L'Oroscopo di mercoledì 5 agosto ha in serbo intense emozioni per tutti i segni zodiacali. I movimenti planetari avranno una forte influenza sulla sfera personale, relazionale e lavorativa di ciascuno di noi. Nella volta celeste di domani, fra i transiti principali, sarà possibile notare la congiunzione tra Giove e Plutone e tra Saturno e Plutone. Inoltre, la Luna sarà in trigono a Venere, Mercurio in opposizione a Saturno e Marte in quadratura a Giove.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo del 5 agosto di tutti i segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 5 agosto: discussioni con il partner per Gemelli e Cancro riflessivo

Ariete: non vi accontenterete più di spiccare nel gruppo come leader, ma vorrete instaurare relazioni profonde e che siano in grado di sorprendervi. Vi metterete alla ricerca di qualcuno che condivida con voi determinate caratteristiche. Ci vorrà del tempo perchè la conoscenza dell'altro richiederà un'accurata analisi, ma potrete trarre un grande giovamento emotivo da questo legame. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non essere troppo critici nei confronti delle persone che incontrerete.

Toro: vi affiderete completamente al vostro istinto perché vi renderete conto che non potrete affrontare tutto con il solo uso della ragione.

Non saprete dove questo vi porterà, ma spererete in un cambiamento di rotta. La persona amata potrebbe preoccuparsi per la vostra incolumità e chiedervi di fare maggiore attenzione nel rapporto con gli altri. Proverete a tranquillizzarla, ma non sarete del tutto onesti con lei. Sul posto di lavoro, dovrete affrontare delle piccole discussioni con i colleghi.

Gemelli: deciderete di affrontare con il partner una questione molto importante. Proverete ad attirare la sua attenzione, ma non sarà semplice convincerlo a immergersi nella conversazione desiderata. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di mantenere la calma. Infatti, non trarrete giovamento da scatti d'ira o risposte arroganti.

Con un po' di pazienza, riuscirete a riportare la pace tra le mura domestiche. Qualche amico potrebbe intromettersi per darvi dei suggerimenti: starà solo a voi decidere se ascoltarlo o meno!

Cancro: vi farete trascinare in situazioni poco compatibili con le vostre corde. Ciò sarà dovuto al vostro desiderio di farvi accettare dal gruppo di amici. Tenderete a sentirvi in colpa per il vostro comportamento e proverete a rimediare con le risorse che avrete a vostra disposizione. La riflessione interiore sarà la chiave di tutto perché vi consentirà di analizzare il perché delle cose. Vi scontrerete con i vostri meccanismi difensivi, ma sarete molto fieri del percorso che intraprenderete. Per il momento, non vi sentirete disposti ad aprirvi con il partner.

Previsioni zodiacali di mercoledì 5 agosto: coraggio per Vergine e Scorpione passionale

Leone: avvertirete il bisogno di prendere qualche momento solo per voi stessi. Rinuncerete, per alcune ore, al vostro ruolo nella comitiva e sfrutterete il tempo per capire chi volete davvero diventare. Inizierete a riflettere sulla possibilità di rivoluzionare la vostra attività lavorativa. Sarà una questione molto importante che toccherà le corde più profonde del vostro cuore. Dovrete decidere tra le necessità pratiche e il desiderio di inseguire i vostri sogni. Attenzione, perchè non sempre la risposta giusta si nasconde nell'ovvio.

Vergine: un pizzico d'audacia vi permetterà di affrontare la giornata con il sorriso.

Non vi soffermerete troppo sulle conseguenze delle vostre azioni perché avvertirete la necessità di affermarvi come persone di successo. Metterete in mostra le vostre doti e proverete a conquistare gli altri con la vostra presenza. Sul luogo di lavoro, non passerete inosservati e ci saranno varie occasioni per far emergere la bravura che vi caratterizza. Il partner potrebbe rimanere spiazzato dal nuovo atteggiamento che adotterete.

Bilancia: avrete la sensazione di aver dimenticato qualcosa di importante. Farete fatica a mantenere la concentrazione, ma proverete a rimanere mentalmente presenti sul posto di lavoro. Il vostro stato d'animo migliorerà nel corso della giornata perché avrete modo di organizzare qualcosa di divertente da fare con gli amici.

Preferirete uscire con pochi intimi, piuttosto che dover organizzare un incontro con tutto il gruppo. L'amore sarà implicitamente presente in questa giornata.

Scorpione: amore ed eros si mescoleranno in un mix perfetto e vi condurranno tra le braccia del partner. Avrete occhi solo per lui e vi lascerete guidare dalle vostre sensazioni. Avrete la percezione di poter affrontare tutto se avrete la sua stima. Il vostro obiettivo sarà quello di portare avanti una relazione bilanciata e basata sul rispetto reciproco. Il romanticismo passerà in secondo piano perché darete la precedenza all'imprevedibilità delle situazioni. Forse, riceverete una sorpresa speciale.

Previsioni astrologiche di domani 5 agosto: Capricorno competitivo e Acquario romantico

Sagittario: rintanarvi in voi stessi vi farà solo del male. Sarà necessario confrontarvi con gli amici di sempre e analizzare i problemi che dovrete affrontare. Il sostegno emotivo da parte dei famigliari potrebbe fare la differenza, ma dovrete avere il coraggio di chiederlo perché non tutti saranno in grado di comprendere il vostro stato d'animo. Il partner, forse, mostrerà un atteggiamento distaccato e poco empatico. Ciò vi ferirà molto e vi darà un'ulteriore elemento su cui riflettere.

Capricorno: avvertirete il desiderio di essere i migliori in ogni cosa che farete. Vivrete ogni esperienza come fosse una sfida da vincere e questo potrebbe allontanarvi dalle altre persone.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di scegliere con cautela le battaglie da affrontare. Inoltre, sarà importante circondarvi di persone preziose perché la mancanza d'affetto potrebbe incidere negativamente sulla vostra personalità. Il rapporto con il partner rimarrà stabile.

Acquario: la vostra priorità sarà il rapporto con il partner. Cercherete di approfondire il legame con lui e di soddisfare le sue esigenze. Il lavoro potrebbe portarvi lontano da casa, ma le vostre telefonate faranno molto piacere alla persona amata. Un amico speciale potrebbe aver bisogno del vostro aiuto. Farete di tutto per sostenerlo e per consigliarlo. Forse dovrete dirgli qualcosa che non gli farà piacere, ma vi rivelerete un punto di riferimento insostituibile.

Pesci: avrete la sensazione di vivere in un mondo tutto vostro. Strutturerete la giornata secondo il vostro gusto e farete poca attenzione alle regole imposte dalla società. Le vostre capacità immaginative che aiuteranno a rimanere allegri e a sorprendervi di ogni più piccola cosa. Il partner vi farà battere il cuore in ogni momento e vi stimolerà a non arrendervi mai. Inizierete a riflettere sull'idea di condurre la vostra relazione amorosa a un livello superiore!