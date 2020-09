L'oroscopo di mercoledì 9 settembre prevede molto entusiasmo e voglia di vivere per i nativi Bilancia, che potranno contare sulla Luna in trigono dal segno dei Gemelli e su Mercurio in congiunzione, mentre un ottimo Sole in trigono dal segno del Capricorno promette una discreta sfera sentimentale. Leone presterà un po’ di cautela all'interno della propria relazione di coppia, mentre Scorpione potrebbe faticare ad accettare alcuni aspetti della propria relazione sentimentale. Andiamo a vedere nel dettaglio l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 9 settembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni mercoledì 9 settembre 2020 segno per segno

Ariete: giornata niente male per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, considerato che avrete la Luna in sestile dal segno dei Gemelli. Per quanto riguarda la sfera sentimentale soprattutto per voi single sarà il momento adatto per stare con la gente e trascorrere belle serate insieme a chi volete. Se avete una relazione fissa riuscirete a tenere ogni cosa sotto controllo, riuscendo con un po’ d'impegno a stupire il partner. Nel lavoro la giornata sarà un po’ in calo, ma in ogni caso non sarà nulla di preoccupante. Voto - 7,5

Toro: oroscopo di mercoledì accettabile per quanto riguarda la sfera sentimentale, grazie al Sole in trigono dal segno della Vergine.

La vostra relazione di coppia tendenzialmente andrà bene, ma quella Venere in quadratura dal segno del Leone ogni tanto potrebbe portarvi a bisticciare il con il partner. Se siete single godetevi la vita e non ascoltate chi ha intenzione di andare contro di voi. Per quanto riguarda il lavoro se state pensando di organizzare un progetto nuovo, dovrete trovare i giusti colleghi con cui poter collaborare serenamente.

Voto - 7-

Gemelli: configurazione astrale che prevede l'arrivo della Luna nel vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo di mercoledì 9 settembre, oltre ad una già splendente Venere in sestile dal segno del Leone. In amore dunque la vostra relazione di coppia decolla e vi garantirà splendidi momenti in compagnia della vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade.

I single tenderanno ad essere socievoli anche con chi non conoscevano. Nel lavoro Mercurio in trigono dal segno della Bilancia favorisce i rapporti con i colleghi, favorendo potenziali progetti di gruppo. Voto - 9

Cancro: giornata da rivedere sotto alcuni aspetti secondo l'oroscopo. Sul fronte amoroso per voi single sarà una bella giornata per fare spese, per stare o con gli amici, cercando di non pensare, almeno per ora, alla vostra potenziale anima gemella. Se avete una relazione fissa potrebbe mancarvi un po’ di convinzione con il partner, cosa che potrebbe farvi bene in questo momento. In ambito lavorativo Giove e Saturno opposti potrebbero indurvi a rinunciare a un sogno, ma voi dovrete cercare a tutti i costi di non mollare.

Le giornate no possono capitare a chiunque. Voto - 6,5

Leone: la Luna tornerà a giocare a vostro vantaggio a partire da questa giornata di mercoledì, con Venere in congiunzione al vostro cielo da qualche giorno, preparatevi per un periodo praticamente sfrenato in amore. La vostra relazione di coppia sarà praticamente perfetta al momento e non avrete davvero nulla da invidiare agli altri anzi tutto il contrario. Se siete single amare una persona va bene, cercate solo di concretizzare questo sogno nel cassetto. Per quanto riguarda il lavoro tenetevi alla larga da operazioni rischiose al momento e continuate a mettere qualcosa da parte. Voto - 8+

Vergine: giornata leggermente in discesa per voi nativi del segno a causa della Luna che si troverà in quadratura dal segno dei Gemelli.

Fortunatamente il Sole sarà ancora parte ad ammortizzare un po’ questa situazione momentanea. Per quanto riguarda la sfera sentimentale dunque ci saranno novità intriganti nella vostra relazione di coppia, se ne vorrete godere al meglio, dovrete mantenere un atteggiamento moderato e vedrete che non ci saranno problemi di alcun tipo. Voi single cercherete di lasciarvi alle spalle ciò che non funziona più nella vostra vita. Nel lavoro buttatevi a capofitto nelle mansioni più ardue, ma senza essere troppo pignoli. Voto - 7

Bilancia: periodo più che discreto per voi nativi del segno da questa giornata di mercoledì secondo l'oroscopo, grazie alla Luna in trigono dal segno dei Gemelli e a Mercurio in congiunzione.

Sul fronte sentimentale sarete un po’ più entusiasti del partner, con una maggiore voglia di trascorrere più tempo insieme, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single potrebbe essere il momento adatto per esprimere apertamente i vostri sentimenti. Sul fronte lavorativo se si presenteranno divergenze con i colleghi per alcune opinioni, provate ad esprimere un parere che possa andare meglio per gli altri. Voto - 7+

Scorpione: oroscopo di mercoledì 9 settembre non all'altezza delle vostre aspettative, in quanto potrebbero esserci un po’ di tensione tra voi e la vostra anima gemella per colpa di Venere in quadratura. Dovrete lavorare un bel po’ per sistemare alcuni aspetti della vostra storia d'amore che da tempo richiedono attenzione.

I single un po’ di gelosia potrebbe crescere dentro di voi, ma dovrete farvi avanti se non volete perdere l'amore della vostra vita. Nel lavoro fortunatamente non avrete particolari problemi a comprendere e svolgere bene le vostre mansioni. Voto - 6,5

Sagittario: la Luna in opposizione dal segno dei Gemelli completa una configurazione astrale momentaneamente in calo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. In amore ci sarà ancora Venere in trigono dal segno del Leone a fornirvi supporto, ma in ogni caso un po’ d'attenzione sarà comunque richiesta per non causare inutili discussioni. I single tenderanno a trascorrere una simpatica serata con le persone che ama. Nel lavoro se qualcosa non vi convince di un vostro progetto, sarebbe il caso di correggerlo.

Voto - 7

Capricorno: oroscopo di mercoledì convincente sotto ogni punto di vista, a partire dalla sfera sentimentale, dove con il Sole in posizione favorevole, vi permetterà di far prendere il decollo alla vostra relazione di coppia, riuscendo a vedere il valore della vostra anima gemella soprattutto nelle piccole cose. Se siete single tenderete a fare ordine nella vostra mente, dedicando più tempo a quelle cose che per voi valgono molto. Nel lavoro la vostra vita frenetica si assesterà un po’ e potrete allentare la corda. Voto - 8-

Acquario: giornata più calma dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di mercoledì, grazie alla Luna in trigono dal segno dei Gemelli.

In amore dunque vivrete un breve periodo di tregua con il partner, che potrete sfruttare per spiegare come stanno realmente le cose. Nel lavoro non ci saranno grandi novità, ma fortunatamente ci saranno risultati discreti. Voto - 7-

Pesci: configurazione astrale non a vostro vantaggio per voi nativi del segno per questa giornata, a causa del Sole e della Luna in posizione sfavorevole. In amore andare d'accordo con il partner potrebbe non essere semplicissimo, forse per via di alcuni eventi che vi frustano un po’. Provate a parlarne insieme cercando di risolvere la questione. Se siete single lasciate perdere quelli che si credono superiori e fidatevi chi vi ha dimostrato la sua fiducia. Nel lavoro i problemi richiedono sempre la massima attenzione, dunque non prendete mai la situazione alla leggera.

Voto - 7