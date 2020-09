L'amore sarà quello che nella giornata di martedì 29 settembre 2020 risentirà fortemente degli influssi astrali di Venere. In particolare per i segni di acqua ci saranno risvegli di romanticismo e di passionalità, che per il segno del Cancro saranno decisamente più accentuati rispetto a quello dei Pesci.

La Vergine e il Capricorno invece vivranno un periodo di forte ansia e stress, legati sia alla sfera sentimentale che professionale.

Ottime prospettive lavorative per il Sagittario, meno entusiasmante l'Oroscopo del Leone.

Passionalità per Ariete

Ariete: in amore ci sarà una notevole passionalità, e i single potranno avvalersi della propria controparte seducente per poter fare conquiste, magari con una persona in particolare.

Fate del vostro meglio sul lavoro, anche per potervi organizzare la settimana.

Toro: dovrete essere sempre e comunque preparati per ogni evenienza in campo lavorativo e al tempo stesso fare qualche straordinario per poter concedervi più tempo a disposizione. Fare le cose con calma è sempre stato il vostro forte.

Gemelli: la distanza con il partner per il momento non potrà essere colmata facilmente, ma farsi consigliare da un amico potrebbe essere una soluzione per uscire da questa tensione il prima possibile. Evitate litigi inutili.

Cancro: sarete molto più spigliati all'interno della vostra relazione, e ciò sarà dovuto principalmente alla volontà di aprirsi al partner senza alcun filtro inutile.

La vostra positività così brillante si estenderà anche in altri contesti, come quello lavorativo.

Leone: avete bisogno di qualcosa che vi faccia evitare di pensare ai vostri problemi, ma soprattutto che elimini quel senso di angoscia che vi sta attanagliando da un po' di tempo. Il pomeriggio, anch'esso giù di tono, potrebbe portarvi a sorprese inaspettate.

Vergine: dovrete evitare di sognare troppo per le questioni finanziarie e di avere un'idea complessiva più “reale” delle spese che dovrete affrontare. Prestate più cautela nell'esporre le vostre idee, perché qualcuno potrebbe soffiarvele.

Bilancia di buon umore

Bilancia: deciderete vostro malgrado di accettare un lavoro che tutto sommato non siete molto disposti a fare, ma fortunatamente ci sarà un impegno di squadra eccellente che ve lo farà pesare meno.

Il buon umore sarà assicurato.

Scorpione: fate qualcosa per non rovinare l'atmosfera di stallo che state vivendo in famiglia, ma fate anche in modo che ci siano alcuni chiarimenti doverosi a cui ricorrere per non arrivare a fraintendervi. Siate cauti nella vostra relazione amorosa.

Sagittario: se siete alla ricerca di un lavoro, questa giornata sarà fra le più “gettonate” in tal senso. Giocate tutte le vostre carte per poter apparire perspicaci e pronti ad ogni tipo di incarico, senza però mancare di una bella dose di umiltà.

Capricorno: qualche gelosia arriverà ad intaccare la vostra relazione, ma i dubbi per il momento dovreste tenerveli per voi. Ora sarà essenziale mantenere un certo equilibrio per risolvere problemi di altra natura.

Acquario: preferirete un ambiente più familiare, che non necessita per forza di amicizie o di parenti al di fuori della vostra cerchia più ristretta. Anche sul lavoro sicuramente qualcuno vi definirà molto più introversi del solito.

Pesci: purtroppo in amore non ci saranno molte novità, se non sarete voi stessi ad attuarle. Organizzare qualcosa di romantico dopo un litigio particolarmente pesante sarà uno dei passi che vi porteranno verso una riappacificazione sincera.