Quella del 6 agosto si rivela una giornata vantaggiosa per il Leone, grazie all'ingresso di Mercurio nel segno, che promette serenità e miglioramenti. Mentre il Capricorno ritrova le energie e la forza fisica, per l'Acquario si riaccende la passione e il romanticismo. Al contrario il Toro potrebbe attraversare 24 ore sottotono. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di giovedì 6 agosto 2020 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 6 agosto 2020 per tutti i segni

Ariete: giornata vantaggiosa sotto tutti punti di vista grazie a Mercurio in posizione amica, che favorisce il recupero di energie e dona una marcia in più per quanto riguarda gli affari e le questioni professionali.

Toro: secondo l’oroscopo la giornata di giovedì 6 agosto si rivela faticosa a causa di Mercurio in posizione contraria. In ambito lavorativo e all'interno della sfera professionale potrebbero nascere litigi e discussioni, meglio agire con cautela.

Gemelli: è una buona giornata per l’amore e gli incontri sentimentali, ma soprattutto per l’ambito lavorativo dove Mercurio in posizione vantaggiosa potrebbe aiutare a sbloccare situazioni interessanti.

Cancro: con Mercurio affarista questa giornata potrebbe concludersi con molte gratificazioni soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale ed economica. È un momento per avanzare una proposta ma anche per richiedere un aumento o un prestito.

Leone: l’oroscopo del 6 agosto lascia prevedere una giornata di profondo recupero soprattutto dal punto di vista fisico. L’arrivo di Mercurio scandisce l’inizio di un periodo positivo e vantaggioso sotto tutti punti di vista.

Vergine: questa giornata potrebbe rivelarsi leggermente faticosa per il segno, potrebbero esserci degli imprevisti o dei contrattempi con cui fare i conti.

Bilancia: Mercurio in ottima posizione favorisce il segno per quanto riguarda i rapporti interpersonali e sentimentali. È un buon momento per coloro i quali durante il mese precedente hanno affrontato liti e discussioni con il partner ed in famiglia, ora si possono trovare delle soluzioni.

Scorpione: l’ingresso di Mercurio in Leone si rivela vantaggioso per lo Scorpione che soprattutto per quanto riguarda l’amore si trova a vivere un momento di recupero.

Gli incontri sono favoriti e qualcuno potrebbe iniziare a parlare di importanti progetti per il futuro della coppia.

Sagittario: l’oroscopo di giovedì 6 agosto lascia presagire una giornata interessante durante cui le stelle consigliano di passare del tempo all'aria aperta, organizzare un viaggio o una gita fuori porta. Qualcuno potrebbe fare degli incontri interessanti per il futuro.

Capricorno: l’ingresso di Mercurio in Leone aiuta i nativi del segno a recuperare le energie e la positività. L’ottimismo ritrovato aiuta a trovare dei chiarimenti ma soprattutto delle soluzioni per quanto riguarda la sfera lavorativa.

Acquario: è arrivato il momento per il segno di tagliare i rami secchi e liberarsi di quelle situazioni e di quelle compagnie che creano disagio e mal umore.

Amore passionale, incontri favoriti.

Pesci: l’oroscopo di giovedì 6 agosto lascia presagire una giornata vantaggiosa per il segno, che può dedicarsi all'amore e alla cura dei rapporti sentimentali come vorrebbe. Bene il lavoro.