L'Oroscopo del giorno 9 settembre, è arrivato, ben disposto a dare risalto alla giornata di questo mercoledì. Curiosi di sapere quali saranno i segni favoriti in amore e nel lavoro? Bene, per prima cosa vi diciamo che a gongolare in questo giro di boa settimanale sarà il Capricorno, segno valutato al "top del giorno". Invece, certamente non con gioia, gli astri annunciano una giornata abbastanza difficile per l'Acquario, sottoscritto con le tre stelline relative ai periodi da "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di mercoledì 9 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline di mercoledì 9 settembre

Mercoledì è alle porte, ed è certamente un giorno molto atteso dai più perché indica che la settimana lavorativa sta per iniziare la discesa verso il weekend, perciò, sapere in anticipo cosa regaleranno gli astri in merito al periodo di prossimo arrivo è fondamentale per organizzare, programmare, valutare. A tale scopo, come sempre, è pronta la nuova classifica stelline interessante la giornata di mercoledì 9 settembre. Abbiamo già svelato in apertura il segno al "top" e quello con probabili difficoltà, adesso non rimane altro che scoprire insieme la scaletta completa segno per segno.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo di domani per i segni da Bilancia a Pesci:

'Top del giorno' : Capricorno;

: Capricorno; ★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★: Acquario;

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 9 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

Il prossimo mercoledì si preannuncia come una giornata abbastanza monotona, a tratti persino un po' stancante, tuttavia mai del tutto negativa. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda la situazione generale, il frangente potrebbe comunque regalare piccole gradevoli soddisfazioni. In amore, probabilmente avrete a che fare con una certa instabilità d'umore, colpa della solita scontata quotidianità, delle solite regole o dei soliti obblighi della vita a due.

Vi converrà mantenere la calma, rilassandovi e pensando positivo: date maggior spazio alle passioni profonde. Single, l'oscena tattica di "darsela a gambe" quando il rischio diviene reale potrebbe non funzionare più. Attenti, adesso avete trovato qualcuno che fa sul serio, certamente in grado di dare "pane ai vostri denti". Nel lavoro invece, riprendete in mano quel progetto che sapete, rimasto fermo nel cassetto in attesa di momenti migliori: chissà, forse potrebbe essere messo in pratica proprio adesso, che dite? Voto 8+.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali del momento indicano una giornata decisamente affascinante su molti aspetti, valutata "quasi perfetta".

In amore, specialmente con il partner pianificherete tante attività e momenti sicuramente molto allettanti. Situazioni piccanti vi elettrizzeranno al solo pensiero: pronti a divertirvi come mai prima d'ora? In coppia, tante opportunità da sfruttare. Un’onesta autocritica è il primo passo da fare, se volete una riconciliazione con la persona amata. Ammettere serenamente i vostri teventuali sbagli sarà la cosa migliore da fare. Single, potrete godere di una giornata esuberante ricordando che certi momenti non durano in eterno. Nel lavoro anche qua buone chance di successo: attenti solo a non essere rallentati da un collega, forse un po' troppo interessato alle vostre mosse. Favoriti soprattutto gli acquisti, le operazioni importanti di compravendita, gli investimenti sugli immobili e tutto quello che riguarderà attività commerciali.

Voto 9+.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo del giorno 9 settembre al Sagittario indica che questa parte della settimana partirà e finirà in modo quasi identico, diciamo pure discretamente bene. In amore non avrete quasi voglia di far niente, soggiogati da un'apatia generale. Per fortuna ci sarà chi vi risolleverà l'umore e la voglia di fare stimolando i vostri punti più sensibili. In coppia forse è arrivato il momento di prendere una decisione seria e responsabile, anche perché le stelle saranno abbastanza dalla vostra parte: cercate di essere sinceri con la persona amata chiarendo i punti focali del rapporto. Single, chi desidera sperimentare sensazioni forti sarà accontentato: abbattete ogni fantomatica barriera ed esprimete con sincerità, e senza remore, i vostri sogni e i vostri desideri.

Nel lavoro, invece, acquisirete un po' più di sicurezza: agite, senza farvi troppe domande. Decisioni abbastanza importanti vi aiuteranno a coniugare più efficacemente l'attività lavorativa con la vita famigliare. Voto 8.

Oroscopo mercoledì 9 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): 'top del giorno'. La giornata, messa sotto osservazione in questa sede, non mancherà di regalare soddisfazioni concrete. In amore andranno benissimo quelle coppiette che avranno voglia di creare o ripartire da zero. Sarete invogliati ad intraprendere un percorso nuovo, forse più impegnativo ma in grado di regalarvi tantissime emozioni. In ambito di coppia, cercate di vivere intensamente il rapporto, dimenticando eventuali attriti che ci possono essere stati tempo addietro.

Cercate di fare il possibile per alimentare l'intesa e, nel contempo, aumentare la profondità del legame tra voi ed il partner. Single, bene se appartenenti a coloro con storie d'amore in procinto di avviarsi; ancora meglio chi ha chiuso un rapporto da poco e cerca di rifarsi una storia. Il fascino non vi manca, basta un vostro sguardo per trasmettere emozioni indelebili e teneri sentimenti a colui/lei che vi fa battere il cuore. Il lavoro sarà al primo posto e farete di tutto per farvi largo dimostrando le vostre carte vincenti: complimenti! Voto 10.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★. Le previsioni astrali del momento indicano che il prossimo mercoledì possa essere un mezzo flop per voi Acquario.

Il perché andrà ricercato nella non buona situazione astrologica in cui versa il vostro settore durante il periodo. In amore è consigliato passare del tempo in compagnia di persone amiche, anche partner e fidanzati perché no, a patto di non avere con quest'ultimi tensioni o ripicche in corso. In alcuni casi raccomandiamo di concedere più libertà al partner, in questo modo potrete finalmente dimostrare la vostra fiducia nei suoi confronti. Single, vi accorgerete di aver dato troppe attenzioni a una persona che non ha dimostrato di essere particolarmente interessata a voi: correte ai ripari finché siete in tempo! Nel lavoro infine, dovrete fingervi sordi e andare dritto per la vostra strada senza dare peso alle parole di chi vi è ostile.

E' preferibile, altresì che adottaste degli accorgimenti tali capaci di agevolarvi nei compiti più faticosi. Voto 7-.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo del giorno 9 settembre preannuncia un mercoledì davvero super-fortunato, in primis in campo affettivo, poi anche nella parte riguardante professione e attività. Le previsioni del giorno pertanto pronosticano in amore tanta serenità: cercate di fare chiarezza con i vostri desideri e i vostri pensieri. Forse, avrete voglia di più libertà e al tempo stesso di una maggiore fiducia: nel tardo pomeriggio/sera possibile una novità davvero non messa in conto. In coppia, vi sentirete circondati e amati in modo sincero da chi avete a fianco o nel cuore.

Un viaggio sarebbe la soluzione perfetta per ritrovare il vostro equilibrio sia fisico che mentale. Single, sarete carichi e vitali, avrete gioia di vivere ed il vostro entusiasmo sarà coinvolgente al massimo. Molti nativi lamentano un abbassamento dell'attrazione: non temete, giocate bene i vostri assi e gli astri faranno il resto. Nel lavoro, si prospetta un giorno molto allettante, soprattutto sul piano economico e familiare. Diciamo che vivrete esperienze soddisfacenti in quasi tutti i campi. Voto 9.