I movimenti dei pianeti ci danno molte informazioni su come la sfera emotiva, relazionale e lavorativa di ciascuno di noi verrà influenzata. L'Oroscopo di domani 26 agosto sarà ricco di novità e fornirà a tutti i segni zodiacali un orientamento sulla loro quotidianità. Nella volta celeste, fra i diversi transiti planetari, sarà possibile osservare l'opposizione di Venere e Giove e di Venere e Plutone. Inoltre, Mercurio sarà in trigono a Urano e Marte in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, cosa caratterizzerà l'oroscopo di mercoledì 26 agosto dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di mercoledì 26 agosto: Toro innamorato, Cancro restio al perdono

Ariete: il fato non sarà dalla vostra parte e non potrete sperare nel favore della sorte per rendere indimenticabile questa giornata. Dovrete fare appello a tutte le vostre risorse per trasformare momenti difficili o monotoni in qualcosa di stimolante. L'amicizia avrà un ruolo fondamentale perché vi metterà nella condizione di confrontarvi con il prossimo. Forse, vi sembrerà di non trarre insegnamenti importanti, ma gli eventi che accadranno vi contraddiranno.

Toro: il vostro obiettivo principale sarà quello di migliorare la relazione di coppia. Sarete felici del vostro partner, ma avrete bisogno di stabilire una connessione più profonda.

Vi impegnerete per trovare qualcosa che accomuni le vostre anime. Potreste rimanere molto sorpresi da ciò che scoprirete. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non trascurare l'ambito lavorativo: non avrete ancora modo di raccogliere il frutto dei vostri sforzi, ma non dovrete aspettare troppo per farlo.

Gemelli: avrete bisogno di aggiungere un po' di ritmo alla vostra routine quotidiana. Sarete stufi di affrontare le giornate sempre nello stesso modo. Potreste provare a fare qualcosa di diverso, che vi dia nuovi stimoli e che vi permetta di entrare in contatto con persone imprevedibili. Potrebbe essere l'occasione giusta per dare un nuovo equilibrio alla vostra vita.

Forse, all'inizio vi sentirete disorientati e poco inclini a concedere la vostra fiducia, ma trarrete molti insegnamenti da questa esperienza.

Cancro: non sarete inclini a perdonare chi ha calpestato il vostro cuore. Tenderete a rinfacciare agli altri le azioni che vi hanno fatto soffrire. Purtroppo, la rabbia e il nervosismo vi spingeranno a trattare male anche chi cercherà di aiutarvi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di valutare con attenzione le vostre reazioni. A volte, in caso di dubbio, il silenzio potrebbe essere la scelta da preferire. Sarà importante ritrovare il baricentro della vostra serenità.

L'oroscopo del 26/08: Leone innamorato, Scorpione fortunato

Leone: vorrete trarre il meglio dalla vostra relazione romantica, ma vi renderete conto che non sarà la giornata giusta per pensare alle questioni di cuore.

Il partner, infatti, vi apparirà distante e poco incline a conversare con voi. Potreste provare a scoprire i suoi pensieri, ma la cosa migliore sarà rimandare l'indagine a un secondo momento. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di concentrarvi sui vostri interessi e sugli amici. Un po' di distrazione non potrà che farvi bene.

Vergine: non avrete molta fortuna in ambito lavorativo. Le vostre intenzioni saranno buone, ma il corpo si rifiuterà di collaborare. Vi sentirete stanchi e pochi inclini a concentrarvi. In amore, dovrete affrontare delle questioni irrisolte con il partner. Emergeranno vecchie conversazioni lasciate in sospeso e dovete trovare il modo per affrontarle. Cercherete, in tutti i modi, di evitare il litigio, ma non potrete sottrarvi a un confronto diretto.

La famiglia vi sarà di grande supporto emotivo.

Bilancia: proverete una grande confusione in ambito sentimentale. La comprensione con il partner sarà difficoltosa perché vi renderete conto di volere cose diverse dalla vita. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di trovare velocemente un punto di connessione. Sarà importante giungere a un compromesso per non agitare ulteriormente le acque. Gli amici saranno pronti a consigliarvi, ma non tutte le loro parole saranno mosse da emozioni sincere.

Scorpione: gli astri vi sorrideranno e vi renderanno irresistibili. Troverete semplice approcciarvi agli altri e stabilire connessioni profonde con loro. Non avrete paura di mostrare i vostri sentimenti perché vi sentirete sicuri di voi stessi.

In amicizia, riuscirete a essere degli ottimi amici e a comprendere i bisogni delle persone amate. Forse, l'ambito meno fortunato sarà quello lavorativo: non otterrete grandi riconoscimenti e potrebbe esserci qualche incomprensione con i colleghi, ma entro fine giornata tutto si risolverà.

Previsioni astrologiche del 26 agosto: novità per Capricorno, Acquario confuso

Sagittario: deciderete di concentrarvi solo sul presente. Proverete un'angoscia intensa verso il futuro e preferirete accantonare quei pensieri. Vi impegnerete per vivere una giornata tranquilla e priva di pensieri inutili. Non sarà semplice controllare la vostra mente perché verrà assalita da un turbinio di emozioni. Per far fronte a questa situazione, vi concentrerete sul lavoro e lascerete in disparte amici e partner.

Però, sarà una situazione che non potrà durare a lungo.

Capricorno: sentirete il bisogno di lanciarvi in una nuova relazione amorosa. Le delusioni passate, seppur ancora dolorose, non vi impediranno di trarre piacere emotivo da nuove conoscenze. Avrete un modo molto particolare di approcciarvi con il prossimo, ma gli altri non potranno fare a meno di trovarvi divertenti e gioiosi. La vostra risata sarà talmente coinvolgente da riuscire ad attirare la persona desiderata. Starà solo a voi provare a creare l'atmosfera adatta.

Acquario: faticherete a relazionarvi con i vostri sentimenti. Non sarà facile comprendere il vostro io più profondo e questo potrebbe crearvi delle piccole difficoltà in ambito affettivo.

L'essere disorientati e la consapevolezza del non sapere come evolverà la vostra relazione amorosa vi spingeranno a chiudervi in voi stessi. Vedrete, nella solitudine, un'arma per affrontare il mondo esterno, ma i fatti vi smentiranno. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non abbandonare gli amici.

Pesci: sarà una giornata statica da tutti i punti di vista. La routine quotidiana si mostrerà in tutta la sua semplicità, ma potrete comunque trarre qualcosa di buono dalle ore che passerete assieme agli altri. L'affetto del partner e degli amici sarà essenziale per voi perché vi darà la spinta di cui avrete bisogno. L'amore renderà le difficoltà quotidiane più semplici da affrontare. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non sottovalutare i risvolti positivi della tranquillità.