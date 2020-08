La giornata di domani, lunedì 31 agosto 2020, vedrà una fierezza nel segno dell'Acquario che purtroppo mancherà per il segno del Leone.

Ci saranno delle battute d'arresto per il segno dei Gemelli e per il segno dei Pesci, ma per la Vergine e lo Scorpione i pianeti favoriranno la fortuna e l'aspetto comunicativo.

Per il Sagittario e la Bilancia purtroppo sarà una giornata “ni”.

A seguire, le previsioni segno per segno della giornata.

Gemelli concentrati

Ariete: dovrete prepararvi psicologicamente a una settimana molto faticosa, e non ci sarà niente di meglio che prendervi quante più pause possibili per potervi sentire sempre “freschi”.

Concedetevi qualche minuto in serata per potervi dedicare a un hobby o a un amico in particolare.

Toro: avrete molta fortuna dalla vostra, e sicuramente non incontrerete molti ostacoli per poter raggiungere gli obiettivi che da molto sono diventati veramente parte di voi. Qualche piccolo aiuto da parte di qualche collega sicuramente sortirà gli effetti desiderati in men che non si dica.

Gemelli: il lavoro subirà un rallentamento significativo, e dovrete farci i conti per molti giorni prima che questa situazione svanisca e migliori drasticamente. L'importante sarà essere costantemente concentrati ed evitare di arrabbiarvi facilmente.

Cancro: riceverete delle notizie lavorative che sicuramente faranno al caso vostro, anche se non del tutto soddisfacenti.

Per il momento riuscirete ad accontentarvi anche in amore, con qualche piccolo gesto di affetto che saprà ripagarvi. Prestate attenzione alla salute.

Leone: avrete degli alti e bassi nel corso di questa giornata di lunedì, e questo influirà sul vostro umore, rendendolo altrettanto instabile. Non stupitevi se doveste accorgervi di essere irritabili, perché questo sarà solo l'inizio di molti giorni alle prese con un nervosismo crescente.

Vergine: avrete un intuito da far invidia a chiunque, e forti di questa bellissima caratteristica avrete in pugno molti affari redditizi. Arricchirete la vostra soddisfazione, ma anche le vostre competenze. Datevi da fare per creare dei punti di contatto con qualcuno che non vi piace particolarmente.

Scorpione energico

Bilancia: vi sentirete annoiati e propensi a non darvi da fare, ma in amore più che sul lavoro. Il partner vi sta dando dei dettagli su cui riflettere, e sicuramente ci sarà qualcosa che non vi lascia del tutto convinti per poter passare a un altro livello della vostra storia.

Scorpione: energici e determinati, vi presenterete fin dal mattino come se foste ricaricati al cento per cento, pronti per poter affrontare anche il progetto più difficile. Questa sicurezza in voi stessi sarà utile anche in situazioni sentimentali spinose.

Sagittario: faticherete molto anche solo per fare un ragionamento, dal momento che avrete Mercurio in opposizione. Dovrete dare il massimo in situazioni facili e procrastinare un po' per quelle in cui è richiesta un più fine atteggiamento discorsivo.

Capricorno: le responsabilità sul posto di lavoro vi sembreranno più leggere, grazie alla presenza di Saturno nella vostra costellazione. Arriveranno gratificazioni, ma anche molti guadagni che vi permetteranno di risollevarvi da un periodo particolarmente turbolento.

Acquario: combattivi. Sicuramente se ci dovessero essere discussioni all'interno dell'ambito familiare, voi sarete quelli che si daranno per vinti all'ultimo, che non demorderanno soprattutto se sanno di avere la ragione dalla loro parte.

Pesci: qualcosa non andrà come previsto, ma perlomeno avrete ancora qualche progetto in sospeso che per il momento vi farà dimenticare quelli per cui potreste avere più guadagni e soddisfazioni.

L'amore stavolta decollerà alla grande, all'interno della coppia ci sarà più affiatamento.