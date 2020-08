Martedì 25 agosto 2020 troveremo sul piano astrale la Luna sostare sui gradi del Sagittario, mentre Giove, Saturno e Plutone stazioneranno nel segno del Capricorno. Il Sole e Mercurio continueranno il proprio domicilio in Vergine, così come Urano permarrà in Toro. Infine, Marte proseguirà il moto in Ariete, come Nettuno che rimarrà stabile in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Toro, meno roseo per Sagittario e Capricorno.

Sul podio

1° posto Ariete: combattivi. Il corroborante trigono che Marte sui loro gradi formerà col Sole poco si curerà della doppia quadratura lanciata da Saturno e Plutone, donando presumibilmente una buona dose di combattività ai nati Ariete, che parranno invincibili su ogni versante quotidiano.

2° posto Toro: lavoro top. Lo Stellium di Terra avvalorato dal binomio Mercurio-Sole in Vergine sarà, con ogni probabilità, una manna dal cielo per le faccende professionali dei nativi, dove i risultati non dovrebbero mancare.

3° posto Leone: innovativi. Mercurio in Vergine e Marte in Ariete saranno due transiti che stimoleranno le idee, quelle innovative, in casa Leone, specialmente per chi ha voglia di intraprendere nuovi percorsi lavorativi.

I mezzani

4° posto Gemelli: finanze in rialzo. Malgrado il Sole in opposizione, i nati del segno potrebbero vedere il loro bottino economico in rialzo rispetto ai giorni precedenti, grazie sopratutto alla spinta venusiana che, seppur timida, darà il supporto necessario a questo avanzamento finanziario.

5° posto Bilancia: stanchi ma soddisfatti. Le energie non saranno probabilmente il piatto forte della casa, vedi Marte opposta, ma gli sforzi che i nati del segno hanno sostenuto nelle giornate passate li renderanno ugualmente soddisfatti dei risultati che giungeranno questo martedì.

6° posto Acquario: a rilento.

I nativi che operano alle dipendenze altrui si troveranno presumibilmente alle prese con una giornata in cui ogni mansione professionale sembrerà risultare più difficoltosa del solito, e ciò sarà frutto della pressante quadratura che nascerà tra i Luminari.

7° posto Pesci: procrastinatori. Martedì i nati Pesci potrebbero dare prova di un controproducente lassismo, che li spingerà a rimandare ogni attività pratica a data da destinarsi.

Facile intuire come tale mood procrastinatore non sarà ben gradito nell'ambiente professionale.

8° posto Cancro: taciturni. In queste 24 ore i nati del segno saranno probabilmente alle prese con diversi attriti nel focolare domestico, i quali diverranno il motivo del loro atteggiamento ostinatamente taciturno che terranno con la sfera amicale.

9° posto Scorpione: confusi. Tra Nettuno in Pesci e Mercurio in Vergine i nativi parranno trovarsi in balia delle onde, mentalmente parlando, sopratutto sul versante lavorativo dove non sapranno in che direzione indirizzarsi.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: indaffarati. Lo scontro tra i Luminari e le retrogradazioni del terzetto Urano-Saturno-Giove potrebbero rendere il martedì oltremodo indaffarato.

Verso sera, fortunatamente, ci saranno le coccole del partner a risollevargli il morale.

11° posto Capricorno: rancorosi. I pianeti generazionali nel loro domicilio sembreranno avercela con l'intero parterre planetario in questa giornata, e la medesima sensazione potrebbe palesarsi coi nativi che si legheranno al dito ogni presunto torto subito.

12° posto Sagittario: lavoro flop. Il Luminare notturno nel domicilio del segno sarà bersagliato dal Sole e, allo stesso tempo, ci saranno Saturno e Plutone a guardarlo di sguincio, rendendo probabilmente la giornata professionale zeppa di ostacoli e provocazioni di ogni genere.