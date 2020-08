L'amore brillerà in ogni suo aspetto durante questo settembre 2020 per i nati del segno del Sagittario. Riappacificazioni ed incontri che daranno ai nati motivi per far tornare a battere il cuore più forte che mai saranno alla base di questo arco temporale che progressivamente abbandonerà il periodo estivo.

La positività sarà di enorme aiuto nella formazione di squadre lavorative e di affari più proficui del solito, ma anche per poter fare qualche piccolo o grande acquisto per la persona o per la famiglia.

In basso, sono presenti le previsioni per il segno del Sagittario per il mese di settembre nel dettaglio.

Amore

Non solo Venere sarà con voi dal giorno 7, ma anche Marte sarà fondamentale per favorire l'accrescimento della complicità di coppia, perché sarà ottima sia dal punto di vista prettamente romantico che convergerà anche in campo erotico. Conquisterete nuovamente il vostro partner se ultimamente avete avuto a che fare con qualche diverbio particolarmente pesante e anche gli incontri nuovi vi daranno chance sulla ricerca dell'anima gemella.

La seduzione sarà un espediente che funzionerà anche con le amicizie, e in questo caso si parlerà di una seduzione argomentativa. Molte persone vi troveranno estremamente affascinanti anche utilizzando il vostro carisma.

Lavoro

Purtroppo Mercurio sarà piuttosto intransigente con voi, dal momento che si presenterà in quadratura.

Però il Sole porterà un ottimismo che da solo farà fronte alla noia, al nervosismo derivante da qualche insuccesso su qualche affare e a malumori serpeggianti fra i colleghi che stanno con voi nel posto di lavoro. Potrete agire per determinati progetti, ma fate attenzione a non premere sull'acceleratore, perché non sarà un momento propriamente adatto per 'osare' in campo professionale.

Qualche opportunità di trovare lavoro sarà buona, ma dovrete anche sfruttarla al meglio.

Cercate di risparmiare dando comunque adito a qualche piccolo sfizio che vorreste togliervi da molto e ancora non ne avete avuto occasione per farlo.

Fortuna e salute

La fortuna tutto sommato costituirà parte integrante di questo mese, perché Venere non ve la farà mancare nonostante Giove non vi sia propriamente amico.

Con questa positività riuscirete ad essere anche molto audaci andando a stringere collaborazioni su cui non sempre ci si potrebbe 'scommettere'.

Forte e volitivo questo Marte che vi farà compagnia sul settore erotico, ma anche per le energie che potreste impiegare per sport, viaggi, lunghe passeggiate con gli amici e qualche situazione in cui lavorare qualche minuto in più sarà purtroppo d'obbligo.