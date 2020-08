Con l’arrivo di agosto inizia per il Sagittario un momento di grande energia, vitalità e spensieratezza. Questo è il mese ideale per concedersi un viaggio, per staccare la spina dagli impegni e dagli obblighi quotidiani e dedicarsi solo a sé stessi e alla scoperta del mondo. Un quadro astrale estremamente vantaggioso che favorisce coloro i quali desiderano fare dei passi importanti all'interno del rapporto di coppia, ma anche i single alla ricerca di nuovi incontri. Le relazioni che nascono durante questo nuovo mese estivo potrebbero rivelarsi importanti per il futuro, così come i contatti e le collaborazioni professionali.

Nonostante molti potranno mettere da parte il lavoro in vista dell’arrivo delle vacanze, la fine del mese richiama i nativi del segno all'opera. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del mese di agosto 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di agosto 2020 per il Sagittario

Amore: l’oroscopo di agosto lascia presagire un buon mese per il Sagittario. Il cielo parla di lunghi viaggi, nuove esperienze e incontri romantici. Marte e Venere già durante la prima settimana ricominciano a correre in favore del segno. A fare il primo passo è Mercurio che mercoledì 5 si sposta in Leone, seguito poi da Venere che si trasferisce in Cancro.

Fino al 20 del mese il cielo è perfetto per il vostro cuore: non resterete delusi da queste giornate divertenti, stimolanti e ricche di tutto ciò che vi piace. È un’atmosfera leggera e spensierata, in cui però non manca la voglia di approfondire alcune conoscenze e di aprire il proprio cuore dopo alcuni mesi un po' bui.

In viaggio qualcuno potrebbe trovare l’amore o comunque dar vita ad un rapporto che si rivela importante per il futuro. Anche chi vive una relazione che va avanti da tempo può iniziare a parlare di matrimonio o convivenza.

Lavoro: secondo l’oroscopo di agosto questo nuovo mese estivo coincide per molti con l’inizio delle ferie estive, dunque, almeno durante le prime settimane, molti si trovano in vacanza e con la mente in pausa dagli impegni lavorativi.

La situazione cambia radicalmente a partire dal 20 agosto quando il cielo richiama alla vita professionale e agli affari. È il momento di ricominciare tenendo bene a mente i propri obiettivi e i progetti da realizzare. La fine del mese si rivela ideale per coloro i quali intendono avanzare una proposta o presentare un nuovo progetto. Anche la situazione bancaria ed economica migliora: sono buone stelle per per riscuotere dei crediti o per ottenere un prestito.

Salute: come anticipato, il mese di agosto 2020 è ricco di energia, vitalità, spensieratezza e leggerezza. È un buon momento dal punto di vista salutare, la ritrovata forma fisica, favorisce il Sagittario e lo incoraggia nei suoi progetti di viaggio e di avventura.

L’unico accorgimento potrebbe essere quello di limitarsi nell'alimentazione, evitando cibi eccessivamente calorici o bevande gassate.