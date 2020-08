Nuova giornata che sta per prendere il via per tutti e dodici i segni zodiacali. Arrivano l'Oroscopo del 5 agosto con tutti i cambiamenti e le novità che porteranno stelle e pianeti. Per l'Ariete giornata dove è meglio non azzardare nel campo professionale, mentre la Vergine avrà un calo in amore.

Astri e stelle del 5 agosto dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in amore ci vuole maggiore chiarezza. Chi ha vissuto un rapporto in passato con difficoltà, potrebbe non controllare la tensione. Nel lavoro non è il momento giusto per azzardare. Ci vuole calma in questa giornata.

Toro: per i sentimenti negli ultimi giorni ci sono stati piccoli problemi.

Diverse le cose che vanno organizzate con maggiore tranquillità. Nel lavoro dovrete fare delle scelte.

Gemelli: a livello amoroso un'amicizia potrebbe diventare qualcosa in più. Nel lavoro siete più nervosi, cercate di evitare tensioni che possano diventare pesanti.

Cancro: in amore situazione migliore. È tempo di fare scelte importanti. A livello lavorativo se è nato un progetto da poco arrivano buoni risultati.

Leone: a livello sentimentale giornata meno confusa. Sabato e domenica momenti speciali da vivere. Nel lavoro sono favoriti i contatti e c'è maggiore serenità. Occorre però affrontare in tempi brevi una problematica nata da poco.

Vergine: in amore momento di calo, attenzione a non rendere tutto più difficile.

Nel lavoro molte situazioni invece sono da chiarirsi. Sarà possibile però ottenere buone risposte.

Stelle e oroscopo del 5 agosto dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale situazione generale un po' conflittuale per le coppie che da tempo stanno cercando di risolvere un problema.

A livello lavorativo ci sono questioni irrisolte, non è un mese semplice per i rapporti con gli altri.

Scorpione: per i sentimenti le stelle aiutano in questo mese, conviene non tirarsi indietro. Nel lavoro scelte importanti e per qualcuno cambiamenti. Agosto porta però qualche entrata in meno.

Sagittario: per i sentimenti inizia una fase di grande recupero.

Mercurio da il via a un transito importante. Nel lavoro ottimo cielo in questo periodo, le occasioni aumentano giorno dopo giorno.

Capricorno: in amore situazione migliore con la Luna favorevole. Fase di recupero, c'è più voglia di essere positivi e mettersi in discussione. Nel lavoro, se avete un'attività indipendente gli ostacoli sono stati diversi, ma qualcosa si muove.

Acquario: a livello sentimentale in questi giorni date più retta al vostro istinto. Un atteggiamento più disponibile vi permetterà di capire quali sono le scelte da fare. A livello lavorativo non mancano nuovi progetti.

Pesci: in amore le storie che hanno vissuto dei conflitti negli ultimi mesi vanno meglio. Nel lavoro, se dovete fare un passo importante è il momento giusto per muoversi.