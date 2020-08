Se l'aria d'estate poterà ovviamente tanto sole e divertimento, per i segni di acqua la giornata di domani, martedì 4 agosto 2020 sarà ottima per instaurare nuove amicizie che facciano sentire i nati del segno dei Pesci e del segno del Cancro in particolare più compresi e rispettati.

Purtroppo eventuali piste amorose potrebbero deviare il loro percorso dai nati del segno della Bilancia. Per la Vergine ci saranno vecchie conoscenze che tirerà su il loro morale.

Di seguito, l'Oroscopo della giornata di martedì segno per segno, nessuno escluso.

Tensione e nervosismo per Toro e Vergine

Ariete: una piccola disattenzione sul posto di lavoro sarà sicuramente indice di una voglia di divertirsi e di fare qualcosa che esca letteralmente dagli schemi ordinari della vostra routine.

'Osare' sarà senza dubbio la vostra parola d'ordine preferita.

Toro: un po' di tensione sarà presente nella vostra testa, ma dovete pensare che dopo una tempesta c'è sempre un arcobaleno. Il vostro arco di luce sarà caratterizzato da qualche riconciliazione in famiglia o da un rinnovamento repentino della vostra relazione amorosa.

Gemelli: purtroppo con tutta questa stanchezza in accumulo finirete per rimanere molto tempo sul divano o sul letto accompagnati dal dolce far niente, tutt'altro che salutare per il vostro corpo. Dovrete cercare di muovervi un po' di più.

Cancro: gli incontri sicuramente saranno alla base della vostra giornata di martedì ma soprattutto della serata. Sul lavoro sarete sempre e comunque molto vivaci, e potrebbe emergere una idea che non è venuta in mente a nessun altro.

Leone: il lavoro vi darà qualche delusione pecuniaria, senza contare che le spese a cui dovrete far fronte saranno leggermente incrementate e non dovete fare altro che destreggiarvi come al vostro solito. Un po' di monotonia sul lavoro sarà purtroppo presente.

Vergine: troppo nervosismo durante questa giornata potrebbe farvi essere molto più intolleranti verso determinati atteggiamenti delle persone che vi sono attorno quotidianamente.

Cercate di parlarne con un amico che sappia ascoltarvi.

Fortuna al top per Scorpione e Acquario

Bilancia: poche occasioni di incontri interessanti per voi single. Dovrete pazientare ancora molto prima che qualcuno sia interessante per i vostri occhi. Però non rinuncerete di certo a circondarvi di amici e parenti per sentirvi allegri.

Scorpione: il flusso di fortuna non si arresterà molto presto, quindi potrete sicuramente contare sulla buona sorte per trovare lavoro, per concludere affari e perché no, anche per trovare una sorpresa vantaggiosa per voi stessi e per le vostre tasche.

Sagittario: quello del rinnovamento amoroso sarà un processo abbastanza lento, ma vi converrà sempre non velocizzarlo e attendere un segnale, una piccola scintilla che riesca a farvi sospirare sul serio, e che non vi renda semplicemente infatuati.

Capricorno: qualche pensiero verso qualcuno che non sia il partner purtroppo potrebbe sfuggirvi, ma starà a voi decidere cosa fare e non lasciarvi tentare dalle circostanze piuttosto avverse della vostra relazione allo stato attuale.

Acquario: se siete alla ricerca di un impiego, dovrete sfruttare questa straordinaria fortuna odierna che ora come ora vi sarà più propizia che mai. Sicuramente una volta che vi siete rimessi in pari, sarete sulla cresta dell'onda.

Pesci: nuove amicizie vi permetteranno non soltanto di conoscere altre persone, ma di scoprire nuovi orizzonti che non avevate previsto nella vostra estate. Qualche scorcio di cultura sarà al centro di un eventuale viaggio o piccola escursione.