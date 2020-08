Ultima domenica del mese di agosto che sta per prendere il via. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 30 agosto 2020 per tutti i segni zodiacali e le previsioni che porteranno in amore e nel lavoro stelle e pianeti.

Ariete: in amore, dopo due giornate pesanti ritorna una buona energia. Le storie che nascono ora rimarranno in bilico per due settimane. Nel lavoro potrebbero nascere belle occasioni.

Toro: per i sentimenti giornata che potrebbe far riemergere vecchie problematiche. Potreste arrabbiarvi per poco. Nel lavoro non sembrate soddisfatti. Dovete capire cosa fare da qui al futuro.

Gemelli: a livello amoroso, se una persona vi interessa fatevi avanti, questa giornata aiuta.

Nel lavoro Saturno torna favorevole a breve, riuscirete così a liberarvi di alcune angosce.

Cancro: in amore in questi giorni ci sono dei dubbi da risolvere. A livello lavorativo, se dovete fare una scelta o un cambiamento settembre sarà dalla vostra parte.

Leone: a livello amoroso settembre potrà essere un mese importanti per alcune decisioni. Bisogna superare un piccolo momento di stress. Nel lavoro esaminate i problemi con attenzione, soprattutto se avete intrapreso un rapporto.

Vergine: in amore c'è una buona energia e le stelle che nascono ora sono positive. Nel lavoro in questi giorni si possono avviare piccole novità.

Previsioni e oroscopo del 30 agosto 2020: la giornata

Bilancia: a livello sentimentale negli ultimi tempi ci sono state molte tensioni, ma questa è una giornata giusta per provare a chiarire tante cose.

A livello lavorativo, se dovete affrontare qualche esame l'anno si chiude in grande stile.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata che porta a casa piccoli malumori. Solo per due giorni sarà necessario cercare di farvi scivolare le cose addosso. Nel lavoro ci sarà qualche fastidio o ritardo.

Non prendetevela se settembre porterà dei cambiamenti.

Sagittario: per i sentimenti giornata positiva. Periodo interessante per fare delle attente valutazioni. Nel lavoro torna la voglia di rimettersi in gioco. Avete tanti progetti da varare.

Capricorno: a livello sentimentale i rapporti di vecchia data vanno tenuti sotto controllo fino ai primi giorni di settembre.

Nel lavoro non date spazio alle discussioni. Studiate il modo migliore per risolvere un problema.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore Luna nel segno che porta a parlare con più semplicità con una persona. A livello lavorativo occorre andare avanti, ma sempre tenendo sotto controllo le finanze.

Pesci: in amore si possono cercare ora soluzioni. Con Venere favorevole fino alle prime giornate di settembre qualcosa di meglio. Nel lavoro proposte in arrivo, ma qualche dubbio per i contratti c'è.