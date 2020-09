L'oroscopo per la giornata del 1° ottobre prevede sentimenti molto forti per i nativi Ariete, che potranno contare sulla Luna in congiunzione con Venere in trigono dal segno del Leone per poter fare colpo, mentre Toro tenderà di valutare con molta attenzione potenziali storie d'amore, forse però con qualche polemica. Vergine riprenderà fiato in amore e potrà fare anche qualche incontro fortunato, mentre Sagittario sarà abbastanza determinato in ambito lavorativo. Di seguito nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo per la giornata di giovedì 1° ottobre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 1° ottobre 2020 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che prevede la Luna in congiunzione fino a sabato mattina per voi nativi del segno. Con Venere favorevole anch'essa fino a sabato, godetevi questo periodo davvero entusiasmante per quanto riguarda la sfera sentimentale, soprattutto per solidificare il vostro rapporto. Se siete single prenderete le cose con più romanticismo e non vi dispiacerà frequentare nuove compagnie che possano far scattare la passione. Nel lavoro la carica è molto importante e con Marte in congiunzione non sbaglierete un colpo. Voto - 8,5

Toro: oroscopo di giovedì non molto interessante in fatto di sentimenti. Se avete una relazione fissa potreste essere un po’ permalosi, mentre i cuori solitari tenderanno a valutare con estrema attenzione le loro potenziali storie d'amore.

Bene invece il settore professionale, grazie a pianeti favorevoli come Giove e Saturno, anche se Mercurio opposto non rende così facili i rapporti con i vostri colleghi. Voto - 7-

Gemelli: giornata discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, grazie alla Luna che vi metterà a vostro agio in compagnia della vostra anima gemella.

In amore dialogare con il partner sarà essenziale per portare avanti i vostri progetti e questa giornata potrebbe fare al caso vostro. Se siete single darete più attenzione agli altri in questo periodo. In ambito lavorativo, se siete in attesa di risposte che non arrivano, forse sarebbe il momento di domandare a qualcuno che ne sa più di voi.

Voto - 7,5

Cancro: in amore va bene a volte accettare qualche compromesso in amore, perché spesso anche voi avete avuto i vostri privilegi. Per quanto riguarda i cuori solitari ritrovare l'equilibrio in fatto di sentimenti è importante per voi in questo momento. In ambito lavorativo le vostre capacità di calcolo crescono grazie a Mercurio favorevole e raggiungere i vostri obiettivi sarà più semplice. Voto - 7

Leone: oroscopo di giovedì 1° ottobre, che vede la Luna in buon aspetto con Venere favorevole ancora per un po’, sancisce un ottimo inizio di mese. Dal punto di vista sentimentale l'armonia continuerà a regnare sovrana nella vostra relazione, tenendo a bada eventuali incomprensioni. Se siete single alcune nuove conoscenze animeranno questo periodo.

Nel lavoro ancora avete delle incertezze in merito a come sarà il prossimo periodo, dunque sarebbe meglio iniziare a fare un po’ di ordine già adesso. Voto - 8-

Vergine: periodo tutto sommato discreto per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Sarà solo l'inizio di un periodo sempre più favorevole in quanto Venere entrerà presto nel vostro cielo. Dal punto di vista sentimentale non ci sarà nulla di così eclatante in questa giornata, ma per voi sarà comunque sufficiente. Al momento vi basta sapere che il partner vi ama. Se siete single ci sarà un po’ di confusione in generale ma presto risolverete tutto. Nel lavoro potrebbe esserci qualche questione di soldi rimasta in sospeso. Voto - 7,5

Bilancia: oroscopo della giornata di giovedì non particolarmente felice considerato che la Luna non sarà in buon aspetto.

Dal punto di vista sentimentale infatti potrebbe presentarsi qualche tipico imprevisto con la vostra anima gemella, che dovrete saper gestire. Se siete single alcune proposte sentimentali sarebbero da valutare, ma con la dovuta calma. Nel lavoro prendetevi cura di incarichi più leggeri, anche per riprendervi un po’ dalla mole di lavoro delle giornate precedenti. Voto - 7-

Scorpione: periodo nel complesso discreto per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. L'autunno è iniziato e voi state respirando aria di tranquillità in coppia, considerato che l'influenza negativa di Venere si farà sentire di meno. Per i single arriverà qualche piccola soddisfazione sentimentale. Nel lavoro Mercurio favorevole vi impone di usare al meglio le vostre abilità se volete farvi valere.

Voto - 7+

Sagittario: la Luna sarà dalla vostra parte in questo periodo secondo l'oroscopo di questo primo di ottobre e dal punto di vista sentimentale arriveranno alcune piccole ma grandi soddisfazioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single la vostra autostima potrebbe spingervi a farvi fare qualcosa fuori dagli schemi. In ambito lavorativo la determinazione vi aiuterà ad ottenere discreti successi dalle vostre mansioni. Voto - 8

Capricorno: per il momento dovrete giocare in difesa secondo l'oroscopo in amore, complice la Luna in quadratura dal segno dell'Ariete. Resistete appena qualche giorno perché poi Venere sarà sorridente nel vostro cielo. Se siete single apprezzerete molto la compagnia degli altri in questo periodo, anche a distanza se necessario.

In ambito lavorativo essere bravi e comunicativi vi permetterà di raggiungere prima degli altri il traguardo. Voto - 7-

Acquario: c'è un grande desiderio di iniziare nuovi progetti secondo l'oroscopo, ciò nonostante alcune complicazioni ne impediscono l'inizio. Aspettate dunque ancora un po’. Sul fronte sentimentale dimostrate al partner di essere veramente la persona di cui si è innamorata, soprattutto se siete nati nella prima decade. I single preferiranno prendersi del tempo per fare ordine. Voto - 6+

Pesci: voi single amate scherzare, in questa giornata il vostro carattere allegro e vivace potrebbe farvi conoscere persone intriganti. Se invece avete una relazione fissa non dimenticatevi di preparare qualcosa di speciale per la persona che più amate.

In ambito lavorativo non c'è niente di male nel sognare. L'importante è crederci e realizzare quel sogno. Voto - 7,5