L'Oroscopo della settimana dal 14 al 20 settembre è pronto a mettere in chiaro l'andamento dei giorni da lunedì a domenica. Ad essere messa sotto analisi dall'astrologia la terza settimana del mese corrente, in questo contesto rapportata ai segni della seconda sestina dello zodiaco. Curiosi di scoprire quale sarà il segno più fortunato tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Ebbene, diciamo subito che ad avere il massimo appoggio dalle stelle in questa parte centrale del mese saranno tutti i nativi del segno della Bilancia (voto 10), favoriti dall'arrivo della Luna nel segno.

Ad avere massimo supporto da parte delle stelle, tra i sei sotto analisi in questo frangente, senz'altro lo Scorpione (voto 8), seguito a breve distanza dal Sagittario (voto 9), anch'esso valutato in modo positivo. In merito ai segni preventivati in periodo negativo, invece, gli astri indicano probabili difficoltà - in amore come nel lavoro - a coloro che appartengono al Capricorno (voto 5). Andiamo ai dettagli, analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo settimanale da lunedì 14 a domenica 20 settembre.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 10. Settimana spettacolare per voi nativi, sia in amore che sul lavoro. L'ingresso della Luna in arrivo nel segno giovedì 17 settembre sarà la vostra arma vincente, ovviamente da sfruttare non solo in campo sentimentale ma in ogni situazione.

L'astrologia del periodo, pertanto, invita a mettere in agenda le cose da fare più importanti o eventuali programmi da iniziare, ne varrà di certo la pena. Unica raccomandazione: martedì 15, mercoledì 16 e domenica 20 settembre siate un po' più concentrati del solito, viste le quattro stelle attribuite al periodo.

La scaletta riepilogativa espressa dalle stelline giornaliere:

Top del giorno giovedì 17 settembre - Luna nel segno;

★★★★★ lunedì 14, venerdì 18, sabato 19;

★★★★ martedì 15, mercoledì 16, domenica 20.

♏ Scorpione: voto 8. Ottimo il periodo in generale ma solo a partire da mercoledì. Infatti l'avvio settimanale non sarà tra i migliori.

In compenso, sabato troverete una splendida Luna in Scorpione che vi farà sorridere soprattutto in campo sentimentale. Sfruttate il periodo per mettere in sicurezza eventuali problemi d'amore, d'amicizia o familiare. Splendide altresì le giornate di giovedì 17, venerdì 18 e domenica 20 settembre, previste al massimo della sfruttabilità.

L'analisi settimanale:

Top del giorno sabato 19 settembre - Luna nel segno;

★★★★★ giovedì 17, venerdì 18, domenica 20;

★★★★ mercoledì 16 settembre;

★★★ martedì 15 settembre;

★★ lunedì 14 settembre.

♐ Sagittario: voto 7. La prossima settimana si prevede abbastanza buona per voi del Sagittario. Si annunciano in tutto tre ottime giornate tra le quali spicca l'ottimo top del giorno previsto per lunedì 14 settembre.

Ottime anche le giornate di martedì e domenica, un po' meno quelle di mercoledì e sabato. Invece ci vorrà un po' di calma in più giovedì e venerdì, giorni poco positivi. Cercate di sfruttare pertanto le giornate migliori, tralasciando ad altra data le cose meno importanti.

Le stelle dei prossimi sette giorni:

Top del giorno lunedì 14 settembre;

★★★★★ martedì 15, domenica 20;

★★★★ mercoledì 16, sabato 19;

★★★ giovedì 17 settembre;

★★ venerdì 18 settembre.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 5. Si prevede una settimana poco convincente, sottolineata da un periodo abbastanza altalenante. Come regolarsi allora? Nulla di impossibile, basterà seguire con costanza i consigli delle stelle e prendere nota delle giornate migliori.

Ovviamente, un occhio di riguardo per i giorni segnati con la spunta negativa (tre e due stelle). Il riferimento maggiore interessa lunedì, preventivato come sottotono, e giovedì indicato con la spunta del ko.

In dettaglio la scaletta con le stelle giorno per giorno:

★★★★★ sabato 19 settembre;

★★★★ martedì 15, venerdì 18, domenica 20;

★★★ lunedì 14, mercoledì 16;

★★ giovedì 17 settembre.

♒ Acquario: voto 6. Rispetto ai sette giorni precedenti (periodo valutato con voto 7), i prossimi in arrivo non saranno della stessa caratura. Senz'altro potrete fare affidamento su due giornate decisamente al top, mercoledì 16 e giovedì 17 settembre. Tutte le altre dovranno essere tenute bene a mente, soprattutto se si avesse intenzione di mettere in gioco cose di un certo rilievo.

Comunque sabato e domenica limitatevi al solo osservare, astenendovi se possibile dall'interagire.

La scaletta con le stelline di competenza dell'Acquario:

★★★★★ mercoledì 16, giovedì 17;

★★★★ lunedì 14, martedì 15, venerdì 18;

★★★ sabato 19 settembre;

★★ domenica 20 settembre.

♓ Pesci: voto 6. La settimana in analisi in generale, per voi Pesci, rispecchia molto ciò che è stato anticipato agli amici dell'Acquario. Osservate pertanto il calendario con le stelle giornaliere posto all'uopo e traete le ovvie conclusioni. Inutile ricordare di fidarsi solo di quei giorni valutati con il massimo della positività. Avete in mano una carta vincente, giocatela pure in anticipo sulla sfortuna, segnando i giorni migliori e di conseguenza evitando quelli poco positivi.

I prossimi sette giorni visti con le stelline quotidiane:

★★★★★ venerdì 18 e domenica 20;

★★★★ lunedì 14, giovedì 17 e sabato 19;

★★★ martedì 15 settembre;

★★ mercoledì 16 settembre.

Classifica finale dell'oroscopo settimanale

La nuova classifica stelline della settimana da lunedì 14 a domenica 20 settembre è pronta a soddisfare la vostra curiosità. La scaletta con i voti settimanali in questo caso risulta completa, pertanto valida per tutti i dodici segni dello zodiaco. Intanto c'è da sottolineare che il primo posto in classifica, per la settimana indicata, sarà a pieno titolo attribuito a Bilancia. Ultima posizione invece attribuita al simbolo astrale del Capricorno.

La classifica completa con i voti da lunedì a domenica, segno per segno:

1° Bilancia , voto 10 - segno al top della settimana ;

, voto 10 - segno al ; 2° Vergine, voto 9;

3° Ariete e Scorpione, voto 8;

4° Toro, Gemelli e Sagittario, voto 7;

5° Cancro, Leone, Acquario e Pesci, voto 6;

6° Capricorno, voto 5.

Il rapporto previsionale presentato dall'oroscopo settimanale dal 14 al 20 settembre, dunque incentrato sulla terza settimana dell'attuale mese, è arrivato alla fine.

Vi ricordiamo che nei prossimi giorni saranno disponibili la nuova classifica e le predizioni astrologiche settimanali improntate sul lasso temporale compreso tra il 21 e il 27 settembre.