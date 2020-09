L'oroscopo di lunedì 28 settembre prevede il pianeta Mercurio spostarsi nel segno d'acqua dello Scorpione, che potrà finalmente iniziare a respirare, soprattutto dal punto di vista sentimentale, mentre Vergine dovrà dare la giusta importanza ad alcune conversazioni, in particolare con il partner. La Luna sosterà ancora un po’ in Acquario, per poi spostarsi nel tardo pomeriggio nel segno dei Pesci, mentre Toro potrebbe essere spinto da una certa fretta su alcune questioni lavorative. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 28 settembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 28 settembre 2020 segno per segno

Ariete: previsioni astrali interessanti dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno.

Venere in posizione favorevole e la Luna positiva ancora per qualche giorno promettono momenti magici in compagnia del partner, sentendovi più leggeri e innamorati. Se siete single attenti ai ritorni di fiamma, perché potrebbero mescolare le carte in tavola. Sul fronte lavorativo Giove e Saturno opposti sono un bel grattacapo, anche se potreste comunque riuscire ad arrivare a un punto di svolta. Voto - 7,5

Toro: oroscopo di lunedì che vedrà l'arrivo di Mercurio in opposizione dal segno dello Scorpione, un problema dal punto di vista lavorativo. Potreste avere un po’ di fretta con le vostre mansioni, non curando al meglio i dettagli. Sul fronte sentimentale l'affiatamento di coppia è in rialzo, e promette momenti più focosi e pieni di passione con il partner.

Se siete single qualcosa potrebbe spingervi al cambiamento, mostrandovi diversi da come solitamente siete. Voto - 7+

Gemelli: i sentimenti ricominceranno presto a prendere quota per voi nativi del segno, con Venere in sestile che porta stabilità nella vostra relazione di coppia. Con i vostri dialoghi molto profondi potrete contare sul sostegno della vostra anima gemella, e cogliere determinate occasioni.

Se siete single l'aspetto esteriore non conta quando siete innamorati. Per quanto riguarda il lavoro anche se non vi sentirete al top della forma, riuscirete comunque a ottenere buoni risultati. Voto - 7,5

Cancro: voi single in questa giornata vi sentirete osservati o corteggiati da qualcuno, e con la Luna in trigono dal segno dei Pesci, non potrete che stare al gioco di chi vi desidera.

Se avete una relazione fissa troverete sempre qualcosa da dire o fare per la persona che amate, mantenendo vivo il vostro rapporto. In ambito lavorativo meglio non sprecare troppo tempo in faccende che non vi porteranno da nessuna parte. Concentratevi su altre mansioni. Voto - 7,5

Leone: ottimo inizio di settimana per voi nativi del segno, con la Luna che smette di darvi fastidio. Per quanto riguarda la sfera sentimentale con Venere ancora favorevole armonia e sentimenti domineranno nella vostra casa godendo di un rapporto solido, difficile da scalfire. Se siete single i rapporti sociali procedono tranquillamente e sarete in grado persino di apprezzare le piccole cose. In ambito lavorativo non mettete in dubbio le vostre capacità, se le cose vanno male: continuate a dare il meglio di voi.

Voto - 8-

Vergine: oroscopo di lunedì positivo in leggero calo per quanto riguarda i sentimenti, considerato che la Luna si troverà in opposizione, ma non per questo deludente. In amore fate solo attenzione a come bilanciare le parole e vedrete che toccando gli argomenti giusti, godrete di una relazione stabile. Se siete single siate più malleabili e suscettibili ai complimenti, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro da una buona analisi sarete in grado di arrivare dritti a una conclusione. Voto - 7+

Bilancia: inizio di settimana che vede il pianeta Mercurio lasciare il vostro cielo per un po’ di tempo secondo l'oroscopo di lunedì 28 settembre. Ma non per questo il prossimo periodo sarà deludente.

In amore voi single sarete a metà tra ragione e sentimento, e dovrete prendere una decisione importante. Se avete una relazione fissa più coccole da parte del partner non vi dispiaceranno per rendere più magica l'atmosfera. Sul fronte lavorativo con i giusti colleghi al vostro fianco, le mansioni da svolgere saranno decisamente più semplici. Voto - 8

Scorpione: Mercurio è pronto a tenervi compagnia per le prossime giornate, portando piccoli miglioramenti soprattutto in amore. Potreste notare già dal mattino che il partner sarà più morbido con voi, dunque non perdete l'occasione di poter instaurare un dialogo costruttivo, inoltre approfittate della Luna in trigono dal segno amico dei Pesci. Se siete single lasciate perdere quelli che si credono migliori degli altri.

Non fanno al caso vostro. Nel lavoro l'ambizione non mancherà di certo quando i risultati sono davvero buoni. Voto - 7,5

Sagittario: oroscopo della giornata di lunedì ancora soddisfacente per voi nativi del segno, anche se la Luna si troverà in quadratura nel tardo pomeriggio. Per quanto riguarda la sfera sentimentale se siete single essere coraggiosi è una virtù, e vi permetterà di esprimere bene i vostri sentimenti. Se avete una relazione fissa sarete più emotivi e individualisti del solito, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro bisognerà gestire bene con attenzione le vostre mansioni per non causare problemi. Voto - 8-

Capricorno: giornata discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, con Mercurio e la Luna che si troveranno in sestile dal segno dello Scorpione e dei Pesci.

In amore i rapporti con il partner tenderanno a migliorare e sarà più facile toccare argomenti più delicati. Se siete single non pensate troppo e provate a lasciarvi andare. Nel lavoro potrebbe essere un ottimo momento per fare un giro di telefonate piuttosto proficuo. Voto - 8

Acquario: oroscopo di lunedì da sfruttare soprattutto nelle prime ore considerato che la Luna lascerà il vostro cielo nel tardo pomeriggio. Soprattutto in amore approfittatene per fare qualcosa di veramente speciale al partner. Se siete single forse dare più ascolto al vostro istinto potrebbe essere una buona idea. Per quanto riguarda il lavoro la voglia di comunicare vi sarà utile per esporre al meglio i vostri progetti.

Voto - 7+

Pesci: influssi positivi delle stelle secondo l'oroscopo di lunedì, con la Luna che entrerà nel vostro segno zodiacale, pronta ad accendere la serata per quanto riguarda la sfera sentimentale. Se siete single invece potreste essere attratti da una persona in particolare, che non se ne andrà dalla vostra testa per un po’ di tempo. Nel lavoro se non riuscite a legare con i colleghi, pazienza. Dedicatevi alle vostre mansioni personali. Voto - 7,5