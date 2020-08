L’ottavo mese dell’anno è appena iniziato, è dunque interessante scoprire quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno del Cancro durante questo terzo mese estivo.

L’ingresso di Venere nel segno protegge l’amore e la vita sentimentale, promettendo grandi emozioni e momenti di passione. Anche gli incontri sono favoriti. Per quanto riguarda la sfera professionale un quadro astrale vantaggioso protegge chi lavora nel campo del commercio, assicurando buone soddisfazioni, anche economiche. È un momento di alti e bassi per il fisico, durante cui è consigliabile non esagerare e garantirsi dei momenti di riposo e serenità.

Approfondiamo di seguito l’Oroscopo completo del mese di agosto 2020 per i nati sotto il segno del Cancro, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di agosto 2020 per il Cancro

Amore: l’estate è la vostra stagione, il periodo dell’anno in cui vi sentite più forti, energici, spensierati e sensuali. Indubbiamente questa vantaggiosa condizione fisica e mentale, influisce positivamente sull'amore e i rapporti interpersonali. L’oroscopo di agosto 2020 consiglia al Cancro di lasciare spazio all'amore, Venere nel segno a partire da venerdì 7 vi rende estremamente seducenti e passionali. Persino il contrasto con Marte non sembra avere effetti dannosi, ma contribuisce ad alimentare il vostro fascino.

I single alla ricerca dell’anima gemella, ma anche della compagnia di una serata, possono fare affidamento sul favore delle stelle. Anche le coppie sono favorite dagli astri, è un buon momento per iniziare a parlare di progetti per il futuro. Sessualità in crescita.

Lavoro: per i Cancro che trascorrono agosto in città a lavorare, le stelle consigliano di non esagerare e di prendere frequenti pause per non sovraccaricarsi e rischiare di arrivare a fine mese completamente senza energie.

Gli astri di agosto hanno un effetto vantaggioso in ambito lavorativo e soprattutto economico, anche se non mancano gli alti e bassi. Mercurio in Leone, accompagnato dal Sole, è molto pratico e dopo avervi rifornito di idee vincenti e nuovi progetti vi invita a passare all'azione. Questo presagio si riferisce soprattutto a commercianti e venditori.

Bisogna comunque fare i conti con scadenze, burocrazia e pratiche legali, meglio non infilarsi in affari poco chiari.

Salute: l’oroscopo di agosto 2020 non lascia presagire un mese negativo per il fisico e la salute, tuttavia gli astri consigliano di evitare gli sforzi e gli stress. Meglio gestire con cura le proprie energie, evitando un eccessivo dispendio e tentando soprattutto di ritagliarsi dei quotidiani momenti di stop e relax. Particolarmente faticosa potrebbe rivelarsi l’ultima settimana del mese.