L'Oroscopo di domani 29 settembre è pronto ad essere preso come punto di riferimento in vista del prossimo martedì. In analisi i comparti attinenti all'amore e al lavoro, come sempre in questo caso in esclusiva per i primi sei segni appartenenti all'arco dello zodiaco. Vediamo in anteprima chi sarà a svettare in alto, appoggiato dalle stelle, in questo caso prescelto tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Diciamo subito che a sorridere questo martedì saranno solo due fortunati: senz'altro, saranno Gemelli e Toro i segni più fortunati del giorno: il primo valutato al "top del giorno" mentre il secondo tra i due considerato in periodo da cinque stelle.

Ad avere altresì un periodo discreto, in questo caso valutato a quattro stelle, saranno coloro nativi in Cancro, Leone, Vergine. Parlando invece di situazioni astrali un pochino sotto stress, siete o no ansiosi di sapere a chi toccherà avere occhi aperti e orecchie tese il prossimo 29 settembre? Bene, in questo caso le previsioni zodiacali di martedì indicano una giornata non troppo positiva a coloro appartenenti all'Ariete.

Passiamo subito a scoprire qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di martedì 29 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 29 settembre

Questo prossimo martedì è pronto a ricevere l'ok o il non ok da parte dell'Astrologia.

In questo caso come sempre, a dare le giuste indicazioni sono le effemeridi giornaliere, ovviamente messe in evidenza nella classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 29 settembre 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

Nell'anteprima messa in evidenza in apertura risultano in ottima posizione gli appartenenti al segno dei Gemelli, meritatamente al primo posto in scaletta. A dare buona compagnia al vertice della classifica, quelli del Toro, posizionati leggermente al di sotto in quanto giudicati dall'Astrologia quotidiana al top con cinque stelle.

nella parte finale della classifica quotidiana troviamo quest'oggi un solo segno, purtroppo sotto stress in campo sentimentale e lavorativo: l'Ariete.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Gemelli;

: Gemelli; ★★★★★: Toro;

★★★★: Cancro, Leone, Vergine;

★★★: Ariete.

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali di domani, 29 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★. L'oroscopo di domani 29 settembre al segno dell'Ariete indica una giornata segnata dal classico timbro riservato ai periodi "sottotono". In molti casi a prevalere potrebbe essere un po' di malumore e tanto stress: non scaricate le vostre tensioni in famiglia o sul primo che vi troverete di fronte, piuttosto cercate di razionalizzare il tutto mettendo in luce la radice del problema, se non altro per cercare di risolverlo definitivamente.

In amore, gli astri consigliano una bella pausa di riflessione, utile a chi dovesse essere alle prese con un problema famigliare. Pensieri e preoccupazioni potrebbero accumularsi e predisporre a momenti di affaticamento. Single, dissonanze planetarie faranno prevalere l'emotività: non lasciatevi prendere da pensieri negativi o da dubbi, generereste solo contrasti o incomprensioni. Mercurio dispettoso (opposizione a Marte) potrebbe farvi cadere dalla padella alla brace, dunque meglio non distrarsi troppo con facilonerie o superficialità inopportune. Pensieri profondi poi, potrebbero affollare la vostra mente: pensare troppo fa male, quindi cercate di staccare la spina per un po' e rilassatevi.

Nel lavoro, l'opposizione di Mercurio segnerà una strada in salita. Anche se non siete i tipi che si intimoriscono di fronte alla fatica, non riuscirete a muovervi con scioltezza. Il vostro percorso non verrà messo in discussione ma i tempi di percorrenza potrebbero allungarsi. Voto 7-.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di martedì preannunciano che in molti sarete intraprendenti e costruttivi. Le stelle riscalderanno l’atmosfera e vi daranno una grossa mano a risolvere ogni questione, sia pubblica che privata. Avrete a portata di mano una soluzione capace di dimezzare la fatica quotidiana. Proponetevi in modo nuovo, diverso dal consueto: senz'altro la maggioranza dei rapporti quotidiani hanno continuo bisogno di stimoli e la routine non fa altro che mortificarli sempre più.

In amore, ci saranno grandi cambiamenti con il vostro partner all'orizzonte a fare da obbiettivo. La vostra vita sentimentale assumerà maggiore importanza e sarete pronti (magari...) anche ad allargare la famiglia oppure per organizzare il vostro matrimonio. Single, stare con gli altri sarà divertente, più facile del previsto: una serata insieme agli amici da organizzare questo prossimo weekend, vi aiuterà senz'altro a dimenticare delusioni e preoccupazioni. Nel lavoro, determinazione e forza di volontà sosterranno le vostre scelte. Agite con rapidità, allontanando eventuali dubbi. Si prevedono ottime prestazioni negli affari: potreste prendervi delle soddisfazioni, dimostrando a tutti chi siete.

Voto 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): 'top del giorno'. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo indica la giornata del 29 settembre decisamente alla pari, se non superiore, ai periodi migliori. L'oroscopo giornaliero quindi prevede in generale una giornata molto positiva: anche se qualche perplessità sul partner dovesse dare da pensare, soprassedete evitando ripicche o parapiglia inutili. Nulla fermerà però il vostro entusiasmo e la carica emotiva sarà alle stelle. In amore la vostra sfera emotiva sta diventando sempre più stabile ed è sempre più vicina quella pace interiore da sempre sperata. Questo vi permetterà di concentrarvi maggiormente sui vostri progetti comuni di coppia e di vivere felici insieme ai vostri affetti più cari.

Single, in ambito sentimentale potrete fare e disfare a piacimento. Possedete un fascino sottile e magnetico e le vostre quotazioni saranno senz'altro in netto e rapido aumento. Non avrete bisogno dell'approvazione altrui per proseguire sulla strada già intrapresa e sarete invidiati da tutti. Nel lavoro, finalmente è arrivato per voi il momento della riscossa, sempre che sappiate agire in modo accorto. Fantasia, immaginazione ed inventiva saranno le vostre armi migliori; puntate proprio su queste qualità per dare una svolta al vostro operato. Voto 10++.

L'oroscopo di martedì 29 settembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì predice un periodo discretamente buono, soprattutto da portare avanti in normale tranquillità senza strafare.

Secondo l'Astrologia del periodo, sarà importante per quanto riguarda le vostre faccende quotidiane che deste una rispolverata al vostro sesto senso (o buon intuito), ultimamente un po' perso. In amore, le coppie potrebbero vivere la propria relazione in maniera più intensa: il vostro obbiettivo dovrà essere quello di trovare un modo per trascorrere più tempo con la persona amata, uniti e sereni voi due da soli. Single, grazie al sostegno degli astri ed alla vostra abilità, vi muoverete tra gli impegni di una giornata densa di opportunità e ricca di incontri ma non priva di lucchetti o problemi. In previsione più di qualche incontro: magari tra questi ce ne sarà anche qualcuno che vi sorprenderà in modo più che piacevole.

Nel lavoro, le situazioni professionali più interessanti arriveranno soprattutto a quanti hanno un'attività impiegatizia o comunque lavorano alle dipendenze altrui, beneficiati da alcune circostanze. Fate solo attenzione ad essere più precisi e ben organizzati, qualità in grado di fare davvero la differenza. A tutto questo bisognerà aggiungere un intuito formidabile. Voto 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo di martedì prevede una giornata non particolarmente efficace, diciamo pure che sarà "passabile" anche se non mancheranno le solite scocciature. Sappiate comunque che la fortuna cammina fianco a fianco delle questioni ingarbugliate: potreste trovare una felice soluzione. In amore, siate positivi perché presto le cose riprenderanno la solita andatura e tornerete a sorridere al partner con una felicità ritrovata.

Il vostro carisma vi permetterà di realizzare con successo i desideri e le aspirazioni più profonde. Single, sarete raggiunti da una polvere di brillante positività che vi renderà scintillanti e seducenti, grazie agli influssi messi in campo da Venere, pianeta di settore in ottimo trigono a Marte in Ariete. Dateci sotto e sfruttate al meglio tutte le esperienze vissute ed i ricordi più emozionanti sapendo per certo che l'atmosfera in cui aleggeranno i sentimenti sarà veramente idilliaca. Nel lavoro, alcuni vantaggi potrebbero essere già in arrivo. Pertanto non dovete mai tirarvi indietro, neanche quando l'esito di un affare vi sembrasse assai più lontano del previsto. Con gli appoggi astrali giusti non potete proprio permettervi di rinunciare ad una bella possibilità: certamente delle belle soddisfazioni non mancheranno.

Voto 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 29 settembre predice una giornata effettivamente poco performante sotto certi aspetti, ma assolutamente non negativa. Consiglio: cercate di non offrire il fianco al nervosismo, anzi, siate più tolleranti. In campo sentimentale, avrete il desiderio di ritrovare la vena romantica in un rapporto che ultimamente ha rischiato di piombare nella monotonia e nell'immobilità più assoluta. Dovete avere coraggio, sfidare la sorte e cercare di puntare finalmente sulla piena unità di coppia: vivere momenti di vera tranquillità insieme al partner non è affatto difficile, basterà solo crederci un po' di più ed il gioco è fatto. Single, il passato potrebbe insinuarsi nella vostra vita e, soprattutto in questi giorni, potreste essere sorpresi dal messaggio o dalla telefonata di un vecchio amore che pensavate fosse sepolto. Gli astri del momento vi renderanno molto spiritosi e divertenti, maliziosi quanto basta ma, allo stesso, tempo sfuggenti e difficili da raggiungere. Nel lavoro, sarà il momento di raccogliere i frutti del vostro impegno, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti finanziari. Troverete le risposte che cercate, le certezze che desiderate; otterrete buoni risultati grazie anche alla comunicativa ed alla simpatia che saprete suscitare intorno a voi. Voto 8.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.