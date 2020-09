Le previsioni dell'Oroscopo della prossima settimana, quella che andrà da lunedì 14 a domenica 20 settembre rivelerà buone prospettive per i segni zodiacali della Vergine e dell'Acquario. Più impegnativa, dal punto di vista sentimentale, invece, per il Toro e il Sagittario. Novità professionali in arrivo per Vergine e Cancro. Lo Scorpione vivrà un periodo di stress. Vediamo in dettaglio quale sarà l'oroscopo dei dodici segni zodiacali per la prossima settimana.

Oroscopo settimanale da Ariete a Cancro

Ariete: siete rimasti perplessi su alcune questioni che necessitano ancora di essere risolte. Non vi piace lasciare le cose in sospeso quindi siete pronti ad affrontare qualunque divergenza in grado di ostacolare i vostri obiettivi.

Settimana poco stimolante per l'Ariete ma nel weekend ci saranno interessanti miglioramenti.

Toro: il vostro partner è a corto di attenzioni, cercate di essere più presenti e di ascoltare di più le esigenze del vostro lui o della vostra lei. Se vi impegnerete, avrete buoni risultati e il vostro rapporto potrà finalmente salire ad un livello più alto. La settimana in arrivo sarà una settimana, dunque impegnativa, dal punto di vista sentimentale: nonostante tutto, sarà facile da superare.

Gemelli: siete impassibili di fronte all'opinione degli altri: poco vi importa dei pettegolezzi su di voi e sul vostro essere un po' "fuori dagli schemi", tuttavia dovete cercare di capire quand'è il momento di rallentare un po', non superando troppo i limiti.

La settimana prossima richiederà maggior impegno soprattutto dal punto di vista professionale. Sorprese per il fine settimana.

Cancro: necessitate di voltare pagina e ricominciare. Nell'ultimo periodo avete trascorso momenti bui ma siete pronti a rialzarvi e a ripartire più forti di prima. Prendere delle interessanti iniziative professionali oppure conoscere delle persone nuove potrebbe essere un buon modo per iniziare.

Previsioni zodiacali della settimana dal 14 al 20 settembre da Leone a Sagittario

Leone: non trascurate dettagli che potrebbero rivelarsi importanti. Qualcuno sta tradendo la vostra fiducia e ci sta riuscendo a vostra insaputa. Non rimanete all'oscuro, cercate la vostra verità e indagate a fondo sull'attuale situazione.

Potrebbero emergere nuovi sospetti.

Vergine: nuova settimana per la Vergine: ci saranno in arrivo importanti novità che potrebbero cambiare il vostro futuro professionale. La prossima settimana sarà una settimana fresca e movimentata. Sarà importante per voi iniziare carichi e pieni di positività.

Bilancia: l'inizio risulterà alquanto monotono per la Bilancia tuttavia ricercate qualcosa che possa stuzzicare il vostro lato creativo. Nella prossima settimana potete cercare nuove ispirazioni, un'idea sarebbe quella di visitare posti nuovi, tranquilli e immersi nella natura.

Scorpione: state attraversando un momento difficile e di malessere interiore. Lo stress e forse qualche piccola preoccupazione, vi causa un disagio psico-fisico, anche se esternamente sembrate Indistruttibili.

Cercate di non rassegnarvi di fronte ai vostri problemi, anzi affrontateli in modo e determinato senza esitare.

Sagittario: difficoltà sentimentali per il Sagittario. Il vostro rapporto potrebbe attraversare una piccola crisi di coppia ma niente di irrisolvibile. Tuttavia sarà importante un certo impegno da parte di entrambi per evitare inutili litigi. Qualche divergenza spunta sempre in qualunque coppia, l'importante è saperle risolvere nella "maniera" giusta.

Previsioni astrologiche 14-20 settembre, da Capricorno a Pesci

Capricorno: avete ancora un ultima chance e dovete sfruttarla al massimo. Avete ormai perso troppe occasioni nella vostra vita ed è giunto il momento di prendere una decisione definitiva.

Durante la prossima settimana potrebbe passare l'ultimo treno delle opportunità, sarà bene riflettere sulle vostre future aspettative.

Acquario: lunedì e martedì saranno giornate molto impegnative per l'Acquario. Avete ormai preso un impegno che non potete in alcun modo rimandare. Dovete solamente cercare di organizzare bene il vostro tempo in modo da finire tutte le vostre faccende in breve tempo. Nel complesso però, sarà una settimana abbastanza positiva per tutti i nati sotto questo segno.

Pesci: rimanete sempre della stessa opinione e non vi interessa ascoltare altri punti di vista. Forse siete innamorati della persona sbagliata oppure avete qualche amico che in tempi futuri vi deluderà profondamente.

Settimana in arrivo tranquilla ma nel fine settimana potrebbero esserci dei cambiamenti.