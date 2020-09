L'oroscopo del fine settimana che va dal 19 al 20 settembre prevede il realizzarsi di un piccolo progetto in ambito lavorativo per i nativi sotto il segno del Capricorno, mentre Gemelli sarà più permissivo nei confronti del partner. Cancro potrebbe notare qualcosa che non funziona sul posto di lavoro, mentre Ariete sarà pronto a fare importanti passi in avanti per quanto riguarda la propria relazione di coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il weekend dal 19 al 20 settembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 19-20 settembre 2020 segno per segno

Ariete: relazione di coppia travolgente per voi nativi del segno in questo fine settimana, con Venere favorevole che accende la passione con il partner. Se siete l'amore brucia dentro di voi, ma in ogni caso, attenti alle prime impressioni. Voto - 8

Toro: fine settimana non molto entusiasmante per voi nativi del segno secondo l'oroscopo dal punto di vista sentimentale. Ciò nonostante potreste avere qualche piccola occasione per poter stabilire un dialogo con la vostra anima gemella. Voto - 6,5

Gemelli: sarete su di giri per tutto il fine settimana secondo l'oroscopo. In amore poiché la vostra storia d'amore procede a gonfie vele, e sarete più permissivi nei confronti del partner.

Ma anche nel lavoro perché state ottenendo discreti successi che vi mettono in una posizione più agiata. Voto - 8,5

Cancro: in ambito lavorativo prevale un po’ di debolezza al momento, considerato inoltre che qualcosa non torna. Dovrete cercare di capire cosa non va e riuscire nuovamente a raggiungere il successo.

Voto - 6,5

Leone: fine settimana ottimo per voi nativi del segno, con Venere che illumina la vostra relazione di coppia e porta una stabilità che davvero vi sembrava di non vivere da tanto tempo, soprattutto per coloro nati nella prima decade. Voto - 9

Vergine: ambito lavorativo da tenere in considerazione questo fine settimana, considerato che vi riserverà piacevoli soddisfazioni.

Siate in grado dunque di sfruttarle al meglio per ottenere ottimi risultati. Voto - 8-

Bilancia: oroscopo del fine settimana spettacolare per voi nativi del segno, con Mercurio in congiunzione che vi aiuterà anche in quelle mansioni più complesse. Sfera sentimentale nel complesso soddisfacente, con un rapporto di coppia che migliora giorno dopo giorno. Voto - 8

Scorpione: weekend solamente sufficiente per voi nativi del segno, a causa di una configurazione astrale non all'altezza delle vostre aspettative. Dovrete cercare di essere più aperti al dialogo con il partner, se ci tenete al suo benessere. Voto - 6

Sagittario: potreste essere un po’ contrariati sul posto di lavoro secondo l'oroscopo, probabilmente a causa di un progetto che sta subendo troppi imprevisti.

Cercate dunque di sbloccare la situazione e se necessario, chiedere aiuto ad un vostro collega. Voto - 6,5

Capricorno: ambito lavorativo in risalto per questo fine settimana per voi nativi del segno. Riuscirete finalmente a realizzare un piccolo progetto che presto vi porterà grandi soddisfazioni e discreti guadagni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7,5

Acquario: in amore vi ritroverete in una situazione d'incertezza, e con il partner sarà difficile cercare di aprire un dialogo. Ebbene, potreste provare a mettere da parte l'orgoglio e cercare di essere più aperti se volete uscire da questa situazione. Voto - 6

Pesci: sarete particolarmente ottimisti in questo fine settimana secondo l'oroscopo.

In amore infatti regalerete bei momenti alla vostra anima gemella, mentre nel lavoro non vi mancheranno le risorse per raggiungere discreti successi. Voto - 8-