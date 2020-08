Nell'oroscopo di venerdì 28 agosto, la Luna si sposterà nel segno zodiacale del Capricorno, che avrà buone occasioni per eliminare tutto ciò che può rivelarsi inutile e logoro per la relazione di coppia, mentre Gemelli si sentirà più affiatato con la propria anima gemella. Venere in trigono per i nativi Pesci, permetterà ai nativi del segno di vivere momenti divertenti con chi più vorrà, mentre per il Leone sarà piacevole scambiare alcune parole soprattutto con la persona per cui prova qualcosa. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 28 agosto 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 28 agosto 2020 segno per segno

Ariete: in calo la sfera sentimentale in questa giornata di venerdì secondo l'oroscopo.

La Luna e Venere purtroppo si troveranno in quadratura rispettivamente dal segno del Capricorno e del Cancro, e potreste spingervi un po’ troppo oltre con le parole quando discutete con qualcuno, soprattutto con il partner. Se siete single potreste sbagliare tattica, dunque valutate attentamente la situazione. Nel lavoro Marte vi aiuta a non mollare, ma in questa giornata potrebbe non essere così semplice. Voto - 6,5

Toro: previsioni positive per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di venerdì 28 agosto. La Luna si troverà in trigono dal segno amico del Capricorno e convincere il partner a stare dalla vostra parte sarà decisamente più semplice, grazie anche ad un certo feeling tra voi che vi renderà più sciolti.

Se siete single vi piacerà guardare oltre e pianificare a lungo termine. Per quanto riguarda il settore professionale Mercurio in posizione favorevole vi renderà più aperti e favorevoli a nuove mansioni, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8+

Gemelli: la posizione sfavorevole di Mercurio, in quadratura dal segno della Vergine, metterà un po’ di tensione tra voi e i vostri colleghi secondo l'oroscopo di venerdì 28 agosto.

Forse sarebbe il caso di non stressarvi troppo o di dare troppo peso a certe parole. Se avete una relazione stabile sentirete il bisogno di parlare con il partner dei vostri sentimenti, e di schiarirvi le idee, sentendovi piuttosto affiatati. Per i cuori solitari essere aperti e ragionevoli permetterà loro di avvicinarsi verso chi ama.

Voto - 7+

Cancro: l'oroscopo di venerdì si rivelerà un po’ altalenante per voi nativi del segno, a causa della Luna in opposizione dal segno del Capricorno. Fortunatamente ci sarà Venere in congiunzione che vi darà l'appoggio necessario per minimizzare i danni. Dunque in caso di tensione tra voi siate logici, sinceri oppure ragionevoli o in ogni caso, non scontrosi con il partner. Se siete single consentite a chi vuole bene davvero di fare un passo avanti. Per quanto riguarda il settore professionale potreste faticare un po’ ad essere ben accetti tra i colleghi, ma forse la colpa è un po’ anche vostra. Voto - 7-

Leone: periodo abbastanza discreto per voi nativi del segno per questa giornata di venerdì.

La posizione favorevole di Marte vi permetterà di essere un po’ più espansivi con il partner. Nulla di eclatante, ma almeno potrete vivere una giornata tranquilla. Se siete single vi piacerà molto scambiare dolci parole, soprattutto con la persona che vi piace. In ambito lavorativo vi state facendo in quattro per portare avanti la baracca, impegnandovi per raggiungere buoni risultati. Voto - 7,5

Vergine: il clima che state vivendo in questo periodo sarà abbastanza piacevole secondo l'oroscopo di venerdì. Il Sole e Mercurio in posizione favorevole vi concedono una relazione di coppia stabile, e Venere in sestile sarà la ciliegina sulla torta di cui avrete bisogno. Se siete single potreste avere la mente piena di pensieri, ma con calma sarete in grado di togliervi ogni dubbio.

Nel lavoro sarete più vivaci ed espressivi, e con un po’ di fortuna farete buoni affari, in particolare voi nati nella prima decade. Voto - 8

Bilancia: avrete voglia di approfondire il vostro rapporto con il partner in questa giornata di venerdì, ciò nonostante considerata la posizione sfavorevole di Venere potrebbe non essere una buona idea e fareste meglio a pensare bene a quel che farete. I single farebbero meglio a non complicare un rapporto a cui tengono. Nel lavoro sarete costretti a concentrarvi a lungo, ma alla fine vedrete che sarete soddisfatti dei progressi che farete. Voto - 7-

Scorpione: oroscopo di venerdì soddisfacente sotto diversi punti di vista. Sul fronte sentimentale potrete contare su Venere in trigono dal segno del Cancro, e la Luna in sestile dal segno del Capricorno, dunque continuate su questa strada per far felice la vostra anima gemella.

In fin dei conti, voi che potete chiedere di più al momento. I single potrebbero aspettarsi di tutto in questa giornata. Nel lavoro sarete abbastanza attenti al denaro cercando di non sprecare neppure un centesimo in investimenti superflui. Voto - 8+

Sagittario: la Luna lascia il vostro cielo, ma la vostra relazione di coppia sarà ancora abbastanza sufficiente secondo l'oroscopo di venerdì 28 agosto. Tra voi e il partner scorrerà tanta passione e sentimento, che una sorpresa per migliorare ulteriormente il periodo potrebbe anche funzionare. Se siete single un po’ di sicurezza in più potrebbe esservi d'aiuto nella vostra ricerca del partner perfetto. Sul fronte lavorativo se avete bisogno di un periodo di pausa, dovrete assicurarvi prima di non lasciare nulla in sospeso.

Voto - 7,5

Capricorno: magnifica Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo di venerdì. In questa giornata niente potrà andare storto per voi, e vivrete una relazione di coppia ottima, capace di eliminare eventuali dubbi o problemi che vi hanno assillato negli ultimi giorni. L'importante sarà continuare così anche in quei momenti difficili. Se siete single avrete gusto, e sarete apprezzati da chi vi sta intorno, aumentando la vostra autostima. Per quanto riguarda il lavoro saprete esplorare bene il vostro lato creativo, e riuscirete a ricavare tante nuove idee da mettere presto su carta. Voto - 9

Acquario: forse sarete un po’ troppo emotivi in questa giornata secondo l'oroscopo di venerdì, e questa potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio, in quanto basterà giusto qualche parola in più per sentirvi offesi.

Dunque bilanciate bene le parole e se il partner non vi risponde come volete, non fate una guerra inutilmente. Se siete single la gelosia è una cosa normale anzi, potrebbe incentivarvi a fare qualcosa, finalmente. Nel lavoro gli scambi d'opinioni con i colleghi potrebbero essere costruttivi per voi nativi del segno. Voto - 6+

Pesci: avere Venere in trigono dal segno del Cancro vi permetterà di trascorrere momenti stupefacenti con la vostra anima gemella secondo l'oroscopo. Sarete perfettamente in grado di far compiacere la vostra anima gemella, e vi concederete a momenti veramente romantici, soprattutto voi nati nella terza decade. I single con Nettuno favorevole potrebbero rendere felici non solo loro, divertendosi come meglio credono.

Per quanto riguarda il lavoro dovrete perseguire i vostri progetti, anche quando non avrete tanta voglia di impegnarvi. Voto - 8-