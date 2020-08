L'oroscopo di martedì 11 agosto, prevede qualche titubanza per i nativi sotto il segno dell'Ariete, che potrebbero non sentirsi a proprio agio con il partner, mentre per la Vergine è il momento di intensificare il proprio rapporto con il partner. Il Sole e Mercurio favorevoli per i nativi Leone, permetteranno ai nativi del segno di essere abbastanza equilibrati in amore e nel lavoro, mentre Pesci sarà particolarmente concentrato sulle proprie mansioni. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 11 agosto 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 11 agosto 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di martedì un po’ complicato per voi nativi del segno, considerato che l'influenza di Venere in quadratura si farà sentire maggiormente.

In amore infatti sarà difficile entrare in sintonia con il partner, e soltanto con l'aiuto del Sole in Leone potreste riuscirci, ma dovrete impegnarvi a fondo. Se siete single al momento avrete altri pensieri per la testa, più importanti di trovare l'amore. Nel lavoro fortunatamente Marte e Mercurio favorevoli vi daranno energia e astuzia a sufficienza per arrivare dritti al punto e raggiungere i risultati previsti. Voto - 7

Toro: in ambito lavorativo potreste arrivare a prendere delle decisioni piuttosto significative secondo l'oroscopo di martedì. Con Giove in trigono dal segno del Capricorno, avrete la mentalità adatta per lavorare meglio, dunque approfittatene. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, la Luna vi terrà compagnia per questa giornata, e saprete benissimo di cosa avrà bisogno il partner per stare bene ed essere felice.

I cuori solitari tenderanno ad essere più socievoli e solari con gli amici, ma anche con delle nuove conoscenze. Voto - 8

Gemelli: anche se Venere ha abbandonato il vostro cielo, le vostre giornate continuano a procedere abbastanza bene, e questa non sarà da meno. Potrete contare infatti su Marte, Mercurio e il Sole in posizione favorevole per continuare a prosperare.

In amore infatti godrete ancora di un buon affiatamento di coppia, certo, non come prima, ma comunque su livelli molto buoni, ideale per stare bene con il partner. Se siete single forse dovreste concentrarvi su qualcosa di più importante che sull'amore al momento. Nel lavoro un po’ di creatività sarà d'obbligo, perché dovrete trovare la soluzione ad alcuni problemi.

Voto - 7,5

Cancro: periodo molto soddisfacente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Questa Venere in congiunzione vi scalda il cuore e porta stabilità nella vostra relazione di coppia. Metteteci dunque tutto il vostro cuore quando fate qualcosa per il partner e le emozioni saranno infinite. Se siete single diplomazia e fascino, abbinati ad un atteggiamento schietto e audace potrebbero essere la carta vincente per voi in cerca di amore. In ambito lavorativo Giove in opposizione potrebbe rappresentare un problema, e forse fareste meglio ad essere piuttosto cauti e seguire all'occorrenza qualche consiglio. Voto - 7,5

Leone: la Luna in quadratura dal segno del Toro sarà un problema in questa giornata per voi nativi del segno.

La sfera sentimentale infatti potrebbe non essere scorrevole come nelle giornate precedenti, ma neanche così disastrosa. Il Sole sarà dalla vostra parte infatti, e con un atteggiamento equilibrato potreste riuscire a far felice il partner. I single preferiranno non essere troppo estroversi. In ambito lavorativo Mercurio in congiunzione e Marte in trigono dal segno dell'Ariete, vi stanno portando al successo che seguite da tempo, per cui continuate ad impegnarvi così. Voto - 7+

Vergine: sfera sentimentale magica per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di martedì 11 agosto. Con Venere in sestile dal segno del Cancro, la vostra relazione di coppia recupera punti giorno dopo giorno, riconquistando la fiducia che avete nei confronti del partner, trovando sempre un modo per essere felici insieme e intensificare il vostro rapporto.

I single saranno abbastanza ottimisti in questa giornata, soprattutto coloro nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il settore professionale potreste essere attratti da nuove tipologie di mansioni che vorrete iniziare al più presto possibile. Voto - 8+

Bilancia: oroscopo di martedì non molto semplice per voi nativi del segno, considerato che avrete tanti pianeti in posizione sfavorevole, come Venere, Giove e Marte. In amore dunque cercate di non essere troppo gelosi o egoisti nei confronti del partner. Va bene essere premurosi, ma non esagerate. Se siete single per il momento sarà meglio evitare nuovi contatti sociali. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo potreste avere qualche idea valida, ma dovreste essere in grado di svilupparla al meglio se volete ottenere buoni risultati.

Voto - 6,5

Scorpione: configurazione astrale ottimale per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di martedì. Potrete contare sul pianeta Venere in trigono dal segno del Cancro, perfetto gestire al meglio la vostra relazione di coppia. Attenzione solamente alla Luna in opposizione, che potrebbe mettere a rischio la vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda i single sarà necessario agire con cautela quando vi approccerete ad una nuova conoscenza. Per quanto riguarda il settore professionale state lavorando molto bene al momento, raggiungendo con destrezza e abilità ottimi risultati. Voto - 7,5

Sagittario: oroscopo di martedì soddisfacente per voi nativi del segno, con Marte, il Sole e Mercurio in ottima posizione.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale avrete il forte desiderio di prendervi nuovi impegni con la vostra anima gemella, per intensificare il vostro rapporto e godere di un affiatamento di coppia maggiore. Se siete single sarà una giornata ricca di impegni e con qualche piccola soddisfazione. In ambito lavorativo, sfruttando al meglio le vostre capacità organizzative, potreste riuscire ad ottenere splendidi risultati. Voto - 8,5

Capricorno: giornata discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di martedì 11 agosto. Per quanto riguarda il settore professionale darete retta al vostro intuito prima di buttarvi in un nuovo progetto, cercando di analizzare i pro e i contro, ottenendo ottimi risultati.

In ambito sentimentale riuscirete a far felice il partner, grazie alla Luna in trigono dal segno del Capricorno. Per quanto riguarda i cuori solitari vi piacerà molto provare sensazioni ed emozioni per voi inedite, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7,5

Acquario: configurazione astrale non molto soddisfacente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, con la Luna, il Sole e Mercurio tutti in posizione sfavorevole. In amore dunque fareste meglio ad evitare atteggiamenti suscettibili nei confronti del partner, anche per evitare litigi spesso inutili. Se siete single non fate troppo i saccenti con le persone che hanno più esperienza di voi e che cercano solo di insegnarvi qualcosa.

Nel lavoro se ci saranno delle difficoltà nel portare a termine le vostre mansioni, non vergognatevi a chiedere aiuto. Voto - 6

Pesci: giornata positiva per voi nativi del segno, con Venere in trigono dal segno del Cancro. Per quanto riguarda il settore professionale sarete abbastanza concentrati durante il vostro turno, cercando di ottenere solamente il meglio. In amore l'intesa tra voi e il partner sarà perfetta, dunque abbandonatevi al romanticismo più sfrenato, che stringerà di più il vostro legame. Per quanto riguarda i cuori solitari provare sentimenti molto profondi sarà una sensazione molto profonda per voi. Voto - 8