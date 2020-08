Lunedì 3 agosto 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna transitare in Acquario, mentre Giove, Saturno e Plutone stazioneranno sui gradi del Capricorno. Urano permarrà in Toro, così come il Nodo Lunare e Venere rimarranno stabili nel segno dei Gemelli. In ultimo, il Sole proseguirà il domicilio in Leone, come Marte che continuerà il transito in Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Sagittario, meno roseo per Cancro e Capricorno.

Sul podio

1° posto Acquario: agguerriti. Alle ore 17:59 la Luna si farà piena nel loro segno, formando perlopiù un'opposizione al Sole ed un quadrato ad Urano.

Questo transito, all'apparenza avverso, avrà presumibilmente il potere di scuotere dal torpore e dall'insoddisfazione i nati Acquario rendendoli, come piacevole conseguenza, agguerriti come ogni segno fisso che si rispetti.

2° posto Sagittario: stacanovisti. I Luminari se le daranno di santa ragione ma ciò non tangerà il terzo segno di Fuoco, che potrebbe ugualmente lavorare a testa bassa, dimostrando stacanovismo e voglia di accumulare denaro. Venere opposta, invece, continuerà presumibilmente a mettere i bastoni tra le ruote alla terza decade.

3° posto Leone: taciturni. Il Luminare diurno nel loro domicilio ingaggerà un'opposizione con la Luna piena e ciò renderà i nativi più silenziosi e riflessivi del solito.

La terza posizione, però, è figlia del fatto che questa giornata (come la seguente) sarà ideale per mettere nero su bianco un ambizioso progetto.

I mezzani

4° posto Ariete: amore top. La felice posizione venusiana, oramai al giro di boa, vorrà regalare al primo segno di Fuoco un inizio settimana scoppiettante sotto le lenzuola, con grande soddisfazione del partner.

Tra pochi giorni, difatti, il Pianeta della bellezza si accaserà in Cancro e le faccende di cuore si faranno meno focose ed esuberanti per i nativi.

5° posto Gemelli: mondani. Il parterre planetario del lunedì, eccezion fatta per Venere, sarà pressoché neutrale verso i nati del segno, concedendogli probabilmente il piacere di dedicarsi ad un po' di sano svago.

Sarà così che, con ogni probabilità, faranno una capatina in ogni nuovo locale del centro città assieme al partner ed alle amicizie storiche.

6° posto Bilancia: relax. Malgrado la settimana abbia appena aperto i battenti in casa Bilancia le energie, causa scontro Sole-Luna e opposizione di Marte, saranno presumibilmente ridotte al lumicino. Per ritornare in forze vi sarà un'unica soluzione adeguata e celere, ovvero dedicare del tempo al relax più assoluto, magari stretti nell'abbraccio di figli e partner.

7° posto Scorpione: punto della situazione. Lunedì che vedrà diversi scontri astrali che, fortunatamente, avranno ottime chance di rivelarsi per i nati Scorpione come un'ottima occasione per fare il punto della situazione generale.

Sotto la lente d'ingrandimento ci saranno le faccende di cuore e quelle finanziarie, nelle quali sarà necessario operare dei cambiamenti prima possibile.

8° posto Capricorno: invadenti. Ciò che sino a qualche mese fa pareva indissolubile, professionalmente parlando, in questo momento potrebbe scricchiolare non poco in casa Capricorno. Il terzetto retrogrado Giove-Plutone-Saturno sarà quadrato a Marte ed opposto a Mercurio, quindi il loro modo di comunicare si farà probabilmente più invadente verso i parigrado, che non gradiranno affatto la loro sfacciataggine.

9° posto Cancro: bizzosi. Basterà un nonnulla per scatenare l'ira dei nati del segno questo lunedì, specialmente nel settore amoroso, dove il partner parrà essere il capro espiatorio del loro malcontento generale.

Sarà bene che si diano una regolata in tal senso, perché la dolce metà non avrà tutta questa pazienza da sopportare i loro nervosismi per l'intera giornata.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: indecisi. I nativi che sono alle prese con una nuova conoscenza affettiva saranno, con tutta probabilità, oltremodo indecisi sul da farsi in queste 24 ore. Tra le loro perplessità primarie, difatti, potrebbe esserci la reale veridicità dei racconti palesati dal potenziale partner. Lavoro in secondo piano.

11° posto Toro: pigri. Agosto è entrato nel vivo ed i nati Toro sentiranno probabilmente una voglia irrefrenabile di vacanza, di starsene in spiaggia a sorseggiare un mojito senza pensare a scadenze o clienti incontentabili.

La loro voglia di rilassarsi, però, potrebbe scontrarsi con la routine professionale che, in molti casi, avrà la meglio.

12° posto Vergine: finanze flop. Il settore economico dei nativi, dopo lo "spendi e spandi" dei mesi scorsi, necessiterà probabilmente di qualche taglio, sopratutto alle spese voluttuarie. Gadget e vestiti all'ultimo grido, quindi, dovranno aspettare almeno il prossimo mese. Mattinata di probabilità attriti con la dolce metà.