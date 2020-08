Nuova giornata che sta per prendere il via per tutti e dodici i segni zodiacali. Ci si avvicina a grandi passi verso un nuovo fine settimana, per questo motivo vediamo quali novità e quali cambiamenti porteranno in amore e nel lavoro stelle e pianeti con l'Oroscopo del 21 agosto.

Oroscopo di venerdì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in amore la Luna in opposizione potrà portare qualche problema in più. Ci sarà comunque nel complesso una maggiore energia positiva da sfruttare per fare progetti in vista del futuro. Nel lavoro non sottovalutate i nuovi incontri.

Toro: per i sentimenti buona energia al mattino, ma ci sarà anche un po' di agitazione.

Sarete nel complesso stanchi. Nel lavoro buone indicazioni da parte di soci e collaboratori. Giornata interessante assieme a quella di domani.

Gemelli: a livello sentimentale meglio evitare polemiche, le cose andranno meglio dal pomeriggio. Nel lavoro ci vuole una maggiore cautela, in particolare nell'ultima parte del mese.

Cancro: in amore entro domenica probabile che riparta una discussione. A livello lavorativo meglio evitare di far precipitare gli eventi. Nel complesso è un periodo di stanchezza.

Leone: per i sentimenti giornata che precede un fine settimana molto promettente. Considerate nuove strade se quelle che avete percorso finora non hanno dato risultati. Nel lavoro siate cauti dal punto di vista economico.

Vergine: per i sentimenti le complicazioni possono essere risolte velocemente. Le coppie che hanno vissuto crisi importanti devono ricucire il rapporto. Nel lavoro periodo favorevole, ma attenzione a non sprecare troppe energie.

Previsioni del 21 agosto dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale c'è qualche piccolo disagio, una lontananza da colmare.

Nel lavoro i progetti non sono bloccati ma solo ritardati. Da metà settembre si riparte.

Scorpione: in amore le coppie stabili vivono momenti positivi, mentre i nuovi rapporti sono da tenere sotto controllo. Nel lavoro tutti i progetti degli ultimi tempi vanno verificati con accensione.

Sagittario: a livello amoroso occorre evitare discussioni.

Ci sarà ancora più stanchezza al mattino rispetto che al pomeriggio. Nel lavoro per coloro che hanno già importanti esperienze arriveranno chiamate da valutare con attenzione.

Capricorno: per i sentimenti gli ultimi giorni di agosto sono positivi. A livello lavorativo non bisogna sottovalutare Giove ancora in ottimo aspetto, cercate di migliorarvi in questi giorni.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore ci sarà la possibilità di mettere a punto nuove amicizie. Nel lavoro alcuni potrebbero non essere d'accordo con voi, in questi giorni dovete fare attenzione a tutto quello che metterete in pratica.

Pesci: in amore le coppie in crisi devono stare attente, nel pomeriggio però tornerà una buona capacità di comprensione.

Nel lavoro possono arrivare buone opportunità nel corso delle prossime giornate.