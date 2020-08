Si presenteranno dei miglioramenti in ambito amoroso per i nati nel segno del Capricorno nel corso del mese di settembre 2020. Una maggiore intesa potrebbe portare anche a qualche piacevole novità, ma si dovrà stare attenti al nervosismo di Marte. Fortuna in arrivo grazie a Giove e al Sole. In calo il lavoro, gli affari e le collaborazioni a causa di Mercurio in quadratura. Ci sarà da attendere momenti migliori.

Amore

Dal giorno 7 settembre, Venere uscirà progressivamente dall'opposizione al vostro segno e questo si tradurrà in una lieve crescita dell'affinità di coppia e di un rinnovato desiderio di stare con il partner.

Ci sarà una nota dolente in questo quadro roseo: non è detto che durante i primi giorni della seconda settimana potrete vivere la vostra storia d'amore senza traccia di gelosie o incomprensioni. Dovrete pazientare e fare in modo che tutto ciò avvenga in modo naturale e senza forzature.

Fate attenzione a Marte in quadratura che potrebbe inevitabilmente rovinare i tentativi di avere un rapporto sereno e farvi ''scivolare'' in un profondo nervosismo.

Lavoro

La quadratura di Mercurio nel vostro segno si tradurrà in poca voglia di lavorare in squadra o semplicemente di mettervi in gioco. Preferirete attendere momenti migliori per gli affari, essere molto prudenti e non eccedere con le spese per non rovinare i pochi guadagni maturati.

La tensione correrà anche sul filo professionale, perché Marte non risparmierà nemmeno questo settore, quindi fate attenzione all'irritazione quasi onnipresente e regalatevi molti più momenti di relax, perché vi saranno molto utili.

Qualche colloquio sarà a portata della vostra mano grazie a Giove, ma dovrete saper sfruttare pochi minuti di dialogo essenziali per poter trovare un lavoro che vi sia di discreta soddisfazione e di aiuto per l'autostima.

Fortuna e salute

Questo Giove a vostro favore con il Sole sbaraglierà molte delle negatività con cui avrete a che fare nel corso del mese, o perlomeno daranno loro un impatto minore rispetto alla norma.

Ma se la buona sorte in qualche modo vi darà occasione di concludere qualcosa di sostanzioso, lo stesso non si potrà dire di questo fastidioso Marte che vi darà qualche malessere e pochissime forze da sfruttare come dovuto.

Evitate gli sport o semplicemente di affaticarvi troppo nel corso delle giornate lavorative, dovrete preservare le forze il più possibile.