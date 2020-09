Nella giornata di mercoledì 2 settembre 2020 tra i favoriti dell'Oroscopo in amore sicuramente spiccherà il segno dello Scorpione, mentre per la Vergine si prospettano tante interessanti novità provenienti dal partner.

I segni di fuoco prevalentemente saranno quelli che avranno una giornata piuttosto “giù di tono”, pregna di nostalgie e qualche nota di malumore a causa di faccende personali.

Di seguito le previsioni per tutti i 12 segni dello zodiaco.

Toro loquace

Ariete: anche un incarico lavorativo difficile non sarà affatto un problema per voi, tanto che gli altri colleghi potrebbero additarvi come persona fuori dagli schemi in senso totalmente positivo.

Avrete poco intuito, ma molte possibilità di sfruttare una “batteria” notevolmente carica.

Toro: sarete molto più loquaci, inclini al dialogo. Perciò non sarà un problema rilevante per voi contrattare con una persona più del dovuto per un affare molto promettente. Proprio come i tori, avrete una forza che vi abbandonerà di poco solo in serata.

Gemelli: sarete molto distratti secondo l'oroscopo, e l'attenzione in questo periodo sul lavoro sarà uno dei punti cardine del vostro rendimento. Dovrete cercare di essere concilianti con il partner, altrimenti si arriverà a un punto di rottura molto più importante.

Cancro: se procederete velocemente sul lavoro rischierete di omettere dei dettagli essenziali e di essere redarguiti molto severamente.

Il senso del dovere sarà incentivato dalla molta libertà di azione di questo periodo, quindi siate accorti e riflettete prima di agire.

Leone: perderete letteralmente la pazienza, e questa situazione si presenterà piuttosto frequentemente. Tenderete a isolarvi, a scoppiare e rintanarvi in attesa che la rabbia passi e ceda il posto a una stabilità emotiva più solida.

Vergine: sarà una giornata perfettamente in linea con una Luna che si presenterà nella sua situazione ottimale, eccellente per potervi esprimere sinceramente con il vostro partner e in un modo decisamente romantico. Regalatevi una serata ricca di sorprese e di colpi di scena.

Bilancia attenta alla salute

Bilancia: dovrete cercare di essere più equilibrati con il vostro corpo e fare in modo che ogni “segnale” venga colto ed elaborato. La salute verrà prima di ogni cosa, anche per quanto riguarderà quella delle persone che vi circondano, soprattutto gli affetti.

Scorpione: passionali. Sarà la “vostra” giornata, in cui la passionalità sarà sicuramente la fautrice di una riappacificazione con il partner. L'intesa erotica finalmente si metterà in pari con quella di stampo puramente romantico, facendovi letteralmente “volare”.

Sagittario: probabilmente avrete un po' di nostalgia e poca voglia di ritornare alla vita quotidiana, ma non preoccupatevi, perché arriveranno dei guadagni che vi risolleveranno velocemente il morale.

Un po' di shopping vi darà occasione di evadere dalla realtà.

Capricorno: avrete delle novità, delle proposte e degli affari su cui però dovrete riflettere bene. Molti di questi saranno baciati dalla fortuna, rendendovi un guadagno moto redditizio, mentre alcuni avranno necessità di avere una occhiata molto più attenta.

Acquario: molti reattivi sul lavoro, ma mancherà ancora quell'opportunità che al momento purtroppo sarà molto lontana. La creatività però non vi manca e di conseguenza nemmeno la voglia di mettervi in gioco e osare qualche nuova mansione.

Pesci: chi sta cercando un impiego sarà tra i favoriti della giornata, nonché di tutto l'arco di questa settimana. Fatevi trovare preparati, esattamente come dovranno farsi trovare pronti le persone di questo segno che avranno a che fare con un esame o con un incontro professionale.