L'oroscopo di domani, giovedì 13 agosto, è pronto a valutare la giornata del prossimo giovedì attraverso le analisi astrologiche e la relativa classifica stelline del giorno. Il periodo in questione sarà analizzato come al solito in relazione ai settori della vita quotidiana interessanti sia l'amore che il lavoro. Sotto analisi nel trattato astrologico di oggi il quarto giorno della nuova settimana, valutato in relazione a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di sapere, tra questi, quali saranno i segni più fortunati? A tal proposito gli astri annunciano la posizione "top del giorno" a favore del Capricorno, senz'altro ben supportato da Giove, Plutone e Saturno, terzetto presente nel segno ed in ottimo sestile con Nettuno.

Altresì il periodo si prevede stabile, positivo al massimo per coloro dei Pesci, valutati in giornata a cinque stelle. Invece, visto l'attuale cielo astrale poco performante, le previsioni zodiacali di giovedì invitano alla calma gli amici aventi nel proprio Tema Natale il simbolo dello Scorpione.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di giovedì 13 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 13 agosto

L'Astrologia è pronta a dare un valore alla giornata del prossimo giovedì. In bella vista, come di consueto, la nostra nuova scaletta con le stelline quotidiane, ovviamente impostate sul periodo di riferimento coincidente in questo caso con il quarto giorno della settimana.

Ansiosi di sapere se anche il vostro simbolo astrale rientri tra quelli più fortunati? Secondo quanto messo in luce nella classifica stelline interessante la giornata di domani, giovedì 13 agosto si preannuncia una giornata quasi tutta in salita per coloro nativi dello Scorpione, valutati con le due stelle relative ai momenti "no".

Si prospetta invece un ottimo periodo per i già svelati simboli relativi a Capricorno e Pesci, nel frangente rispettivamente in prima e in seconda posizione in scaletta.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Capricorno;

: Capricorno; ★★★★★: Pesci;

★★★★: Bilancia, Sagittario, Acquario;

★★★: NESSUNO

★★: Scorpione.

Previsioni zodiacali di giovedì 13 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

L'oroscopo di giovedì 13 agosto sottolinea il probabile arrivo di un giorno mediamente discreto, anche se in determinati frangenti potrebbe restituire attimi impegnativi. In questo caso gli astri invitano alla calma: qualcuno potrebbe essere messo alla prova dei fatti, dunque si consiglia di far tesoro dei consigli disinteressati di un amico/parente/conoscente. In amore, pertanto, l'Astrologia promette sufficienti momenti da sfruttare, alcuni anche abbastanza appaganti e probabilmente in grado di dare una lieve felicità (meglio che niente, non trovate?). Il consiglio: non stuzzicate il cane che dorme - leggasi ovviamente "il vostro partner" - ma godete la serenità che vi dovesse essere donata in questo momento, ovviamente facendone tesoro.

Se siete single invece, sarete molto socievoli nelle relazioni e brillerete di una magnifica luce tutta vostra. Potreste incontrare qualcuno abbastanza intrigante, diverso dal solito, capace di stuzzicare la vostra curiosità: preparatevi a trascorrere del tempo piacevolmente in due... Nel lavoro, gli affari saranno in salita e quasi nulla vi remerà contro. Se la fortuna non dovesse sorridervi abbastanza dovete essere voi a rincorrerla. Voto 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★. Le previsioni zodiacali di giovedì indicano una giornata giudicata abbastanza pesante, valutata con il preoccupante simbolo del "ko". Diciamo che una qualche possibile impennata di orgoglio potrebbe piazzarvi di fronte a un problema imprevisto: ce la farete solo riuscendo a mettere insieme lucidità, tatto e tanto coraggio.

In amore invece, se nutrirete dubbi o insoddisfazioni nell'attuale relazione amorosa, sfruttate la vostra parlantina, senz'altro di buon auspicio per chiarire eventuali divergenze o differenti punti di vista. Vedrete che poi, se tutto dovesse andare come da voi sperato, vi sentirete molto meglio. Single, l'oroscopo di giovedì indica che non sarà certamente questo il momento di avanzare delle critiche su una persona, meglio stare zitti e ascoltare gli altri. Se avete il cuore in subbuglio scacciate i pensieri negativi dalla vostra mente e non pensate cose negative sulla vita, vedrete che passerà. Nel lavoro, la vostra ambizione sarà più marcata del solito, ma grazie ad essa farete passi avanti nella professione.

Se siete alla ricerca di nuove opportunità, insistete pure, perché questa potrebbe essere una giornata da ricordare. Voto 6.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo di giovedì 13 agosto al Sagittario indica una giornata al giro di boa settimanale valutata in gran parte come tranquilla, sottoposta alla normale gestione dei periodi valutati a quattro stelle. Puntate tutto sul sorriso e sul vostro magnetismo: saranno le scintille capaci di far esplodere la voglia di fare amicizia, di dialogare o semplicemente di farvi stare bene con le persone del vostro ambito. In amore, si profila un periodo accettabile, seppur potenzialmente sotto i soliti alti e bassi che la vita ogni tanto torna a riproporre.

Affrontate pure la giornata con grinta e ottimismo. Innanzitutto, cercate di svagarvi insieme al vostro lui o alla vostra lei, in primis trovando quel punto di equilibrio nel rapporto in grado di garantire serenità e buon dialogo, poi il resto verrà in automatico. Single, la vita potrebbe riservare qualche bella sorpresa. In alcuni momenti starà solamente a voi decidere se prendere al volo eventuali opportunità o continuare a divertirvi come fate di solito con gli amici a voi più cari. Nel lavoro, le stelle favoriranno sicuramente l'intuizione giusta e vi suggeriranno le mosse per aumentare i guadagni. Sfruttate questa occasione per dar vita a progetti a cui aspiravate da tempo facendovi notare dai vostri superiori.

Voto 8-.

Oroscopo di domani 13 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): 'top del giorno'. L'oroscopo sulla giornata di domani, giovedì 13 agosto, preannuncia un periodo davvero magnifico. A dare sicurezza alla quasi totalità del periodo senz'altro l'ottimo aspetto di Nettuno, nel contesto in sestile a Giove, Plutone e Saturno pianeti di settore. In generale, la giornata offrirà strepitose opportunità di successo con le stelle pronte a mettere in piena luce la vostra intelligenza e il vostro dinamismo. In amore, sforzatevi di sfruttare al massimo ogni buona situazione: resterete soddisfatti al 100%! In coppia soprattutto, giocate d'anticipo sugli eventi avendo la consapevolezza di uscirne prima o poi vincenti.

In alcune situazioni vorreste poter contare su molto più tempo da dedicare al rapporto: siate pronti a concedervi ad una romantica serata a due, e in bocca al lupo! Consiglio in generale: affrontare ogni cosa con più senso dell’umorismo, spesso paga. Single, le stelle vi promettono una giornata gradevole da trascorrere in ottima compagnia ed in piena spensieratezza. Se saprete sfoderare il lato più ironico e solare del vostro carattere riuscirete ad ammagliare tutti quelli che si troveranno vicino a voi. Nel lavoro, sarà sicuramente un momento particolarmente buono per il vostro operato. Cercate di sviluppare ulteriormente ciò che avete in corso in modo da ottenere ottimi risultati. Voto 10.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★.

Le previsioni astrali di giovedì invitano ad armarsi di tantissima buona volontà: vedrete che il periodo da così così, diventerà abbastanza piacevole. Parlando in generale, diciamo pure che la vostra attività quotidiana sarà protetta abbastanza sufficientemente dagli attuali transiti astrali. Chi di voi è solito dare fiducia agli altri, senz'altro potrà raccogliere tangibili seppur minime soddisfazioni. In amore la giornata sarà abbastanza dalla vostra parte, senz'altro riuscirete a capire perfettamente le esigenze del partner. Preparatevi a ricevere coccole, carezze e una valanga di attenzioni a patto di saper giostrare eventuali situazioni dettate dal nervosismo sporadico, sia vostro che da parte della persona amata.

Single, avrete sicuramente delle buone notizie su una questione amorosa che vi angustia da tempo: dovrebbe risolversi in modo a voi favorevole. Altresì un incontro casuale potrebbe riempire il cuore di quell'amore dolce da sempre sognato. Nel lavoro sarà un giorno buono per voi nativi. Quindi se le idee saranno numerose e di qualità non vi mancherà neppure l'energia e la volontà per metterle in atto. Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo di giovedì 13 agosto annuncia una giornata altamente a vostro favore, specialmente nelle cose a stampo sentimentale/affettivo. Consiglio del giorno: mantenendo un atteggiamento discreto e riservato riuscirete a non farvi coinvolgere in una questione abbastanza pesante da "digerire"; ora che vi abbiamo avvisato senz'altro ve la caverete egregiamente.

In amore, opportunità da sfruttare potrebbero nascere dove mai l'avreste aspettato. Intanto, sforzatevi di mostrarvi tenaci e fiduciosi con l'imperativo di superare tutti gli ostacoli: la consapevolezza di farcela c'è, quindi perché rinunciare? Certamente, l'auspicio è che il rapporto con la persona amata possa essere vissuto in pace ed armonia, poi quel che verrà verrà... Diciamo che sarà il momento di appianare differenze o diffidenze e di esprimere i vostri agognati desideri. Single, alcuni incontri positivi potrebbero trasformarsi in legami a lungo termine: sarà importante crederci. Avrete di certo l’opportunità di dare un grosso slancio alla vostra vita sentimentale e rendere finalmente felice quella persona che solo voi sapete. Nel lavoro, sicuramente troverete ad attendervi un giorno incoraggiante, se non altro perché sarete animati e sostenuti da una bella comunicativa e da un discreto carisma. Voto 9.