Il mese di settembre 2020 per i nati del segno della Vergine sarà un periodo fatto di alti e bassi, senza infamia né lode. Il pianeta completamente a favore di questo segno sarà Mercurio, pronto a donare i suoi influssi positivi, ma Venere, tranne la prima settimana del mese, "difetterà" progressivamente sul campo amoroso.

Marte per ultimo avrà dei risvolti energici come non mai, converrà sfruttarlo al massimo.

Di seguito le previsioni del segno della Vergine nel dettaglio.

Amore

Il vostro sarà un romanticismo che andrà calando con il trascorrere delle settimane, perché ormai Venere è alle spalle, nella costellazione del Leone.

Dunque non respirerete molte emozioni all'interno della coppia, ma non finirete per provare molta noia. Infatti, avrete ancora un Marte che vi regalerà qualche notte di passione che sicuramente non vi lascerà insoddisfatti. Pochi incontri per voi single, magari qualche chiacchiera che però si concluderà con un niente di fatto se vorrete una storia seria e duratura. Se siete però in cerca di qualche avventura le cose prenderanno una piega più positiva e tutto sommato molto seducente.

Un po' più burrascoso l'insieme di rapporti che regolano l'equilibrio familiare, specialmente fra genitori e figli, ma niente di cui preoccuparsi inutilmente.

Lavoro

Sul fronte lavorativo dovrete sfruttare assolutamente gli influssi fortunati di Venere nella prima settimana e di Mercurio nella prima metà del mese per poter avere una stabilità successiva nel mondo degli affari.

Consolidare la vostra posizione sarà anche utile per assicurarvi una autostima che farà soltanto bene al vostro rendimento lavorativo e professionale.

Per quanto riguarda le collaborazioni e i lavori di squadra sarà più opportuno scambiarsi idee con i colleghi per i quali nutrite la massima fiducia ed essere meno estroversi con quelli di cui spesso e volentieri avete già diffidato in passato.

Potrete sicuramente avvalervi di alcuni guadagni extra per fare qualche piccolo investimento, ma non eccedete con gli acquisti di poca utilità.

Fortuna e salute

Rimanere con le mani in mano in attesa della fortuna sicuramente non sarà la scelta giusta per voi, dunque dovrete rimboccarvi le maniche e fabbricare la buona sorte con le vostre mani.

Però Giove in trigono per il segno del Capricorno, anch'esso di terra, sarà essenziale per qualche piccolo colpo di fortuna che effettivamente farà capolino di tanto in tanto.

Marte per voi sarà presente per gran parte del mese, quindi la salute e le energie saranno quelle che più di ogni altra cosa toccheranno il top e non mancheranno praticamente mai.