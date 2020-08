Il nuovo mese si apre con un cielo molto positivo per il Leone, che grazie al favore del Sole ritrova grinta e positività. È un mese di recupero per il fisico e la salute, anche se è meglio non abusare della forza appena ritrovata. Per quanto riguarda la sfera sentimentale le stelle proteggono il segno, si presagiscono giornate ricche di passione e romanticismo, non solo per chi ha un rapporto di coppia, ma anche per i single che potrebbero fare incontri interessanti. Bene la sfera lavorativa, al contrario meglio gestire con attenzione le proprie finanze.

Approfondiamo di seguito ‘Oroscopo completo del mese di agosto 2020 per il segno del Leone, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di agosto 2020 per il Leone

Amore: secondo l’oroscopo di agosto il nuovo mese estivo inizia con un plenilunio, quello del 3, che si rivela molto provocante per i nativi del Leone: potrebbe nascere un amore ma anche un grosso abbaglio, dunque agite con attenzione. Mercoledì 5 Mercurio arriva nel cielo, mentre a partire da venerdì 7 gli influssi di Venere si calmano e diventano più positivi. In Cancro la stella dell’amore è riservata e gentile e questo giova al Leone. Il consiglio delle stelle è quello di mettere da parti i giochi ed iniziare a concentrarsi su una persona sola che deve essere compatibile con voi, soprattutto caratterialmente. Con questo Marte l'eros funziona quasi con chiunque, dunque non mancano le occasioni di divertimento e di svago per chi lo desidera.

Lavoro: l’oroscopo di agosto 2020 lascia presagire un cielo vantaggioso per quanto riguarda la sfera lavorativa e gli affari. Mercurio nel vostro cielo è piuttosto veloce e vi da una spinta in più, favorendovi nella conclusione di affari o progetti importanti. Il 19 si forma la vostra personale Luna Nuova, dunque potrebbero presentarsi importanti progetti di crescita e miglioramento, che l’oroscopo consiglia di prendere al volo.

Tuttavia dal punto di vista economico potrebbero esserci dei tasselli fuori posto, il consiglio è quello di evitare i movimenti improvvisi, meglio gestire con maggiore attenzione le proprie finanze.

Salute: con il Sole nel cielo il Leone ritrova forza ed energia. Durante il mese di agosto i nativi del segno sentiranno una grande sensazione di onnipotenza, che tuttavia potrebbe anche creare dei brutti scherzi.

Dunque il consiglio delle stelle è quello di guidare con "Marte tirato", per non correre eccessivi rischi. Dunque se da una parte potrete trovar positività e vitalità, dall'altra parte il consiglio dell’oroscopo è quello di evitare di bruciare il vantaggio ritrovato. Ciononostante la salute è in ripresa. Non dimenticate la protezione solare prima di esporvi al sole o potreste rimanere scottati.