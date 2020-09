L'oroscopo di martedì 15 settembre prevede una Luna nuova per il segno del Sagittario, che sarà particolarmente affettuoso con il partner e disponibile con amici e colleghi al lavoro, mentre per l'Ariete arriveranno nuove proposte piuttosto interessanti sul posto di lavoro. Vergine sarà piuttosto affettuosa nei confronti del partner, mentre per l'Acquario arriverà un pizzico di stabilità in più nella propria vita sentimentale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 15 settembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 15 settembre 2020 segno per segno

Ariete: giornata positiva per voi nativi del segno, grazie alla Luna in trigono dal segno del Leone.

Dal punto di vista sentimentale non mancherà il supporto della vostra anima gemella, che vi accompagnerà nel vostro percorso di scelte. Se siete single tenete un po’ più a freno l'entusiasmo. Va bene essere innamorati, ma ci vuole anche un po’ di controllo. In ambito lavorativo si prospetta una giornata intensa, ma con Marte in congiunzione arriverete alla fine con discreti risultati, nonché qualche nuova proposta interessate. Voto - 8

Toro: oroscopo di martedì poco convincente per voi nativi del segno. Sul fronte amoroso la Luna e Venere in quadratura dal segno del Leone potrebbero ostacolarvi, anche se per una volta tenterete di farvi avanti e cercare di essere comunicativi con il partner, ovviamente senza esagerare.

Se siete single in questo momento potreste avere la necessità di vivere una piccola avventura. In ambito lavorativo la situazione si rivelerà ottimale, con Giove in trigono dal segno del Capricorno che vi darà una mano concreta con le vostre mansioni. Non mancheranno inoltre chiarezza e immediatezza comunicativa.

Voto - 6,5

Gemelli: in amore emozioni ed energie scorrono come un fiume all'interno della vostra relazione di coppia. Gli animi si infiammano tra voi e il partner, e la passione sarà un elemento fondamentale. I single cercheranno sempre di vedere le cose dal loro lato positivo. In ambito lavorativo la Luna e Marte in sestile dal segno del Leone e dell'Ariete sapranno consigliarvi se buttarvi o non in una nuova impresa che potrebbe rivelarsi proficua.

Voto - 8

Cancro: giornata discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, a causa di Marte in quadratura dal segno dell'Ariete. Per quanto riguarda la sfera sentimentale potreste avere qualche piccolo dubbio nei confronti del partner, anche se per il momento non saranno pensieri così martellanti. Ciò nonostante potreste trovare una risposta entro la fine della giornata. Se siete single in questo momento le vostre emozioni sono forti e sarete mossi proprio da questi sentimenti positivi. Nel lavoro non avrete tanta voglia di strafare e preferirete attenervi agli ordini dei vostri superiori. Voto - 6,5

Leone: oroscopo di martedì 15 settembre che si rivelerà particolarmente piacevole per voi nativi del segno, grazie alla Luna in congiunzione Marte in trigono dal segno amico dell'Ariete.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale la vostra relazione di coppia sarà coinvolgente e con momenti di cooperazione che vi faranno sentire un corpo e un’anima con il partner, non solo fisicamente. Se siete single non ci saranno particolari novità, ma con Venere in congiunzione al vostro cielo vi sentirete comunque felici e soddisfatti della vostra attuale posizione. Nel lavoro concentrate le vostre energie per dedicarvi ad un progetto intrigante. Voto - 8,5

Vergine: ottimo Sole in congiunzione al vostro cielo secondo l'oroscopo di martedì. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete particolarmente affettuosi e premurosi nei confronti del partner, cercando di costruire una storia d'amore basata sulla fiducia, sul dialogo, ma soprattutto sull'amore.

Se siete single eventi improvvisi possono capitare a tutti, l'importante sarà riuscire a sfruttarli al meglio o cercando di vedere il lato positivo. In ambito lavorativo il periodo sarà piuttosto leggero al momento, ma voi potreste anche cogliere l'occasione per portarvi avanti con il lavoro, e con Giove in trigono, potreste avere qualche possibilità in più. Voto - 8-

Bilancia: sfera sentimentale discreta in questa giornata di martedì secondo l'oroscopo, ciò nonostante una discussione aperta qualche tempo fa con il partner andrebbe chiusa al più presto prima che diventi qualcosa di più grosso, soprattutto se volete mantenere questo livello di fiducia con il partner. Se siete single godetevi questi ultimi giorni di libertà prima di tornare a scuola o al lavoro.

Proprio per quanto riguarda il lavoro, con Mercurio in congiunzione non mancherà il confronto con i colleghi, spesso costruttivo, ma con Marte in opposizione potrebbe essere un problema portare a termine le vostre mansioni causa mancanza di energie. Voto - 7

Scorpione: giornata solida dal punto di vista lavorativo secondo l'oroscopo, con Giove in sestile dal segno del Capricorno che porta stabilità e impegno da parte vostra, soprattutto per voi nati nella terza decade. Discorso differente per quanto riguarda la sfera sentimentale in quanto la Luna e Venere in quadratura dal segno del Leone metteranno un po’ di imprevisti qua e là nella vostra relazione di coppia, che faticherete a gestire al meglio.

Se siete single avrete voglia di cambiare aria e cercare nuove avventure, anche se con quest'atteggiamento un po’ pessimista sarà difficile. Voto - 6,5

Sagittario: giornata entusiasmante quella di martedì per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Quando avete la Luna, Venere e Marte tutti favorevoli, niente e nessuno può fermarvi, con una giornata estremamente equilibrata tra amore e lavoro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale l'amore è l'ingrediente più importante per voi nativi del segno, e non dovrà mancare per nessun motivo all'interno della vostra relazione di coppia. Se siete single vedrete che presto scatterà quella scintilla, quel meccanismo nel vostro cuore che vi farà venire le farfalle allo stomaco.

Nel lavoro la giornata sarà valida ma meglio fare bene in conti delle vostre entrate, in modo da pianificare al meglio il vostro futuro. Voto - 8,5

Capricorno: configurazione astrale che prevede un buon Sole in trigono dal segno della Vergine, assieme a Giove e Saturno stabili nel vostro cielo. Unico neo sarà Marte in quadratura dal segno dell'Ariete. Per quanto riguarda la sfera sentimentale l'affiatamento di coppia sarà buono, ma non aspettatevi dolci effusioni o qualcosa di simile. Sarà in ogni caso però una bella giornata per voi. Se siete single è arrivato il momento di mettere da parte pensieri e preoccupazioni e concentrarsi sul presente. Nel lavoro le distrazioni non saranno ammesse e il successo che state cercando arriverà presto.

Voto - 7,5

Acquario: in leggero rialzo solo perché avrete la Luna favorevole secondo l'oroscopo di martedì 15 settembre. In amore dunque provate a sforzarvi un po’ e dite ciò che sentite veramente nei confronti del partner se volete riportare in auge i sentimenti e l'amore che prima scorrerà tra voi. Se siete single meglio dedicarsi alle amicizie che all'amore per questa giornata. Nel lavoro se non vi sentite in sintonia con i colleghi, dedicatevi alle vostre mansioni. Voto - 6+

Pesci: giornata molto buona per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, grazie ad una configurazione astrale che vi accompagnerà nelle vostre mansioni quotidiane. Sul fronte lavorativo tutto filerà liscio e senza intoppi, e sarete veramente soddisfatti quando le cose vanno per il verso giusto senza rallentamenti.

In amore deciderete di affrontare con tranquillità la giornata e stare con la vostra anima gemella, pensando esclusivamente a come fare per essere felici insieme. Se siete single provate ad approfondire una questione che al momento vi assilla. Voto - 7,5