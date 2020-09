Settembre è ormai giunto al suo termine e si prepara per lasciare il proprio posto ad un ottobre leggermente più burrascoso. Il clima sta già mutando e l'oroscopo di questa nuova settimana, quella che anticipa l'ingresso del nuovo mese, preannuncia un cambiamento quasi inaspettato nelle posizioni astrali. Bilancia potrebbe ritrovarsi faccia a faccia con qualche imprevisto, anche di poco conto. Sagittario dovrà fronteggiare quelle tensioni che andranno a crearsi con il partner a causa dello stress accumulato durante la fine di settembre, mentre i nati sotto al segno della Vergine potranno finalmente ritrovare quella serenità tanto ricercata all'interno della vita di coppia.

Leone, dal canto suo, dovrà salutare Venere e prepararsi a fare i conti con qualche picco di nervosismo non preventivato. Gli astri hanno deciso di rovesciare completamente la medaglia, donando le proprie attenzioni a quei segni che durante il weekend appena trascorso erano stati trascurati.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo settimanale, da Ariete a Vergine

Ariete - attenzione alle nuove opportunità che potrebbero presentarsi lungo il cammino. Il cambiamento repentino di Mercurio, non più in opposizione, permetterà all'Ariete di affrontare le prossime giornate in completa serenità. La fortuna sarà dalla parte di questo segno e lo aiuterà a muovere i passi anche all'interno del mondo lavorativo.

Toro - in questa nuova settimana, Venere smetterà di intralciare i piani del Toro e gli donerà una storia d'amore con i fiocchi. Trascorrere un po' di tempo in compagnia del proprio partner, secondo quanto consigliato dall'oroscopo, potrebbe aiutare a saldare definitivamente e positivamente un rapporto che si prospetta essere non poco duraturo.

Gemelli - se in ambito lavorativo non ci si potrà aspettare altro che l'arrivo di buone notizie, all'interno della sfera sentimentale ci sarà da penare un po' e stringere i denti. L'amore della vita, quello sincero e reale, potrebbe tardare ad arrivare, mentre chi lo ha già trovato potrebbe faticare per riuscire a tenerlo stretto a sé.

Cancro - la fortuna, così come accade per il segno dell'Ariete, ha deciso di volgere il proprio sguardo ed il proprio favore anche verso il Cancro. Questo che sta per arrivare sembra essere uno tra i periodi maggiormente positivi per questo segno zodiacale, sia per quanto riguarda la cerchia amorosa che quella lavorativa. Chi ha ripreso gli studi potrà finalmente cogliere i frutti del proprio lavoro.

Leone - come già anticipato, Venere ha abbandonato il tragitto del Leone e non porterà di certo positività nelle prossime giornate di questo segno. Lo stress accumulato durante la fine di settembre potrebbe sfociare in maniera incontrollabile ed indurre i nati sotto a questo segno a commettere errori.

Imparare a controllare le proprie emozioni potrebbe essere l'unica soluzione plausibile.

Vergine - l'amore, abbandonando alcuni segni zodiacali, ha finalmente deciso di fare ritorno all'interno della costellazione della Vergine influenzando positivamente la vita di coloro nati sotto a questo segno. C'è chi riuscirà a trovare finalmente il vero a more e chi invece potrà prendere la decisione di fare il passo decisivo e dare una svolta importante al proprio futuro.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - qualche piccolo imprevisto potrebbe sorgere con l'arrivo della nuova settimana, ma di certo non riuscirà ad abbattere un segno forte ed equilibrato come quello della Bilancia. Chi gode della presenza di un partner amichevole e realmente innamorato potrà affrontare ogni difficoltà a testa alta, chi invece non ha ancora trovato l'anima gemella potrà fare affidamento sulla fedeltà e l'amore dei propri cari.

Scorpione - ottime notizie sembrano ergersi all'orizzonte. L'oroscopo della settimana sembra aver deciso di anticipare l'ingresso di un periodo a dir poco fortunato per lo Scorpione. In ambito lavorativo potrebbero sopraggiungere novità inaspettate ed in amore si potrebbe avvertire un avvicinamento sempre più repentino con il partner. La vita di coppia potrebbe migliorare.

Sagittario - sfortunatamente per coloro nati sotto al segno del Sagittario, il periodo che sta per sopraggiungere porterà alla nascita di qualche malinteso all'interno della sfera sentimentale. Le discussioni ed i battibecchi saranno all'ordine del giorno e l'aria tra i partner potrebbe farsi molto tesa.

Capricorno - periodo migliore di quello che sta per arrivare non poteva esistere.

Chi ha dovuto affrontare giornate lavorative stressanti e massacranti potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo e godersi quegli attimi di riposo che vengono donati nei prossimi giorni. La vicinanza delle persone care aiuterà a rendere il periodo migliore.

Acquario - se nelle scorse settimane la vita di coppia non è stata vissuta al meglio, con l'arrivo del nuovo periodo ci si dovrà ricredere. Ottobre porterà un'ondata di amore e positività non indifferenti che renderanno la situazione decisamente migliore e maggiormente produttiva. Amare e sentirsi amati è forse la cosa più bella che possa esserci.

Pesci - con Venere in opposizione non ci si potrà godere appieno i momenti di compagnia ed intimità con il partner.

Gli stati d'animo non saranno sempre positivi e la maggior parte delle volte potrebbero far scaturire futili ed inutili diverbi nella coppia. In ambito lavorativo, invece, non ci si potrà lamentare minimamente. Il datore di lavoro sarà dalla parte di questo segno e lo aiuterà a proseguire all'interno della carriera.

