente, mentre per il Sagittario il periodo sarà estremamente fortunato in amore, dato che Venere si troverà in trigono dal segno amico del Leone. Per Capricorno non sarà un mese eccezionale, ma nemmeno da buttare. Ciò vorrà dire che la loro configurazione astrale sarà in miglioramento, seppur di poco. I nativi Pesci, nonostante non abbiano più il supporto di Venere, saranno perfettamente in grado di gestire la loro relazione d'amore in autonomia.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di settembre 2020 per quanto riguarda la seconda sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo settembre 2020, 2^ sestina

Bilancia: oroscopo del mese di settembre solamente discreto per voi nativi del segno. Vero è che la vostra configurazione astrale sarà in miglioramento, facendo un piccolo passo avanti, ma non sarà quel passo avanti che vi aspettavate. Dunque per quanto riguarda la sfera sentimentale Venere sarà in sestile dal segno del Leone a partire dalla seconda settimana del mese, concedendovi qualche possibilità in più con la vostra anima gemella, ma attenzione a quel Marte capriccioso che potrebbe intervenire. Se volete risolvere alcune problematiche di coppia dunque, siate astuti e prendete iniziativa.

Se siete single provate pure a conoscere nuova gente, facendovi apprezzare e mettendovi sempre a disposizione. Per quanto riguarda il settore professionale l'estate sta per concludersi, e la voglia di rinnovamento, e di ricominciare da un nuovo capitolo si farà sentire. Potrebbe essere dunque il pretesto adatto per iniziare questo periodo con la giusta convinzione e determinazione.

Voto - 7+

Scorpione: non avrete più il sostegno del pianeta Venere, secondo l'oroscopo del mese di settembre, passando in una posizione ostile per voi. L'estate terminerà dunque con qualche piccolo inceppo nella vostra relazione sentimentale, che se però riuscirete a gestire bene, potreste superare. Dunque, non mentite e non siate gelosi o scorretti nei confronti del partner.

Soprattutto, godetevi questi ultimi giorni di pace e relax per dimostrare alla vostra anima gemella quanto ci tenete a questa storia d'amore. Per quanto riguarda i single la voglia di emozioni nuove e profonde non terminerà e, forse, potreste essere ancora in tempo. Per quanto riguarda il lavoro la vostra carriera in questo periodo riceverà miglioramenti considerevoli, soprattutto dal punto di vista economico, che vi metteranno in una posizione più agiata. Voto - 7-

Sagittario: periodo estremamente fortunato per voi nativi del segno. Il vostro assetto astrale sarà in notevole miglioramento e potrete godervi una magnifica Venere entrare in trigono dal segno amico del Leone, e sarà perfetto per cercare di stabilire una magnifica relazione di coppia.

Godetevi dunque i sentimenti e la passione che ci saranno tra voi, senza trascurare i vostri progetti per migliorare questa storia d'amore. I cuori solitari avranno Marte dalla loro parte per avere energie e creatività e conoscere nuove persone con cui approcciarsi. In ambito lavorativo secondo l'oroscopo sarete molto fiduciosi in voi stessi e nei confronti dei vostri colleghi, soprattutto se siete nati nella terza decade. A piccoli passi vi dirigerete verso il successo, arrivando ad assumere una posizione più agiata e di rilievo. Voto - 8,5

Capricorno: oroscopo di settembre senza infamia e senza lode per voi nativi del segno. La vostra configurazione astrale prevede dei cambiamenti, anche se non saranno così incisivi o invasivi nella vostra vita quotidiana.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale Venere non sarà più elemento di disturbo per la vostra relazione di coppia, ciò nonostante recuperare terreno sarà un'operazione un po’ lenta. Avrete inoltre bisogno di controllarvi un po’, evitando di essere scontrosi con il partner. In questo modo l'amore tornerà ad essere protagonista delle vostre giornate, regalandovi un po’ di serenità in più. Per i single l'oroscopo preannuncia una ripresa netta della loro vita sociale, perfetta per avere durante la giornata alcuni momenti di spensieratezza, per allargare la propria cerchia, oppure semplicemente per divertirsi un po’. Per quanto riguarda il lavoro quello che vi servirà in questo periodo sarà una disponibilità economica maggiore.

Intendiamoci, non che state lavorando male, semplicemente per realizzare i vostri progetti serve più denaro, di conseguenza forse sarebbe il caso di fare qualche ora extra. Voto - 7

Acquario: oroscopo del mese di settembre positivo per quanto riguarda il settore professionale per voi nativi del segno. Potrete contare sul sostegno di Mercurio nella parte centrale del mese, e questo significa che non solo i rapporti con i colleghi si riveleranno più efficaci, ma inoltre le vostre mansioni procederanno molto bene in questo arco di tempo, con entrate più che discrete. Discorso differente per quanto riguarda la sfera sentimentale, considerato che il pianeta Venere si troverà in opposizione dal segno del Leone.

Fortunatamente ci sarà Marte in sestile che ammortizzerà un po’ la situazione, ciò nonostante l'oroscopo vi consiglia comunque prudenza. Essere ostili proprio nei confronti della persona che avete scelto di avere sempre al vostro fianco non sarà affatto una bella idea. I cuori solitari tenderanno ad essere socievoli, ma non saranno disposti a impegnarsi seriamente al momento. Voto - 7

Pesci: nonostante il pianeta Venere non si troverà più in una posizione favorevole, il mese di settembre sarà nel complesso buono per quanto riguarda la sfera sentimentale. Sarete infatti in grado di gestire in completa autonomia la vostra relazione di coppia, guidando i vostri cari nella direzione che ritenete più opportuna.

Attenzione solamente nell'ultima settimana quando Venere passerà ad essere in opposizione. Per quanto riguarda i cuori solitari meglio non essere troppo esigenti, perché poi potreste ritrovarvi con un pugno di mosche. In ambito lavorativo la vostra carriera professionale non subirà notevoli cambiamenti. Avrete dunque la possibilità di ottenere comunque dei discreti successi sul posto di lavoro, purché v'impegnate e dimostrate agli altri di essere la persona giusta per il vostro ruolo, con la speranza di poter ambire a posizioni sempre più di spessore. Voto - 8-