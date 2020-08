L'oroscopo di domenica 16 agosto è pronto a svelare come andrà l'ultimo giorno dell'attuale settimana. In evidenza ci sono le previsioni astrologiche interessanti tutti i dodici segni dello zodiaco.

L'Astrologia del periodo mostra un cielo abbastanza variegato con la Luna presente in Cancro ed il Sole in congiunzione a Mercurio nel comparto del Leone. Stabile la presenza del pianeta Nettuno in Pesci, come del resto risulta Marte nel campo dell'Ariete. Nel segno del Toro risplende un magnifico Urano in sestile a Venere ed in trigono a Giove, quest'ultimo fermo nel comparto del Capricorno insieme a Plutone e Saturno.

Con un quadro astrale così promettente, questa domenica a spiccare il volo verso la positività sarà l'Ariete, favorito dalla Luna in Cancro. Ottimo il periodo anche per Pesci ai quali gli astri annunciano un periodo appassionante e coinvolgente nei sentimenti.

Scopriamo cosa riserveranno gli astri ai dodici segni dello zodiaco, dall'Ariete fino ai Pesci: diamo spazio all'Oroscopo del giorno 16 agosto segno per segno.

Previsioni astrali di domenica da Ariete a Cancro

Ariete - L'oroscopo di domenica 16 agosto prevede che la Luna vi sarà favorevole, ma non riuscirà a tranquillizzare le inquietudini di Venere che si affanna qua e là, ma senza concludere niente di nuovo in amore. In amore, non aspettate che siano gli altri a dirvelo: quando è arrivato il momento di mettere un po’ in sordina il vostro orgoglio, sarebbe bene che lo capiste da soli.

Invece di tenere il broncio, fareste bene ad aprirvi completamente, senza riserve. Non innescate prove di forza non necessarie. Moderatevi, se non volete creare incomprensioni. Instaurando con una persona amica un rapporto più scherzoso e disinvolto, conquisterete subito la sua fiducia.

Toro - Avrete l’occasione, questa domenica, di smascherare i comportamenti ambigui e misteriosi di un amico (o amica).

Non tiratevi indietro, anche se vi tremano le ginocchia. Dite no a chi vorrebbe mettervi i bastoni tra le ruote e proseguite, con decisione, sulla vostra strada. Cercate intanto di decifrare le intenzioni di una persona che avete appena conosciuto e che potrebbe rivelarsi, inaspettatamente, inaffidabile.

In amore non negatevi lo slancio emotivo per timore di un rifiuto, oppure di diventare ridicoli. Il periodo vi regalerà delle sognanti sorprese. Alcuni di voi nativi stanno attraversando un momento delicato, complesso e intricato che è bene allentare il ritmo, ogni tanto. Concedetevi uno sfizio per una volta.

Gemelli - La Luna in Cancro vi farà incontrare le occasioni giuste per trovare molteplici punti d’accordo con un familiare incontentabile. Con l’opposizione di qualcuno di famiglia però, vi troverete ad affrontare doveri, oneri e prove sia nel pubblico che nel privato. La vostra vena battagliera, con Marte alleato, vi farà affrontare e risolvere brillantemente pesanti ed intricate questioni a livello interpersonale.

In amore, se il partner vi biasima con affetto, accettate di fare autocritica senza rimuginare, anche se questo, si sa, è il vostro forte. Se volete praticare una disciplina per rigenerare corpo e spirito, scegliete senza dubbio lo yoga, la passione carnale oppure oppure... il dolce far niente.

Cancro - Con la Luna propizia nel vostro segno, invece di continuare a cavalcare l’onda delle incertezze, meglio che vi fermiate un po’ a riflettere e a riprendere fiato. Prendetevi un momento di stacco per meditare sulle scelte operate fin'ora e attendere l’evolvere di eventi che, questa domenica, per voi Cancro si prospettano molto favorevoli. Qualche gratificazione in vista in campo economico: guadagnerete più del previsto.

Concedetevi un sogno d'amore finora rimandato: con la Luna benevola saprete usare le maniere giuste per addolcire l’umore del partner. Clima di confortante complicità in famiglia. Al contrario, occhio ai malanni di questa stagione come arrossamenti della pelle, colpi d'aria e la voglia di dormire fino a tardi la mattina.

Previsioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Le previsioni astrologiche del giorno 16 agosto, preannunciano una domenica all'insegna del dinamismo altalenante. In certi momenti avrete l’energia di spostare una montagna, in altri invece non ce la farete ad alzare un braccio. Colpa del caldo del dopo Ferragosto? In altri casi potreste avere a che fare con qualche imprevisto.

Non perdete la pazienza, tutto tornerà rapidamente a posto. Dovrete, volenti o nolenti, riprendere in considerazione quanto fin qui raggiunto a fatica per poi metterne alla prova solidità e sicurezza. In amore, lasciate da parte le delusioni del passato e avvicinatevi con più fiducia ad una persona che vi sta ricoprendo di coccole. Accettate inviti e frequentate ambienti con persone che coltivano i vostri stessi interessi creativi e spirituali e ne sarete gratificati.

Vergine - Il periodo di ferie per molti sta per finire. Già dalla prossima settimana per qualcuno si torna al lavoro e al solito tran tran. L'umore perciò, questa domenica non sarà dei migliori. Le vicissitudini nel periodo saranno molte, ma non vi smonteranno né l'umore né la voglia di sorridere: siete della Vergine, per questo piacete sempre, in qualsiasi circostanza!

Riuscirete a farvi valere con un’idea risolutiva, che vi farà risparmiare tanto tempo e risolvere molte beghe soprattutto in famiglia. Intanto, il Sole in avvicinamento al segno pretende novità, innovazioni e ve le presenterà su un piatto d’argento. Sappiatele cogliere e sfruttare al meglio. In amore, aperti a nuove esperienze, soprattutto se siete single, saprete far entrare nella vostra vita chi vi rivolgerà un invito d’amore. Aprite la mente a nuove realtà esistenziali ma non fatevi condizionare da paure o preconcetti.

Bilancia - Ci sono persone che non amano guardare in faccia la verità, perciò essere costrette a farlo potrebbe creare una grossa fatica. Detto ciò, pensate a qualcuno a cui tale definizione calza a pennello e sfruttate il tutto a vostro favore...

Usate comunque tatto e gentilezza: non tutti abbiamo la stessa sensibilità quindi, prima di aprire bocca (anche con la ragione dalla nostra) contate fino a mille. Se da tempo avete un progetto nel cassetto, forse è arrivato il momento di tirarlo fuori. Avrete riconoscimenti e soddisfazioni in famiglia e in amore: in arrivo conferme e rassicurazioni direttamente dal vostro partner. I single potrebbero ritrovarvi innamorati senza capire com'è successo. nel frattempo, se necessario mollate gli impegni e fate col partner una scappata in un luogo tranquillo, ideale in mezzo alla natura avvolta dalla magia del mare o della campagna.

Scorpione - Con la Luna opposta a Giove e Plutone, questa domenica dovrete fare attenzione alla vostra instabilità che, alla lunga, potrebbe irritare alcune persone che vi sono accanto.

Tornare sui vostri passi, più che una strategia sarà l’unica soluzione possibile e consigliabile in questo periodo della stagione. Sapete di certo come mettere a tacere dicerie poco carine sul vostro conto, questo è poco ma sicuro. Comunque, la cosa migliore è dar prova di ciò che davvero valete, senza timore. In amore, se riuscirete a sorridere anche dei vostri difetti troverete pure il modo di superarli. Il vostro motto? Bando alla malinconia e ai pensieri più grigi, la serenità prima di tutto. Se lo stress o il nervosismo vi stancano prima del dovuto, cercate di non aggiungere anche altri carichi negativi al vostro organismo.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Questa domenica per voi del Sagittario non sarà affatto il momento adatto per fermarsi a riposare sugli allori.

Prendete in mano le redini della situazione e guidatela a vostro vantaggio. Se non agirete così, vi farete sorpassare senza mezze misure dalla sfiducia o dallo sconforto, assai spietati in questo momento. Allontanate perciò da voi i possibili intoppi alla felicità: grazie ad una meticolosa organizzazione della giornata non vi farete sfuggire di sicuro l'opportunità per farlo. In amore, se credete di poter stare tranquilli per quanto riguarda gli affari di cuore, sappiate però che dovrete continuare a mettervi continuamente in gioco. Una buona dormita, in caso di difficoltà nel prendere decisioni importanti, sarà proprio l'ideale, giusto quello che ci vuole per decongestionare l’apparato mnemonico e il cuore in particolare.

Capricorno - Il periodo domenicale invoglia a dare un’occhiata alle vostre tasche, per capire se vale la pena fare qualche "spesuccia" extra, o se è meglio aspettare il mese prossimo. Ascoltate l’intuito, valido alleato, e se non vi sentite pronti rimandate ad un momento più propizio. in merito ad una situazione complicata o che vi tiene sulle spine, ascoltando tutte le campane che avete a disposizione potreste farvi un’idea precisa di come muovervi oppure se entrare del tutto in confusione! In amore, dice il saggio: "tentar non nuoce!", ma se il vostro cuore tentenna, sarebbe meglio battere in ritirata piuttosto che perderci la faccia... Cercate di trovare un compromesso fra il lavoro, gli svaghi e il tempo libero in modo che la famiglia vi possa ringraziare: lo stress, sappiatelo, dipende da un’alterazione di questo delicato equilibrio.

Acquario - Questo ultimo giorno della settimana coincidente con la domenica, appunto, avrete l’impressione che ci sia un po' di sfiducia nei vostri confronti e questo vi potrebbe mandare il morale a terra. Responsabile di ciò, in gran parte sarà la Luna in Cancro, nel periodo speculare negativa al segno: la "musa dei poeti" quando è contraria non scherza affatto! Pertanto, riflettete bene prima di saltare a facili conclusioni: c'è la possibilità che non abbiate capito nulla e le conseguenze potrebbero essere davvero dure. In una situazione relativa ad una amicizia, c’è poco di cui potrete vantarvi. Dovreste piuttosto ringraziare chi vi ha coperto le spalle nei confronti di qualcuno che ben conoscete. In amore, scegliere la vita insieme non è cosa da poco, ma se vi basate su un terreno di interessi in comune non sarà nemmeno impossibile. In generale, non sarà nemmeno il caso di consolarsi con qualche vizietto di troppo. Ad ogni modo, non potete prescindere da uno stile sano e morigerato.

Pesci - Le previsioni zodiacali di domenica 16 agosto preannunciano una eccitante e avventurosa giornata di fine settimana. Grazie alla Luna in Cancro, nel frangente in ottimo trigono astrale al vostro Nettuno, farete un incontro davvero piacevole, che di certo vi regalerà momenti da favola. Con la vostra fantasia e creatività, poi, potrete colorare di rosa anche le situazioni più grigie. In famiglia questa domenica quasi tutti penderanno dalle vostre labbra, mentre orgogliosi metterete le carte in tavola: sapete solo voi a cosa si riferiscono le stelle, perciò... Una volta capito cosa bolle in pentola, famigliari, parenti e amici si leccheranno i baffi dalla felicità. In amore, ristabilito un clima di feeling e d’intesa, niente e nessuno potrà ostacolare i vostri sentimenti. Periodo perfetto per fare un passo in più in direzione di ciò cui il vostro cuore ambisce o sogna. Sarete in ottima forma fisica e questo nessuno potrà negarlo. Forse attirerete anche un po’ di invidia, ma ci può stare: in fondo, sempre meglio essere invidiati che compatiti.