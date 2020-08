Il mese di agosto sta giungendo al suo termine e gli astri modificano la propria influenza verso i 12 segni zodiacali.

L'oroscopo della settimana da lunedì 24 a domenica 30 agosto, l'ultima per il mese corrente, annuncia giornate interessanti per i segni di Vergine e Sagittario, i quali avranno modo di esprimere le proprie emozioni e assaporare ciò che si paleserà nel prossimo periodo: il primo in maniera positiva, mentre il secondo in modo leggermente più negativo. I nati sotto al segno del Leone potranno finalmente godersi giorni pregni di serenità e gioia, mentre l'Acquario dovrà fare i conti con qualche nota di malumore non indifferente.

Tutto sommato, nonostante qualche piccolo battibecco nato all'interno dell'ambito lavorativo e della vita di coppia, la fine di agosto sarà il periodo migliore per molti.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo settimanale, da Ariete a Vergine

Ariete - il segno in questione rientra tra quelli con il carattere più impulsivo e istintivo. La settimana che sta per sopraggiungere potrebbe in qualche modo risultare rischiosa, soprattutto all'interno della vita di coppia, a causa di questa particolarità. Qualche piccolo battibecco potrebbe nascere spontaneamente e se non si è in grado di trattenere il proprio istinto si potrebbe rischiare di rovinare il rapporto con il partner.

Toro - i nati sotto al segno del Toro potranno finalmente godere dei frutti che gli astri decidono di donargli.

La fortuna non sembra volersi allontanare neanche per un solo istante e questo facilita il raggiungimento dei vari obiettivi. Le gite organizzate fuori dal paese di residenza risultano essere tra le migliori in assoluto: un perfetto equilibrio tra relax e divertimento.

Gemelli - l'oroscopo non sembra preannunciare giornate positive per i Gemelli.

Qualche discussione potrebbe nascere in ambito lavorativo e portare, come conseguenza, non pochi rallentamenti. Il nervosismo potrebbe accrescere sempre di più la sensazione di malessere, risulta importante imparare a controllare le proprie emozioni per non rischiare di cadere in un baratro infinito di malinconia e stress.

Cancro - un'ondata di emozioni raggiungerà questo segno zodiacale nei prossimi giorni. Un periodo interessante e in grado di offrire opportunità uniche si presenterà lungo il cammino del Cancro. Nuovi incontri, nuove amicizie e probabilmente nuovi amori potranno nascere spontaneamente. Attenzione però a non donare subito troppa confidenza agli estranei.

Leone - come già anticipato, la settimana entrante sarà tra le più positive di tutto il mese. Si potranno trascorrere giornate di relax in compagnia delle persone care e pure recuperare le energie perdute durante il lavoro non sarà così difficile. Serenità e positività saranno all'ordine del giorno.

Vergine - il periodo risulta essere decisamente ottimo, al punto da attrarre non poca fortuna.

Chi aveva in mente di organizzare un viaggio può finalmente avviare tutte le procedure necessarie per realizzare questo desiderio. Chi ha deciso di affrontare una spesa non indifferente, come ad esempio l'acquisto di una macchina o di una casa, dovrà darsi da fare ed aprire gli occhi: le buone occasioni sono dietro l'angolo.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - l'inizio della prossima settimana non è certamente tra i migliori e tra i più energici, ma con l'arrivo di mercoledì tutto potrebbe cambiare. Le energie torneranno quasi improvvisamente e la fortuna, grazie anche all'aiuto della Luna, permetterà di trascorrere giornate indimenticabili sia in compagnia della propria famiglia che del proprio partner.

Scorpione - l'oroscopo preannuncia l'arrivo di nuovi incontri. Amici, amori o semplicemente possibilità di lavoro si presenteranno lungo il cammino dello Scorpione nel periodo in questione. Attenzione a non affidarsi troppo alla fortuna e, soprattutto, a valutare con cautela le varie proposte che giungeranno.

Sagittario - come già anticipato, qualche piccola discussione potrebbe sopraggiungere in ambito lavorativo e portare non pochi rallentamenti sul lavoro. Qualche consegna potrebbe tardare, anche se di poco, causando l'aumento di stress all'interno dell'organismo. Sarebbe consigliabile praticare yoga e dedicare qualche giorno al relax più completo.

Capricorno - in amore non sembra andare come sperato, non perché con il partner le cose non vadano bene, ma perché qualche discussione potrebbe scaturire per delle piccolezze.

L'importante è riuscire a controllare la rabbia e non alzare troppo la voce, da entrambe le parti. Per il resto, lavoro compreso, non ci si potrà lamentare di nulla.

Acquario - le giornate non sembrano essere tra le migliori, soprattutto considerando il malumore generale che potrebbe sopraggiungere con la nascita della giornata di lunedì. Fortunatamente ci penserà il fine settimana a migliorare il tutto, regalando emozioni non indifferenti.

Pesci - l'amore sembra proprio essere nell'aria, soprattutto in questo periodo. I grandi incontri e specialmente le grandi storie d'amore nascono senza che nessuno dei due partner lo progetti. Un incontro casuale, una chiacchierata e qualche drink insieme potrebbero aiutare a instaurare un rapporto sincero e duraturo.

Il resto, ovviamente, verrà da sé.