L'oroscopo di venerdì 21 agosto prevede per i nativi Vergine una sfera sentimentale sempre più soddisfacente grazie soprattutto alla Luna in congiunzione, mentre l'umore dei nativi Sagittario sarà soggetto a continui cambiamenti. Acquario sarà alla ricerca di stabilità nella propria relazione di coppia, difficile da trovare al momento, mentre Toro sarà particolarmente felice ed emozionato. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di venerdì 21 agosto 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 21 agosto 2020 segno per segno

Ariete: configurazione astrale poco piacevole al momento per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Venere in quadratura non favorisce molto l'intesa di coppia per quanto riguarda i sentimenti, e potreste spesso non essere d'accordo con il parere della vostra anima gemella. Se siete single forse sarebbe il caso di iniziare a vedere le cose da un altro punto di vista. In ambito lavorativo siete in attesa di risposte, ma Marte favorevole cercherà di tenervi impegnati in questo periodo, soprattutto coloro che sono più impazienti. Voto - 7

Toro: il divertimento e la spensieratezza saranno all'ordine del giorno secondo l'oroscopo di venerdì. La Luna in trigono dal segno della Vergine porta felicità ed emozioni, soprattutto nella vostra relazione di coppia, tant'è che apprezzerete molto fare delle attività insieme.

Se siete single Venere sarà dalla vostra parte, non rinunciate quindi a fare qualcosa di romantico. In ambito lavorativo avrete un’improvvisa voglia di riorganizzarvi e cercare di fare un po’ di chiarezza sulla vostra scrivania. Voto - 7,5

Gemelli: oroscopo di venerdì non all'altezza delle vostre aspettative, considerato che la Luna si troverà in quadratura dal segno della Vergine.

Potreste infatti mostrare un po’ d'indecisione nella vostra relazione di coppia, che al partner non piacerà molto. Dovrete cercare di essere più chiari infatti in ciò che desiderate, se volete far splendere la vostra relazione. Se siete single anche se non sarà facile, avrete voglia di riprovare quel brivido che l'amore sa dare.

Per quanto riguarda il lavoro cercate di prendere decisioni in maniera oculata se non volete problemi in futuro. Voto - 7-

Cancro: ottima giornata per quanto riguarda la sfera sentimentale secondo l'oroscopo di venerdì 21 agosto. La posizione favorevole di Venere garantisce soprattutto ai single quel buonumore e quella strana sensazione che chi è innamorato può capire. Se avete una relazione stabile avviate pure nuovi progetti da fare insieme al partner che arricchiscano la vostra storia d'amore. Nel lavoro anche se sarete un po’ in difficoltà, un pizzico di fortuna vi verrà in soccorso. Voto - 8-

Leone: una grande energia abbinata ad una irrefrenabile voglia di agire caratterizzeranno la vostra giornata sul posto di lavoro secondo l'oroscopo di venerdì.

Il giusto impegno e le giuste mansioni saranno ben ripagati in questa giornata. Sfera sentimentale nel complesso soddisfacente. Vi sentirete abbastanza amorevoli nei confronti del partner, con la voglia di dare e ricevere carezze. Se siete single sarete in attesa di una svolta nella vostra vita. Voto - 8-

Vergine: fantastica Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo di venerdì. In ambito lavorativo sarete estremamente attivi anche grazie a Mercurio nel vostro cielo e Giove in trigono, e vi darete da fare per portare a bordo idee geniali. Ottima anche la sfera sentimentale. Adorerete le coccole e quelle sottili ed eccitanti carezze che il partner vi dona. I cuori solitari tenderanno ad essere dolci e gentili con tutti.

Voto - 9

Bilancia: giornata non particolarmente positiva per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di venerdì. Venere in quadratura dal segno del Cancro non si sta rivelando estremamente efficace per quanto riguarda la vostra relazione di coppia, anzi tutto il contrario. Non sarete molto interessati al partner in questo momento e faticherete ad andare d'accordo. Se siete single se ne sentite la necessità, prendetevi qualche momento per voi. In ambito lavorativo una giornata storta può succedere a chiunque, l'importante sarà essere ottimisti. Voto - 6

Scorpione: oroscopo di venerdì 21 agosto interessante sotto il profilo sentimentale, considerato che Venere si troverà in trigono dal segno del Cancro.

In questo periodo presterete maggiore attenzione alla vostra anima gemella, regalandole momenti romantici e che conserverà per sempre nel suo cuore. Se siete single seguite la moda e proverete anche voi ad essere di tendenza. Per quanto riguarda il lavoro in questa giornata riprenderete le attività con energia ed entusiasmo, ambiziosi, e con la voglia di stabilire ottimi risultati. Voto - 8+

Sagittario: umore soggetto a continui cambiamenti in questa giornata di venerdì secondo l'oroscopo. Soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete molto sensibili ed emotivi. Forse dovreste dire qualcosa al partner, ma non trovate il coraggio? Se siete single solitamente non è facile trovare qualcuno che condivida le vostre stesse passioni, ed in effetti siete alla ricerca proprio di una persona così.

In ogni caso non perdete la speranza. Per quanto riguarda il lavoro Marte in Ariete sarà un valido alleato per consigliarvi le mansioni più appropriate a voi. Voto - 7

Capricorno: giornata discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, considerato che la Luna si troverà in trigono dal segno della Vergine. La sfera sentimentale si rivelerà piuttosto discreta, e cercherete di esprimere meglio il vostro affetto. Se siete single potreste preferire prendervi un po’ di tempo per voi stessi. Per quanto riguarda il settore professionale la situazione sarà molto buona, grazie al sostegno di Giove, che vi aiuterà ad avere brillanti intuizioni. Voto - 7

Acquario: voi single se state aspettando delle risposte in amore, sappiate che dovrete attendere ancora un po’.

Amate porvi e raggiugere degli obiettivi, ma al momento sarebbe preferibile evitare di essere troppo ottimisti. Se avete una relazione fissa, forse dovreste spiegare al partner come stanno attualmente le cose. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno poche notizie in questa giornata, che vi sembrerà quasi priva di risvolti positivi. Voto - 6

Pesci: oroscopo di venerdì così così per voi nativi del segno, considerato che la Luna sarà in opposizione. Al momento desiderate tanto dalla vostra relazione di coppia, ma sarebbe necessario anche non essere troppo pretenziosi nei confronti del partner. Se siete single prima di pensare che sia davvero amore, forse sarebbe il caso di approfondire un altro po’.

Per quanto riguarda il lavoro la vostra carriera si trova ad un punto in cui dovrete decidere che direzione prendere se volete rendere ancora bene. Voto - 7