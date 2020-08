L'oroscopo settimanale è pronto a soddisfare le curiosità degli appassionati di astrologia. Le seguenti previsioni delle stelle sono relative alla settimana che va da lunedì 24 a domenica 30 agosto in particolare sul lavoro e riguardano tutti i dodici segni zodiacali.

Oroscopo sul lavoro: da Ariete a Cancro

Ariete – Il rientro al lavoro vi rende più disponibili verso coloro che collaborano con voi e che negli ultimi tempi vi hanno dato qualche problema. Qualche cambiamento nel vostro modo di vivere potrebbe solo farvi bene. Qualcuno potrebbe chiedervi un prestito o qualcosa del genere. Non fatevi intenerire, decidete bene se è opportuno essere generosi o no.

Toro – Questa ultima settimana di agosto, soprattutto se state rientrando dalle vacanze, dovete limitarvi nelle spese, altrimenti i progetti che avete in mente difficilmente vedranno la luce del sole. Aspettate tempi migliori e non mettete a rischio il lavoro svolto fino ad adesso. Presto la situazione cambierà e tutto tornerà a vostro favore, compreso la situazione economica.

Gemelli – Si prospetta un periodo pieno di opportunità, anche se vi sembra fiacco dopo il rientro dalle vacanze. Siete certamente attaccati al denaro e guadagnare vi piace. Siete anche molto creativi e darvi da fare vi crea un grande piacere. Se dovete stringere un’alleanza, cercate di farlo prima che finisca il mese, la tempistica può costruire un punto a vostro vantaggio.

Un superiore potrebbe guardarvi con occhi diversi, se riuscirete a portare a termine un affare prima dei vostri colleghi e in tempi brevi.

Cancro – Per molti di voi è arrivato il momento di raccogliere i frutti del vostro faticoso lavoro, per altri invece è ancora tempo di seminare. Se avete ottenuto un posto di lavoro dovete darvi da fare, anche se il caldo o la voglia di fare una vacanza sono fattori che potrebbero deprimervi.

L'oroscopo consiglia di non gettare la spugna, anche perché il settore economico non va mai sottovalutato, soprattutto in questo periodo. Chi ha avuto un intoppo o un licenziamento può finalmente tornare a sperare e recuperare.

Previsioni delle stelle 24-30 agosto sui temi professionali: da Leone a Scorpione

Leone – Ottimi i rapporti professionali. Anche se può apparirvi un po' fiacco questo fine mese per via delle ferie e dei vari rallentamenti, in realtà tutto nuota a vostro favore e presto troverete delle belle novità. Se vi trovate in difficoltà nell'ambiente lavorativo, non fatevi problemi e cercate un altro impiego. A livello economico tutto fa ben sperare per il futuro. La disponibilità e l'onestà paga sempre in qualche modo.

Vergine – In questo periodo dovete avere molta pazienza. I vostri progetti potrebbero aver difficoltà a decollare, le vostre forniture potrebbero arrivare in ritardo. Mantenete alto l’umore senza abbattervi, c’è bisogno della vostra grinta per affrontare i prossimi mesi.

Chi sta cercando un lavoro non deve perdere le speranze, proprio adesso che qualcosa si muove. Resistete. Uno dei vostri punti deboli in questo momento è il lato finanziario, quindi niente spese fuori programma.

Bilancia – Stando alle previsioni astrologiche relative alla settimana 24-30 agosto il lato professionale sembra andare abbastanza bene. Se non avete ancora una posizione solida, dovete impegnarvi più degli altri ma il terreno si sta preparando. Continuate a mandare curriculum, sempre se siete in cerca di un impiego. Le tensioni che avevate accumulato negli ultimi tempi si dissolvono in questa settimana. Vi è bastato una breve vacanza per ritemprarvi e ricaricare le pile. La vostra schiettezza è molto apprezzata.

Scorpione – In quest’ultima settimana di agosto le stelle vi aiutano, anche se tutto intorno vi sembra spento e rallentato. Presto raggiungerete la meta che vi siete prefissi, noterete subito una differenza con quel passato in cui i guadagni stentavano ad arrivare. Il lato economico si risolleva, venite ripagati dei vostri sforzi. Le tensioni che, nel recente passato, avevate con i vostri colleghi si dissolvono. Se dovete dire qualcosa, ditelo con tranquillità senza esagerare con i toni.

Astrologia settimanale sul lavoro: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Anche se agosto è il mese delle vacanze, per la maggior parte di voi quest’ultima settimana porta delle novità. Le stelle vi mandano una carica di energia utile per affrontare tutti gli impegni di lavoro.

Se avete un’attività in proprio potreste vedere calare i propri introiti, ma se credete in voi e a quello che fate sarete capaci di riprendervi. La tenacia premia sempre. Per chi in cerca di lavoro è il momento di insistere, prima o poi qualcuno visionerà il vostro curriculum e vi chiamerà.

Capricorno – Nei rapporti lavorativi ci vuole estrema cautela. Prima di intraprendere una collaborazione raccogliete sempre informazioni, fate passare un po' di tempo prima di fare una scelta definitiva. Per i nuovi progetti è meglio procedere con calma, visto che non accettate nessun aiuto esterno. Il vostro orgoglio vi impedisce di chiedere una mano a coloro che ve l’hanno già offerta. Spesso le vostre ambizioni offuscano la vostra mente.

Acquario – In campo lavorativo tutto procede bene, il periodo peggiore ormai è passato e il vostro cielo torna a colorarsi di un azzurro acceso. Il rientro dalle vacanze potrebbe rivelarsi un po' fastidioso e pesante, ma stringendo i denti resisterete come avete sempre fatto. Potreste trovare qualche buona notizia al lavoro e quindi la ripresa potrebbe essere serena. Un sorriso in più vi fa bene e vi permette di instaurare buoni rapporti basati sulla fiducia.

Pesci – Ciò che vi ha tenuto legati nei mesi scorsi potrebbe finalmente sbloccarsi e lasciarvi liberi di lavorare come meglio credete. Qualcosa deve assolutamente cambiare, se volete lavorare in maniera tranquilla sui vostri progetti. Se qualcuno vuole ancora mettervi il bastone tra le ruote dovete affrontarlo e risolvere la questione una volta per tutte.

Adesso avete la capacità e l'esperienza sufficiente per fare tutto da soli.