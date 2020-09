L'oroscopo del mese di ottobre si preannuncia molto interessante in quanto già a partire dal primo del mese, il pianeta Mercurio si sposterà nel segno zodiacale dello Scorpione, per poi fare dietrofront alla fine del mese, tornando nel segno della Bilancia a fine mese. In ogni caso, questi due segni zodiacali otterranno diversi benefici sul posto di lavoro, grazie a collaborazioni e incarichi particolari che li terranno sull'attenti, con risultati a volte importanti. Per l'Acquario la situazione sentimentale sarà in netto miglioramento fin da subito grazie a Venere che non si troverà più in posizione sfavorevole, mentre Sagittario dovrà continuare a essere fiducioso nei confronti del partner in quanto la stessa Venere si troverà in quadratura dal segno della Vergine.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di ottobre 2020 per quanto riguarda la seconda sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo ottobre 2020, seconda sestina

Bilancia: mese di ottobre piuttosto discreto per voi nativi del segno, anche se Venere non si troverà più in posizione favorevole. In ogni caso, per quanto riguarda la sfera sentimentale forse qualche incomprensione o malumore ogni tanto ci può stare, ma se sarete in grado di gestire bene le vostre emozioni, e l'umore del partner, non avrete nulla di cui preoccuparvi. Ma in generale grazie al Sole che passerà in congiunzione al vostro cielo fin dalle prime giornate del mese, vivrete giornate piuttosto soddisfacenti, di cui ne andrete fieri e le ricorderete a lungo.

Se siete single vi renderete conto che nel vostro cuore ci saranno tante persone che amate, ma su una in particolare avrete grandi ambizioni, da realizzare al più presto. Per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo, vi piacerà stare al centro dell'attenzione, soprattutto quando siete veramente competitivi nei confronti degli altri colleghi.

Ciò nonostante sappiate che dovrete tenere alto il vostro livello se volete rimanere in una posizione di rilievo. Verso la fine del mese tornerà Mercurio nel vostro cielo ad avvalorare tale settore. Voto - 7,5

Scorpione: arriva il pianeta Mercurio in congiunzione al vostro cielo già a partire dalle prime giornate del mese, e andrà a migliorare notevolmente la situazione per quanto riguarda il lavoro.

Infatti, se finora avete avuto il supporto di Giove in sestile dal segno del Capricorno, ideale per gestire bene le vostre mansioni, con Mercurio favorevole i rapporti con i colleghi tenderanno a migliorare notevolmente, regalandovi qualche soddisfazione in più soprattutto nei progetti di gruppo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale Venere lascia il segno del Leone, passando dunque in sestile dal segno della Vergine. Vivrete dunque una bella fase in amore, che soprattutto ai cuori solitari metterà tanta voglia di ricominciare a innamorarsi. Discorso simile per chi ha una relazione fissa secondo l'oroscopo. Infatti la piano piano uscirete dalla crisi che c'è state nelle settimane precedenti, aumentando giorno dopo la voglia di stare insieme e costruire un futuro radioso, soprattutto se siete nati nella terza decade, che saranno tra i più fortunati.

Voto - 8

Sagittario: il pianeta Venere si troverà in quadratura dal segno della Vergine a partire da questo mese di ottobre secondo l'oroscopo. Potreste dunque rischiare di inceppare in una crisi di coppia, dovuta anche ad alcune circostanze purtroppo un po’ sfortunate. Ciò nonostante se continuate a essere fiduciosi nei confronti del partner, non limitando la sua libertà, oppure continuando a manifestare amore in maniera del tutto disinteressata, forse potreste riuscire a evitarla tale crisi. Insomma dipende tutto da voi. Se siete single e siete innamorati, meglio procedere con i piedi di piombo, e costruire questa protezione relazione sentimentale piano piano, per poi completare l'opera quando godrete di un cielo migliore.

Nel lavoro invece la situazione non sarà così differente rispetto al mese precedente. Questo vorrà dire che potrete contare ancora su discreti risultati dalle vostre mansioni, per nulla deludenti sotto diversi punti di vista. Voto - 7-

Capricorno: oroscopo del mese di ottobre ottimo dal punto di vista sentimentale in quanto il pianeta Venere si troverà in trigono dal segno amico della Vergine per un po’ di tempo, regalandovi sensazioni stupende soprattutto se siete single e se avrete voglia di innamorarvi e buttarvi con entusiasmo e tantissimo romanticismo in una nuova relazione sentimentale. Se invece avete una storia d'amore stabile, sarete più affettuosi e disponibili nei confronti del partner e questo primo mese autunnale sarà solamente l'inizio di nuovi progetti tutti da sviluppare insieme alla persona che amate.

Nel lavoro incontrare altre persone può rivelarsi positivo, soprattutto per cercare di aprire le porte a progetti di più ampio respiro, che possano dunque elevare la vostra posizione attuale, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8,5

Acquario: periodo di rinascita per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, grazie al pianeta Venere che non si troverà più in posizione sfavorevole. Per quanto riguarda la sfera sentimentale dunque l'affiatamento di coppia sarà decisamente più alto, con un periodo più promettente. Troverete un uscits da questa crisi, e la vostra anima gemella sarà decisamente più disponibile nei vostri confronti, merito anche del vostro atteggiamento più malleabile.

Se siete single spenderete più tempo in fatto di sentimenti in questo periodo, e vi sentirete più sicuri di voi stessi, con una gran voglia di trovare qualcuno con cui stare. Nel lavoro secondo l'oroscopo la situazione sarà più o meno stabile, apparte qualche piccola sbavatura con i colleghi causata da qualche confronto un po’ più spinto che a volte però ci potrebbe anche stare. Voto - 7,5

Pesci: oroscopo del mese di ottobre in calo per colpa del pianeta Venere che si troverà in opposizione dal segno della Vergine. Avrete bisogno di maggior sicurezza in voi stessi se volete continuare a vivere momenti sereni, ma quando vi sembra che le cose non vadano per il verso giusto, è difficile vedere il lato positivo.

Ciò nonostante quello che potreste fare è cercare di andare avanti e fare ciò che ritenete più opportuno. Se siete single vivere in tensione non è una bella cosa, dunque perché arrabbiarsi sempre anche per le piccole cose? Piuttosto godetevi quanto di buono avete accumulato finora, con la speranza che il futuro riservi per voi sempre di più. Nel lavoro secondo l'oroscopo Mercurio sarà in trigono dal segno dello Scorpione, e sarà perfetto per proporre progetti lavorativi più ambiziosi, ma che dovrete portare a termine con estremo impegno se volete vedere risultati degni di nota. Voto - 7-