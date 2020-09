L'Oroscopo di giovedì 10 settembre è arrivato, pronto a svelare come sarà la giornata in amore e nel lavoro. Dunque, occhi puntati verso il centro della settimana scrutando il possibile andamento riservato dagli astri alla solita quotidianità. Come espresso nell'eloquente titolo iniziale, ad essere messi a "giudizio" i soli sei simboli astrali coincidenti con Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. All'orizzonte si profila una nuova giornata tutta da scoprire: Venere sarà in sestile a Mercurio in Bilancia regalando a quest'ultima una giornata super-fortunata. Ottimo Nettuno in Pesci, in sestile a Giove e Plutone.

Il Sole si troverà in trigono a Urano mentre Marte si appresta a congiungersi a Urano.

Volendo mettere in risalto il segno considerato al massimo della positività, meritatamente al "top del giorno" troviamo Bilancia. Sarà un ottimo periodo anche per il Capricorno, splendidamente favorito in amore, in questo frangente valutato a cinque stelle. Sempre secondo le previsioni zodiacali di giovedì, ad avere il periodo abbastanza positivo saranno Pesci, Scorpione e Acquario, trio valutato a quattro stelle. Intanto si profila una giornata sotto le attese per gli amici nativi del Sagittario che potrebbero andare incontro ad un periodo non privo di difficoltà.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo del giorno 10 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 10 settembre

Un nuovo giovedì sta per iniziare: ansiosi di sapere cosa riserverà l'Astrologia il quarto giorno dell'attuale settimana? A fare da anello della bilancia tra positività e negatività sarà la nuova classifica stelline interessante la giornata di domani, giovedì 10 settembre.

Come da titolo, il periodo si preannuncia tutto a favore di solo due segni. A questo punto, prima di passare direttamente a spulciare tra i vari simboli astrali presenti in scaletta, d'obbligo mettere in evidenza i migliori ed i peggiori. In bella evidenza questo giovedì, oltre al segno della Bilancia e del Capricorno svelato in apertura, anche altri tre simboli potranno contare sui favori delle stelle: Scorpione, Acquario e Pesci.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo di domani per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Bilancia;

: Bilancia; ★★★★★: Capricorno;

★★★★: Scorpione, Acquario, Pesci;

★★★: Sagittario;

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del giorno 10 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, giovedì 10 settembre, annuncia una giornata superlativa, senza "se" e senza "ma". In campo sentimentale, i pianeti, in primis una splendida Venere in sestile, saranno dalla vostra parte per quasi tutto questo giovedì. A dominare, davvero tanta armonia in amore accompagnata da un fascino esplosivo, tale da rendervi irresistibili agli occhi del partner.

In coppia, buona la disponibilità e il buonumore, grazie a Venere in Leone a voi molto favorevole. Tranquillità anche in famiglia, condita di sorprese anche interessanti: dono o annuncio speciale? Da scoprire... Single, incontri intriganti all'orizzonte, notti un po’ audaci e poi? Lasciatevi guidare sapientemente dal desiderio, in questa fase decisamente determinante. Nel lavoro, per evitare critiche e/o perdite di tempo, mostratevi precisi e organizzati al massimo, soprattutto in quelle cose in cui non eccellete. Buone opportunità per chi opera in proprio. Voto 10.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì indicano che sarà tutto all'insegna della normalità più disarmante questa parte centrale della settimana.

In amore, arriveranno quasi sicuramente delle scuse o quantomeno dei chiarimenti, in merito a quel problema che sapete. Questo fatto ripristinerà (finalmente!) quel sereno che mancava da un po' nel vostro cuore e in quello del partner. Single, a voi diciamo di cercare, cercare sempre senza mai arrendersi: prima o poi arriverà l'altra metà del cielo, così da stare allineati ai sogni o almeno alle speranze. Nel lavoro, non soffocate sul nascere ogni ambizione, solo perché ritenete di non avere le carte in regola per soddisfarle: meditateci un po' su, ok? Voto 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★. L'oroscopo di domani 10 settembre al Sagittario indica l'arrivo un giorno davvero da considerare "sottotono".

Occhio dunque a ciò che andrete a mettere sul fuoco in questo periodo della settimana. In amore, se siete in coppia stabile, dunque senza problemi evidenti, non dovrete fare nulla in più di quello che già state facendo. Al contrario, cercate di mantenere la calma favorendo il buon dialogo. Single, è solo con la cautela non certo per i facili entusiasmi che otterrete gli agognati risultati: per voi certamente scarsi e poco gratificanti in questo periodo. Nel lavoro, se ultimamente una certa persona vi ha messo "ko", fatevi coraggio: avrete la vostra bella rivincita, ma non subito. Adesso cercate di distrarvi e di pensare ad altro. Voto 7.

Oroscopo di giovedì 10 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di domani, giovedì 10 settembre, indica che partirà senza alcun dubbio davvero alla grande il periodo. In amore, passerete una splendida giornata e, se invogliati dalle circostanze, vivrete una serata all'insegna della passione più sfrenata. In molti sarete anche particolarmente romantici e pronti a far da spalla al partner, che non sarà da meno. Single, questa giornata favorirà interessanti incontri, quindi non tiratevi indietro come spesso fate ma cercate di presentarvi con un sorriso. L'amore potrebbe essere dietro l'angolo! Nel lavoro intanto, tutto procederà senza intoppi.

Tuttavia per stare più tranquilli portate a termine alcuni compiti in sospeso. Voto 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali di giovedì preannunciano una giornata valutata discreta, senza faville ma nemmeno senza stress marcati. In amore, certamente sarete più ansiosi del solito. Forse avete paura di prendere una posizione "scomoda" e non proprio vista di buon occhio da chi avete al vostro fianco. Poco male, avete ancora tempo sufficiente per trovare scappatoie: perché non usarle? Sappiate comunque che riuscirete a superare litigi di coppia grazie al vostro sorriso. Sapete bene che (volendo) siete in grado di far letteralmente sciogliere il cuore del partner. In giornata vi lascerete senz'altro trasportare dalla passione più sfrenata.

Single, nuove conoscenze si preparano a bussare alla porta del vostro cuore: valutate bene se sarà il caso di prenderle seriamente in considerazione o come fate di solito, bollarle come insignificanti. Nel lavoro, un'idea decisamente intelligente potrebbe trasformarsi in un progetto altamente redditizio: la cosa importante sarà trovare per tempo qualcuno disposto ad investire sul piano economico. Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 10 settembre, indica l'arrivo di un periodo buono in parte, mediocre per l'altra. La giornata di centro settimana andrà bene molto di più nella seconda parte del periodo, specialmente in amore. La mattinata inizierà con qualche battutina allusiva e non tutto potrebbe filare come previsto, poi però, con il perfezionamento di un paio di dettagli e qualche piccolo accorgimento riuscirete a ripristinare il sereno tra di voi.

In campo sentimentale quasi tutto vi sorriderà e, se state vivendo una relazione d'amore, l'armonia e la sintonia con il partner raggiungerà vette elevate. Single, una sorpresa romantica da parte di un pretendente vi metterà di buon umore cambiando la giornata in positivo. Nel lavoro, per chiudere, splendide occasioni in giornata potrebbero prender vita dal nulla, con predominanza in alcuni settori. Molto avvantaggiati coloro a stretto contatto con le persone. Voto 8.