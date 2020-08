L'oroscopo di martedì 18 agosto sarà caratterizzato da diverse novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste, fra i movimenti planetari principali, sarà possibile notare la congiunzione tra Sole e Mercurio, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, il sole Sarà in trigono a Marte, Marte in quadratura a Saturno e Marte in quadratura a Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi presenterà l'Oroscopo del 18 agosto dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 18 agosto: cambiamenti per Ariete, Cancro empatico

Ariete: non sarà facile, per voi, abbandonare la solita routine quotidiana a favore di una nuova.

Dovrete abituarvi a dei cambiamenti importanti, ma grazie al supporto delle persone care non avrete alcun problema. In ambito sentimentali, sarete disposti a conoscere, in profondità, la persona amata. Ci saranno alcuni elementi del suo carattere che non apprezzerete molto, ma altri vi ricorderanno il perché avete deciso di condividere la vita con lei. Attenzione a non caricarvi di uno stress eccessivo.

Toro: sarà una giornata importante per la vostra vita famigliare. Avrete moto di confrontarvi su alcuni aspetti che modificheranno il vostro modo di percepire il mondo circostante. Sarà fondamentale frequentare persone positive e cariche di energia. Forse, non riuscirete a condividere con loro ottimismo e vivacità, ma non vi tirerete indietro davanti a sorrisi e divertimento.

Il partner vi darà un completo supporto emotivo e farà di tutto per rendere le difficoltà maggiormente gestibili.

Gemelli: finalmente, avrete modo di tirare un sospiro di sollievo. Accantonerete le recenti difficoltà e vi concentrerete sulla vostra vita relazionale. Gli amici costituiranno un punto saldo fondamentale per voi, ma non tutti si dimostreranno empatici.

Starà a voi fare una selezione accurata delle persone da frequentare. In amore, al momento, non sarete molto fortunati, ma potrete cogliere la palla al balzo per iniziare a conoscere nuove persone. Tenderete a cercare delle persone simili a voi.

Cancro: sarete degli ottimi ascoltatori e metterete in secondo piano le vostre esigenze.

Farete di tutto per alleviare le sofferenze emotive degli amici, ma vi concentrerete poco sui vostri bisogni. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di mettere voi stessi al primo posto: ci saranno delle azioni che potrete fare per valorizzarvi. Il benessere fisico e psichico vi consentirà di affrontare tutto con maggiore calma. Se riuscirete a mantenere i nervi saldi, non avrete alcun problema.

Previsioni astrologiche di martedì 18 agosto: negatività per la Vergine, solitudine per lo Scorpione

Leone: sarà il momento giusto per rivedere il vostro percorso di vita. Ci saranno degli elementi che desidererete cambiare e altri che riterrete giusto lasciare invariati. Preferirete trascorrere del tempo in compagnia, perché avrete paura di rimanere soli con i vostri pensieri.

Il partner, purtroppo, potrebbe rivelarsi fin troppo distaccato per i vostri gusti. Proverete a chiedere spiegazioni, ma non sarete soddisfatti della risposta. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non puntare immediatamente il dito contro di lui.

Vergine: sarete poco tolleranti nei confronti delle persone che vi circonderanno. Tenderete a essere molto critici e a concentrarvi sugli aspetti negativi. Le previsioni zodiacali suggeriscono di approfondire il contatto con la natura e con gli animali domestici. Questo vi farà sentire appagati e più leggeri. Inoltre, vi consentirà di approfondire il rapporto con il lato più profondo del vostro carattere. Saranno da preferire tutte quelle attività che incideranno positivamente sulla vostra spiritualità.

Bilancia: non riuscirete a separarvi dagli eventi passati. Farete molta fatica a concentrarvi sul presente e tenderete a ignorare tutte quelle azioni che potrete fare per salvaguardare il vostro futuro. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di mettere da parte preoccupazioni e paura e di privilegiare gli aspetti pratici della vita. Non avrete molta voglia di condividere questo momento con gli altri e tenderete a chiudervi a riccio. Una persona speciale potrebbe riuscire a scalfire la vostra corazza.

Scorpione: non avrete alcuna paura della solitudine. Al contrario, trascorrere del tempo con voi stessi, vi consentirà di riflettere su alcune questioni importanti. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di provare a mettere nero su bianco le vostre emozioni.

In questo modo, in un secondo momento, avrete una traccia di tutto ciò che siete stati in grado di sopportare. Cercherete, negli altri, delle figure stabili che possano consigliarvi e accompagnarvi nel vostro percorso.

Previsioni zodiacali di domani 18 agosto: Capricorno triste, Acquario innamorato

Sagittario: ci saranno delle importanti novità a livello lavorativo. Metterete da parte tutte le vostre paure per favorire ambizione e concentrazione. Sarà di fondamentale importanza riuscire a stringere dei rapporti saldi con i colleghi. Forse, all'inizio, non verrete visti di buon occhio, ma se rimarrete fedeli alla vostra personalità, tutto andrà per il meglio. Il partner potrebbe sollevare delle vecchie questioni irrisolte: starà a voi decidere se dargli corda o se lasciar cadere la conversazione.

Capricorno: verrete travolti da una forte tristezza. Vi sembrerà di non poter reagire di fronte alle ingiustizie quotidiane, ma una persona speciale vi farà osservare le cose da un altro punto di vista. Le sue parole vi aiuteranno a tirare un sospiro di sollievo e a lanciarvi in nuove avventure. Non sarà il momento giusto per dedicare tempo ai rapporti romantici perché sarete concentrati soprattutto su voi stessi.

Acquario: tenderete a concentrarvi soprattutto sull'amore. Adorerete avere attorno il vostro partner e discutete delle attività da fare insieme. Non pretenderete niente di speciale, vi basterà condividere la quotidianità e donare affetto. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di prestare attenzione alla vostra forma fisica.

Una buona alimentazione e del sano esercizio fisico vi consentiranno di migliorare le vostre condizioni. Sarà importante non avere paura di faticare un po'.

Pesci: sarete eccessivamente preoccupati nei confronti del futuro. Lotterete per permettervi di avere delle concrete possibilità e non vi arrenderete davanti a chi vi consiglierà di cambiare strada. Alcuni amici, forse, non concorderanno sui cambiamenti che deciderete di apportare alla vostra quotidianità, ma voi tenderete ad ignorarli. In amore, sarete disponibili e propensi ad ascoltare il partner. Gli fornirete tutto l'aiuto necessario per riuscire a superare le sue difficoltà emotive.