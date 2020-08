La settimana appena iniziata si presagisce interessante per i nati sotto il segno del Toro e dei Pesci, entrambi i segni possono fare affidamento su di un quadro astrale estremamente vantaggioso che promette buone opportunità sia per quanto riguarda il lavoro sia per l'amore. Al contrario la Bilancia si scontra con Mercurio in opposizione, che porta nervosismo e insoddisfazione. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della settimana, da lunedì 17 a domenica 23 agosto 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo della settimana, dal 17 al 23 agosto 2020, da Ariete a Pesci

Ariete: l’oroscopo lascia presagire un inizio settimana alquanto nervoso e faticoso. In ambito lavorativo è bene non prendere decisioni affrettate e rimandare le decisioni a giovedì, quando inizia la ripresa del segno. Mercurio in Vergine rende l’Ariete efficiente e determinato e lo aiuta a ritrovare la serenità anche in amore. Weekend sereno e spensierato.

Toro: la settimana appena iniziata si presagisce molto interessante sia per l’amore sia per il lavoro. I nativi del segno hanno tutte le carte in regola per raggiungere i propri obiettivi, ma anche per prefissarne dei nuovi. È un momento di grande energia e voglia di fare, niente può fermarvi!

Incontri favoriti nel weekend.

Gemelli: l’oroscopo del settimana lascia presagire un inizio esplosivo, carico di energia, spensieratezza e voglia di divertirsi. È un ottimo momento per i rapporti sociali, ideale per organizzare una cena tra amici, avviare una nuova relazione ma anche costruire nuovi contatti lavorativi.

Da mercoledì 19 agosto anche la Luna è nel vostro cielo, dunque la vostra corsa non si ferma, anzi aumenta di velocità.

Cancro: la settimana inizia in maniera faticosa per quanto riguarda il lavoro, ma le soddisfazioni non tardano ad arrivare. I soldi iniziano a girare e finalmente avete la sensazione di aver fatto tutto giusto.

Le giornate centrali della settimana sono ideali per portare avanti i propri affari, il weekend al contrario è da dedicare all'amore e alla famiglia.

Leone: durante le giornate iniziali di questa nuova settimana di agosto un’occasione da non perdere potrebbe bussare alla vostra porta. Fatevi tutte le domande del caso, ma non rifiutate un’offerta che potrebbe portarvi i vantaggi da sempre ricercati. L’amore è romantico e passionale, la sessualità è in crescita e anche gli incontri sono favoriti per i single.

Vergine: la settimana potrebbe iniziare con un colpo di fulmine. Un quadro astrale vantaggioso protegge l’amore e invita il segno ad abbandonarsi alle emozioni. Mercoledì arriva anche la Luna e porta energia e vitalità.

Mentre da giovedì Mercurio nel segno porta fortuna tanto in amore quanto nel lavoro.

Bilancia: la settimana inizia in maniera serena e spensierata, al contrario a partire da giovedì Mercurio in opposizione potrebbe agitare un po’ la terra sotto ai piedi. Meglio rimandare le decisioni e gli appuntamenti importanti, ma soprattutto evitare le discussioni sia in amore sia in famiglia. Recupero nel weekend.

Scorpione: le giornate iniziali della settimana si presagiscono ricche di energie, amore e vitalità, grazie anche a Marte in posizione amica. Al contrario da mercoledì la Luna in posizione opposta invita a essere cauti, soprattutto per quanto riguarda il fisico.

Sagittario: la settimana appena iniziata si presagisce interessante per quanto riguarda l’amore e i rapporti sociali.

È il momento ideale per avviare dei nuovi rapporti, creare delle amicizie ma anche stringere dei contatti professionali. Weekend di festa e allegria.

Capricorno: sono giornate faticose per l’amore, dove l’orgoglio potrebbe rappresentare un ostacolo smisurato e compromettente. Chi vive un rapporto già in crisi farebbe bene a lasciare da parte i vecchi rancori e concentrarsi sul presente. Fine settimana energico e spensierato, grazie al Sole in aspetto favorevole.

Acquario: settimana faticosa per l’amore, dove la gelosia potrebbe portare alla nascita di grandi contrasti e discussioni. Siate cauti, meglio evitare di dire qualcosa di cui poi pentirsi. Recupero nel weekend. Bene il lavoro, anche se il nervosismo potrebbe incidere negativamente sul rapporto con i colleghi.

Bene la forma fisica.

Pesci: l’oroscopo della settimana inizia in maniera interessante per la sfera lavorativa dove potrebbero presentarsi interessanti occasioni. Chi è da tempo alla ricerca di un impiego, potrebbe ricevere la telefonata da tanto attesa. Da venerdì invece l’amore ricopre un ruolo centrale, c’è passione e complicità all'interno delle coppie e anche gli incontri sono favoriti.