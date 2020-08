Il mese di agosto è da poco iniziato, dunque è interessante scoprire quali sono i disegni degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno dell’Acquario. Continua un momento interessante iniziato già durante i mesi precedenti per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. I single alla ricerca dell’anima gemella, se non hanno già fatto l’incontro del cuore, ci sono buone possibilità che lo facciano proprio durante questo mese. La passione si riaccende e la sessualità è in crescita. Anche in ambito lavorativo si possono ottenere molti risultati, facendo anche leva sull'energia e la produttività date da Marte in posizione vantaggiosa.

Bene il fisico. Approfondiamo di seguito l’Oroscopo completo del mese di agosto 2020 per i nati sotto il segno dell’Acquario, con previsione astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di agosto 2020 per l'Acquario

Amore: dopo quattro mesi con Venere al servizio del segno, l’Acquario ha avuto modo di vivere al meglio le proprie emozioni, ritrovare l’equilibrio con il partner o incontrare una persona speciale nel caso dei single. Tuttavia l’effetto positivo della stella dell’amore non si esaurisce ancora e, accompagnata da una splendida Luna Piena durante la prima settimana del mese, lascia presagire la possibilità di fare incontri interessanti per il futuro. Durante la prima parte di agosto Venere resta briosa e civetta, affiancata da un energico e passionale Marte.

Lavoro: secondo l’oroscopo di agosto 2020 continua per il segno un momento vantaggioso e produttivo iniziato già durante il mese precedente. Il lungo stimolo di Mercurio termina però nella prima settimana quando il pianeta passa in Leone e la concentrazione diminuisce. Ciononostante per coloro i quali trascorrono agosto a lavoro le stelle non lasciano presagire un cielo negativo, al contrario si potranno ottenere gli obiettivi prefissati e qualcuno potrebbe anche riscuotere i frutti del lavoro precedentemente svolto.

Tuttavia gli astri consigliano all'Acquario di ritagliarsi dei momenti di pausa, soprattutto durante i cambi lunari previsti per l’11 e il 19 agosto quando i nativi del segno avvertiranno un forte bisogno di staccare la spina e concedersi qualche momento di relax. Con il passaggio di Mercurio, seguito poi dal Sole in Vergine, la seconda metà del mese, soprattutto a partire dal 20, rappresenta un ritorno alla quotidianità e all'attività lavorativa anche per coloro che hanno trascorso il mese in vacanza.

Salute: come anticipato, un quadro astrale vantaggioso protegge il segno durante il mese di agosto 2020. L’oroscopo lascia presagire delle giornate di forte energia, produttività e voglia di fare. Forte dell’appoggio di Marte l’Acquario può dedicarsi attivamente alla salute e al fisico. Le cure e i trattamenti iniziati durante questo periodo portano i risultati desiderati, anche coloro i quali svolgono attività fisica o sport a livello agonistico possono ottenere dei buoni risultati. Non mancheranno tuttavia i momenti sottotono, dovuti soprattutto ai cambi lunari dell’11 e del 19 agosto.