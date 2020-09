Si prospetta un lunedì interessante domani 7 settembre 2020 sarà una giornata densa di tante opportunità in particolare per i segni di fuoco come il segno dell'Ariete e del Sagittario, ma anche per l'Acquario, soprattutto in ambito affettivo. I segni di acqua, come il Cancro ed i Pesci, avranno una giornata alquanto negativa, ma se saranno attenti a non scatenare il proprio malumore riusciranno ad attraversarla abbastanza serenamente.

A seguire, le previsioni segno per segno del giorno.

Rinnovamenti in amore per il Toro

Ariete: la settimana non potrebbe cominciare in modo migliore di questo. Respirerete un'atmosfera decisamente stimolante nel posto di lavoro e avrete a portata di mano molti affari che faranno incrementare i vostri guadagni in breve tempo.

Toro: l'ambito amoroso sarà quello che rispecchierà più di ogni altro aspetto la vostra volontà di rinnovamento, potreste anche sviluppare un progetto innovativo che coinvolga innanzitutto il partner. Datevi da fare per far partire la settimana all'insegna del romanticismo.

Gemelli: i successi sul lavoro saranno presenti fin dalla giornata di lunedì, ma dovrete fare attenzione a qualche collega invidioso che potrebbe mettervi i bastoni fra le ruote. Cercate di ignorare questo atteggiamento e “tirate” dritto, senza fermarvi.

Cancro: un po' di malumore aleggerà nella giornata di lunedì, dovete fare attenzione a non far degenerare questa sensazione di malessere. Fate del vostro meglio per non “spargere” il cattivo umore pure in ambito familiare, anche se sarà piuttosto difficile.

Leone: farete faville in amore, dato che la stagione degli amori per voi è soltanto all'inizio. Il partner sarà entusiasta di condividere con voi le sensazioni che riguardano non soltanto i progetti da fare in due, ma anche i successi prettamente personali.

Vergine: purtroppo avrete diverse giornate di “stallo” prive di reali novità essenziali che vi facciano sentire bene e in forze.

Anche l'aspetto della salute dovrà necessariamente essere più salvaguardato, perciò cercate di “chiedere” meno da voi stessi.

Pesci in ribasso

Bilancia: avvertirete un lento miglioramento dell'intesa di coppia, pertanto cercate di favorire al meglio questa opportunità con qualche piccolo accorgimento che renderà sicuramente felice il partner.

Una serata insieme sarà decisamente stimolante anche senza eros.

Scorpione: si creeranno degli ostacoli significativi nell'ambito sentimentale, e sarà necessario non essere frettolosi e attendersi alle tempistiche del partner. Accelerare le cose potrebbe ulteriormente allontanare la persona amata.

Sagittario: arriveranno opportunità lavorative, qualche colloquio molto promettente e la possibilità di farvi notare da qualcuno che ha sempre avuto un posto nel vostro cuore. Sicuramente vivrete una delle giornate migliori della settimana.

Capricorno: un po' di pessimismo potrebbe rovinare l'atmosfera nell'ambiente casalingo, e sfortunatamente arriveranno le prime schermaglie forse per questioni pecuniarie.

Dovrete necessariamente evitare litigi inutili.

Acquario: sbocceranno degli amori, o comunque delle amicizie decisamente promettenti come non avevate da molto tempo a questa parte. Legare per voi significa moltissimo, quindi non perderete l'occasione di essere gentili e disponibili.

Pesci: evitate di “sognare” troppo e lasciate che le cose facciano il proprio corso. Questa settimana sarà piuttosto negativa e il lunedì manderà i primi segnali di questa situazione alquanto scomoda. Litigare non servirà a niente, perciò risparmiate le energie.