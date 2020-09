L'Oroscopo del giorno 28 settembre è pronto a dare soddisfazioni o delusioni in merito alla giornata del prossimo lunedì; ovviamente, tutto dipenderà dal proprio segno d'appartenenza. A proposito di segni, ricordiamo che in questo contesto saranno presi in considerazione i soli simboli appartenenti a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, ossia quelli compresi nella seconda sestina zodiacale. Riguardo al periodo sotto esame quest'oggi, senz'altro a gongolare dalla felicità saranno come sempre pochi segni. In pratica saranno solo tre su sei a poter usufruire del completo appoggio degli astri: Pesci, Scorpione e Capricorno.

Ai due segni di Acqua porterà fortuna l'ingresso della Luna in Pesci, mentre al Capricorno risulteranno determinanti Urano e Nettuno, rispettivamente in trigono e in sestile a Giove, pianeta presente nel settore. Invece, le previsioni zodiacali di lunedì non annunciano tanta positività in questo avvio di settimana per i nati in Acquario e Sagittario, purtroppo considerato in giornata "sottotono" il primo e in periodo da "ko" il secondo.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di lunedì 28 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline lunedì 28 settembre

Le stelle del giorno hanno già dato il consenso a quei segni valutati in periodo "si", tagliando invece le speranze a coloro valutati in negativo.

Ansiosi di scoprire se l'Astrologia quotidiana ha premiato il vostro simbolo zodiacale? In questo caso a dare soddisfazione a riguardo sarà senz'altro la nostra nuova classifica stelline interessante la giornata di lunedì 28 settembre. In apertura abbiamo già parlato dell'ingresso della Luna in Pesci e dei tre segni più fortunati nel periodo, come pure abbiamo messo in rilievo le scarse possibilità di successo attribuite dagli astri agli amici dell'Acquario e del Sagittario, adesso poco o nulla è rimasto da scoprire.

Pertanto passiamo immediatamente a consultare le attesissime stelline quotidiane.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Pesci - Luna nel segno;

: Pesci - Luna nel segno; ★★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★★: Bilancia;

★★★: Acquario;

★★: Sagittario.

Previsioni zodiacali del 28 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

L'oroscopo del 28 settembre indica buona la giornata di inizio settimana, pertanto da vivere con intelligenza, senza strafare più del solito. In amore un consiglio, secondo il detto di un vecchio saggio: fintantoché si può rimediare, non c’è da preoccuparsi! Lo stesso vale anche se non si può rimediare. Morale: impiegate la vostra energia nervosa per agire, anziché rimuginare. Se siete in coppia lasciatevi guidare dal cuore e dai buoni sentimenti, certamente vi porteranno nella direzione migliore. Single, date pure una bella svecchiata sia al look che al guardaroba, incontrate gente nuova, valorizzate le amicizie; insomma, datevi da fare. Nel lavoro infine, potrebbero arrivare velocemente fruttuosi contatti per nuove e più remunerative mansioni.

Se non dovessero arrivare, non demoralizzatevi, presto troverete sul vostro cammino una splendida soddisfazione. Voto 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì invocano una giornata decisamente efficiente, ben disposta a dare alle attese più disparate le soddisfazioni che meritano. In campo sentimentale, le stelle vi esortano a godere dell'amore sano e prezioso che attualmente vi circonda. Siate felici e ricambiate col cuore chi vi ama: affidatevi quindi a chi vuole prendersi cura di voi con dolcezza, volontà e spesso sopportando i vostri immancabili alti e bassi. Single, la giornata di apertura della nuova settimana invita ad avere più fiducia in voi stessi.

Solo riuscendo a circondarsi di persone affidabili, puntuali, sincere e belle d'animo, finalmente potreste dare una svolta alla vostra giornata: attenti, per qualcuno troppo prevenuto potrebbe essere solo un bel sogno. Una combinazione vincente invece, in campo lavorativo, senza dubbio vi permetterà di mettere a segno punti importanti: state comunque in campana. Sappiate che il possibile errore è sempre dietro l'angolo. Voto 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★. L'oroscopo di lunedì 28 settembre al Sagittario indica una giornata al limite della sopportazione, come sapete valutata con solo due stelle da "ko". In questi casi, la domanda sorge spontanea: sarà davvero un lunedì nero? In teoria gli astri dicono di si, poi sarà tutto da verificare.

Il nostro consiglio come potete ben immaginare è sempre il solito: non esporsi se non necessario, evitando di cadere nella trappola della giornata negativa. In amore, chi ha un rapporto accettabile dovrà cercare di mantenere un clima piacevole, sereno e privo di litigiosità. Gradito coccolare il partner anche se dovesse risultare un pochino stizzoso... Single, la voglia d’evasione e di divertimento ad ogni costo potrebbe essere sufficiente per mandare all'aria una storia potenzialmente promettente. Stroncate sul nascere ogni tentazione meditando sulle reali conseguenze. Nel lavoro intanto puntate tutto su nuove strategie. Pensate a qualcosa di fattibile, in modo da incrementare sia le entrate di contante che l'abbattimento di parte delle spese.

Voto 6

Oroscopo di lunedì 28 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì 28 settembre predice una giornata valutata a cinque stelle. Dunque periodo fortunato in molti settori della vita: si consiglia di affrontare ogni situazione con la mente giusta, cioè quella di chi sa di essere predestinato "vincitore" in ogni occasione. In amore, ovviamente se ne avrete la possibilità, organizzatevi per un bel viaggio da fare prossimamente insieme al partner: le stelle vi proteggeranno. In pratica non ci saranno stop sul vostro cammino e tutto andrà secondo le più rosee aspettative. Per chi è ancora single, invece, un piccolo spassionato consiglio: non nascondetevi dietro al solito dito, specialmente quando siete certi di essere al cento per cento dalla parte della ragione, ok?

Bene, nel lavoro invece concentratevi a dovere, solo così riuscirete a trarre utili insegnamenti da quel collega che sapete essere di grande saggezza ed esperienza. Una bella novità si avvicina piano piano a voi che lavorate sotto contratto: cosa sarà? Voto 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★. Le previsioni astrali di lunedì vedono un po' sotto le aspettative questo primo giorno della nuova settimana. Secondo quanto evidenziato dall'Astrologia applicata al vostro segno, in amore sarebbe ora che vi chiedeste semplicemente questo: "Sto facendo tutto il possibile per rispondere adeguatamente alle esigenze della persona che amo?". Logicamente datevi una risposta sincera e traete voi stessi le conclusioni e la risposta.

Gli astri invitano comunque a mettete in campo ogni possibile rimedio in grado di mantenere o meglio, aumentare, l'intesa di coppia. Single, periodo abbastanza movimentato ed a tratti anche imprevedibile. Il che non sarà male dal momento che siete nemici giurati della monotonia. Nel lavoro, se eventualmente le vostre idee non dovessero collimare con quelle di chi opera al vostro fianco, non create discussioni, anzi, tentate la giusta strada della diplomazia. Voto 7.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno 28 settembre preannuncia una giornata fantastica sotto il profilo sentimentale e lavorativo. L'Astrologia del giorno, vista l'ottima formazione astrale generata dall'arrivo della Luna nel segno, consiglia di giocare bene le vostre carte.

In amore, momenti emozionanti si annunciano quasi per tutti, ma soprattutto per chi avesse problematiche sentimentali aperte o per i più giovani. Coloro con qualche strano "grillo per la testa" avranno pane per i loro denti: attenti, voi che amate inseguire e provare il brivido di un flirt, di un’avventura o di una trasgressione mordi e fuggi. Single, una persona che state strenuamente corteggiando da tempo, finalmente vi dirà "sì". Sicuramente, questo lunedì sarà il momento migliore per abbandonarsi alle passioni e alle coccole ravvicinate. Nel lavoro, vi attende un buon periodo sotto il profilo professionale. In qualche caso a qualcuno di voi capiterà un'opportunità a cui stava strizzando l'occhio da un po' di tempo.

Voto 10.