L'Oroscopo del 15 settembre rende disponibili le nuove analisi astrologiche interessanti la giornata di martedì. Ad essere testati, in esclusiva per voi lettori appassionati di Astrologia, gli ultimi sei segni dello Zodiaco. Dunque, occhi e attenzione puntati su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Oggetto di analisi approfondita, l'amore e il lavoro, valutati in base alle effemeridi rilevate nel periodo. Quest'oggi a tenere banco la splendida posizione di Venere in sestile a Bilancia. Nel periodo da segnalare anche un transito eccellente: curiosi di sapere di cosa si tratta?

Senz'altro parliamo dell'arrivo della Luna in Vergine, passaggio che avverrà alle ore 20:37 della serata di questo martedì e che non mancherà di regalare soddisfazioni in campo sentimentale a molti segni. Come da titolo, la giornata si prevede molto fortunata per gli amici Sagittario: il creativo segno di Fuoco avrà a disposizione il prezioso aiuto della Luna, favorevole in quanto speculare positiva al 85%. Invece le previsioni zodiacali di martedì indicano un periodo poco positivo, purtroppo, per i nati in Scorpione e Pesci, al momento classificati con le tre stelle del sottotono.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo del giorno 15 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline martedì 15 settembre

Gli astri sono pronti a dare l'ok a quei pochi segni fortunati previsti per questo martedì. In evidenza la scaletta con le stelle riguardanti i simboli dello zodiaco rientranti nella seconda sestina, valutati come sempre in base alla qualità delle proprie effemeridi.

Al vertice della nuova classifica stelline interessante la giornata di martedì 15 settembre, il Sagittario, considerato al "top" con cinque stelle. A breve distanza, subito dopo il primo in classifica, Bilancia, Capricorno e Acquario, in questo caso considerati in giornata normale. Curiosi di sapere cos'altro riserverà la scaletta?

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno:

★★★★★: Sagittario;

★★★★: Bilancia, Capricorno, Acquario;

★★★: Scorpione, Pesci.

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 15 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★. L'oroscopo del giorno 15 settembre indica che partirà bene questa parte della settimana, prevedendo un martedì abbastanza discreto. In amore, la vita di coppia potrebbe accusare una fase di stallo: è possibile che emergano problemi taciuti da tempo. In molti vi accorgerete di avere solo voglia di stare con la persona amata: fatelo, non rimarrete delusi. Comunque state molto attenti se aveste in corso una storia parallela!

Single, perché non accontentare le stelle che vorrebbero dedicaste più tempo e attenzioni a quella tenera amicizia che sapete? Gli astri sono talmente convinti del fatto che sarete talmente brillanti da non avere nessun problema di conquista: grazie al vostro carisma potreste addirittura sedurre chi sapete. Provateci! Nel lavoro, ci potrebbero essere delle buone novità: la vostra creatività sarà riconosciuta proprio da chi, un tempo, vi aveva messo sott'occhio. Voto 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★. Le previsioni zodiacali di martedì annunciano l'arrivo di un giorno decisamente "stanco" già in partenza, relegando questa parte della settimana in un contesto ordinario. In amore, soprattutto per le coppie, la vita affettiva sarà caratterizzata da un bisogno intenso di condividere maggiori spazi con il partner.

Per mantenere un certo equilibrio ci vuole una nuova strategia: spazzare via le incertezze e puntate diretti all'obiettivo, con più audacia. Single, per coloro ancora singoli le solite raccomandazioni: se non piacciono le storie complicate e/o tormentate, pensateci bene prima di fare passi impegnativi, valutando con serenità a cosa state andando incontro. Il comparto lavoro non annuncia novità di rilievo: sarete un po' taciturni ma vi dedicherete ugualmente alle attività quotidiane con la solita passione. Aspettate pazientemente che arrivino tempi migliori. Voto 7.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo di martedì 15 settembre al Sagittario indica che partirà e proseguirà in modo positivo il periodo.

Questa parte della settimana a tratti potrebbe regalare anche sprazzi di vera fortuna, forse addirittura sfacciata! In amore, il periodo si presume possa essere davvero splendido per tutti, in primis per coloro che stanno vivendo già una bella storia d’amore: in molti sentirete di appartenere alla persona amata senza riserve, a prova di qualsiasi tentazione. Single, Venere in ottimo aspetto annuncia un mercoledì veramente strepitoso per quanto riguarda la vostra sfera affettiva. Scoprirete nuovi modi per divertirvi e stare insieme a chi sapete. Nel lavoro, le stelle sono già pronte a portare una gran voglia di cambiamenti e di novità. Le occasioni non mancheranno ma dovrete valutarle con calma senza lasciarvi prendere la mano dall'entusiasmo.

Voto 9.

Oroscopo del giorno 15 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì 15 settembre predice una giornata buona, anche se immersa nella normalità. Insomma, avrete quanto basta per vivere con mestizia e serenità il periodo. In campo sentimentale, finalmente qualcosa inizierà a filare liscio, quindi non tiratevi indietro ma, se dovesse servire, ricambiate col cuore. Intanto, cercate di essere più flessibili e comprensivi con lui/lei piuttosto che essere sempre pronti ad attaccar briga: ogni tanto lasciate esprimere chi avete a fianco evitando di sottolineare sempre le cose che secondo voi non vanno, ok? Single, vi sentirete non solo affascinanti, ma anche in vena di romanticismi e dolcezze: gli astri vi suggeriranno le parole giuste per esprimere al meglio i vostri sentimenti.

Nel lavoro, non indugiate, non perdete tempo, rimboccatevi le maniche e dateci dentro perché sarete vincenti quasi su tutta la linea. Voto 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali di martedì preannunciano una giornata agevole per la maggior parte di voi Acquario. Per quanto riguarda i sentimenti, sarete di umore altalenante: se siete in coppia, le stelle invitano a dare maggior attenzione al partner. L'Astrologia altresì invita a guardare da un altro punto di vista la persona al vostro fianco, in questo modo risulterete senz'altro più sensibili agli occhi di chi vi ama e, forse, capirete anche molte più cose sul suo conto. Single, poche le occasioni d’avventura: favoriti i più giovani.

Un consiglio per i più timidi: non dovete aspettare che sia lui/lei a fare la prima mossa, prendete voi per primi l'iniziativa, altrimenti finirete con l'invecchiare aspettando chissà cosa... Nel lavoro, non lasciatevi influenzare da niente e da nessuno. Soprattutto, assolutamente non fatevi mai trascinare in imprese dai contorni incerti. Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★. L'oroscopo di martedì 15 settembre presume possa portare a voi nativi i colori spenti dei periodi "sottotono". Quindi, poche le chance di successo per la maggior parte degli appartenenti al segno dei Pesci, a meno che si abbia la possibilità di contare su un ascendente valutato al top, tipo Ariete, Gemelli o Sagittario: in questo caso andate pure a sbirciare le previsioni dei segni a quattro stelle!

Per quanto riguarda l'amore, chi vive in condizioni affettive precarie o poco serene avrà la tentazione per un’evasione sentimentale. In coppia, cercate di rinsaldare il rapporto con piccole attenzioni, affettuosità e magari nuovi giochi a sfondo erotico-passionale. Single, un'uscita vi farà incontrare qualcuno che vi piace, ma non ci sarà nessuna scintilla dall'altra parte. Una simile prospettiva, senz'altro vi rattristerà, quindi portate pazienza e pensate positivo: se fosse, consolatevi, probabilmente non si tratta della persona giusta per voi. Nel lavoro, finalmente dopo tanto impegno vi saranno riconosciuti quei meriti che da tanto aspettavate; bene così. Voto 7.