L'oroscopo di domenica 2 agosto favorirà più di qualche segno tra i dodici dello zodiaco. A dare una marcia in più al cielo astrologico di domani la posizione della Luna in Capricorno insieme al trio di pianeti lenti Giove-Plutone-Saturno. Sui gradi del settore del Toro risulta in transito il pianeta Urano, mentre Marte domina l'Ariete e Nettuno continua la sua presenza in Pesci. In Gemelli ritroviamo Venere in avvicinamento al comparto del Cancro dove risulta già accasato Mercurio. Intanto continua a risplendere in tutta la sua bellezza il Sole nel campo del Leone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali saranno le novità portate dall'Oroscopo di domani 2 agosto per ognuno dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del giorno 2 agosto: dall'Arite al Cancro

Ariete - Questa domenica finalmente ci saranno belle novità in arrivo. Le cose inizieranno ad andare per il verso giusto. Però, ciò non sarà causato solo da eventi esterni, ma soprattutto dal vostro atteggiamento. Proverete ad affrontare tutto con il massimo della positività e ad essere ben disposti nei confronti degli altri. Durante le ore serali, vi dedicherete al relax: avrete voglia di vedere la vostra serie televisiva preferita e di mangiare qualcosa di gustoso. Vi sentirete soddisfatti e in pace con voi stessi, ma non per questo inizierete a dormire sugli allori. Preparatevi a ricevere la visita di persone che non vedevate da tempo: parenti, amici o colleghi di lavoro.

Toro - Le previsioni zodiacali di domani, domenica 2 agosto invitano a non accettare mai l'idea di rimanere soli. Avvertirete il bisogno di trascorrere ore serene assieme agli affetti più cari. Dalle vostre parole trapelerà il timore nei confronti nella solitudine. Qualcuno accanto a voi se ne renderà conto e cercherà di esservi di conforto.

Le stelle di domani consigliano di rimanere fedeli alla vostra personalità: mostratevi per ciò che siete, non alterate elementi del carattere che ritenete poco interessanti e tutto andrà per il verso giusto.

Gemelli - Sarà una domenica interessante. Proverete il desiderio di stare molto vicini alle persone che amate.

Vi sembrerà che quest'ultime rappresentino tutto il vostro mondo, ma noterete degli atteggiamenti che non sarete disposti a condividere. All'inizio cercherete di rispondere con un bel sorriso, ma alla fine sputerete il rospo: tenere le cose dentro non vi sarà d'aiuto. Qualcuno attorno a voi vi farà delle pressioni, che in un primo momento riterrete giuste. In realtà, con il passare delle ore, vi renderete conto di voler essere solo voi a decidere come organizzare la vostra giornata e vi ribellerete.

Cancro - Qualcuno non sta attraversando un buon periodo, forse in famiglia ci sono dei problemi oppure in generale qualcosa vi preoccupa rendendovi insonne. Ne avete vissute di cotte e crude nella vita e questo non ha mai intaccato il vostro carattere solare e socievole, ma rispetto a prima siete un pochino più diffidenti e schivi.

In queste 24 ore domenicali sarete più percettivi del consueto. Avete bisogno di un cambiamento, di dare una bella smossa alla vostra routine quotidiana. Entro la fine del mese arriverà quello che state cercando, intanto imparate a lasciarvi andare.

Previsioni zodiacali domenica 2 agosto: scelte da fare per il Leone

Leone - Le previsioni astrologiche di domenica invitano ad essere decisi nel caso aveste scelte da fare. Riuscirete ad intuire subito che qualcosa non va. In famiglia, nell'arco della settimana, sono successe un paio di cose che hanno generato polemiche e incomprensioni. In questa giornata sarà possibile ottenere un chiarimento e fare pace. La vita è fin troppo breve e spesso i rapporti, anche quelli inscalfibili, si spaccano per via di patrimoni, eredità o altre questioni riguardanti il denaro o la politica.

In serata avrete una gran voglia di relax, magari di fare uno strappo alla dieta: concedetevelo! Tempo al tempo ed anche la fiamma dell'amore tornerà ad ardere.

Vergine - In amore qualcuno sta vivendo un periodo difficile. Forse c'è bisogno di riaccendere la fiamma e in questo caso potrebbe essere utile fare un passo indietro. Se il problema riguarda la gelosia, un torto subito o una divergenza di opinione, una soluzione efficace è quella di parlare con il partner apertamente e in maniera pacata. Non bisogna avere timore di esternare i propri pensieri oppure di chiedere consiglio. Anche se passano gli anni è importante non darsi mai per scontati e condire le giornate con un pizzico di romanticismo.

A fine giornata sarete molto stanchi, perciò focalizzatevi solo sulle cose importanti rinviando il possibile.

Bilancia - Questa domenica 2 agosto sarete alle prese con un problema o con un impegno che avete rinviato nei giorni precedenti. Anche in famiglia ci sarà da rivedere una questione spinosa. Ciò non significa che sarà una brutta giornata, anzi. A partire dal tardo pomeriggio vi lascerete alle spalle il lavoro o lo studio dei giorni scorsi. Avrete in più di un'occasione il sorriso sulle labbra e una gran voglia di fare che durerà per tutta la fine del weekend. Da un po' di tempo coltivate dei progetti e state tenendo duro pur di realizzarli anche se talvolta vi capita di cedere alla tentazione di lasciare.

In serata, le coppie vivranno un grande momento di intimità e vicinanza. I single continueranno a lottare per conquistare l'amore.

Scorpione - Luna nel segno del Capricorno rende affettuosi e autoritari al tempo stesso. Questa luna è generosa e magnanima, ma può rendervi quasi morbosi in amore. Voi single questa domenica avrete buone opportunità di conoscere nuove persone interessanti. Le stelle consigliano di essere più comprensivi in amore, sia che siate in coppia che cuori solitari. Intanto approfondite eventuali novità amorose che dovessero presentarsi in giornata, con maggiore slancio o facendovi sentire presenti. Voi Scorpione ogni tanto tendete ad isolarvi in amore e vedete tutto nero: non temete poiché a breve la situazione migliorerà e potrete agire più lucidamente.

Previsioni astrologiche di domani 2 agosto: Sagittario fragile, tensioni per il Capricorno

Sagittario - Il bisogno di affetto o di avere una persona accanto sarà forte, soprattutto con questa Venere in Gemelli che punta un riflettore sulla vostra fragilità d'animo, spesso celata. Così cercherete di soddisfare i desideri offrendo tutto ciò di cui gli altri hanno bisogno. Ricordate però che anche voi avete bisogno di premure, quindi cercate un giusto compromesso negli affetti. Cercate il giusto equilibrio e allo stesso tempo riflettete sulle storie o su situazioni già in corso o di prossimo arrivo. Plutone e Giove introducono cambiamenti positivi, ma non siate nervosi in famiglia: cercate di tenere un atteggiamento pacifico e sereno.

Capricorno - La Luna non sarà nella posizione migliore per l'amore e potrà causare tensioni o sprigionare indecisione. Ma Marte sarà nettamente dalla vostra parte garantendo tanta forza di volontà nel portare avanti i desideri. Le stelle consigliano di concretizzare con fiducia e ottimismo ogni questione aperta o eventualmente da mettere in pratica. Nuove energie in arrivo da metà mattinata acquisteranno intensità soprattutto nel primo pomeriggio. Eventuali risorse o opportunità saranno da cogliere con prontezza di riflessi, senza stare troppo a rimuginarci sopra. Per qualche nativo alcune notizie attese da tempo tarderanno ad arrivar: dovrete pazientare ancora un po'.

Acquario - Se il vostro cuore stesse vivendo un momento negativo o una relazione non andasse come vorreste, questa domenica potrebbero venire a galla questioni da risolvere che finora avevate sempre rimandate.

In famiglia intanto, le persone che vi stanno attorno saranno quelle giuste: tra domani e dopodomani però le cose non andranno come vorreste, perciò cercate di restare calmi. Per i sentimenti nel caso foste single, se avete deciso di trovare un nuovo amore è probabile che non dobbiate aspettare troppo. Gli astri di domani, domenica 2 agosto, invitano a frequentare ambienti nuovi, gente simpatica e in generale persone positive o sorridenti. State lontano da chi ha la tristezza addosso!

Pesci - Questa domenica in amore sarà una giornata molto positiva, il che permetterà di vincere nuove sfide. In coppia ritornerà una maggiore passione e il partner troverà in voi nuovi spunti in grado di aumentare l'attrazione fisica.

In serata si prevedono intimità e coccole a iosa, poi la nottata a seguire potrebbe essere veramente infuocata... Nel corso del pomeriggio intanto concedetevi momenti di riflessione, anche perché molto presto dovrete fare scelte importanti, soprattutto se siete studenti o lavoratori autonomi. In questo periodo possono arrivare nuove proposte di collaborazione. Le previsioni astrali del 2 agosto consigliano di valutare ogni opportunità che si dovesse presentare: ne andrà del vostro futuro.