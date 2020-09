L'Oroscopo di sabato 26 settembre, apre con le nuove previsioni zodiacali in vista del prossimo inizio weekend. Sotto la minuziosa lente astrale i comparti contrassegnati dalle sigle "amore" e "lavoro", il tutto in relazione agli ultimi segni interessanti la sestina relativa a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Mettiamo subito in evidenza il più fortunato tra tutti e sei i segni in analisi: l'Acquario. Il fortunato segno di Aria potrà contare su una meravigliosa Luna in ingresso nel proprio comparto, di conseguenza usufruire dell'ambita posizione "top del giorno". Curiosi di sapere quali saranno i restanti simboli astrali potenzialmente favoriti nella giornata di domani?

Certamente, più che ottimo si annuncia il periodo per coloro appartenenti a Bilancia e Capricorno, terzetto classificato con le cinque stelline della buona sorte. Intanto le previsioni zodiacali del giorno oltre a regalare a piene mani fortuna e sogni, sono responsabili anche di delusioni ed eventuali malumori: in questo caso ad avere le quotazioni in negativo saranno coloro nativi del Sagittario, nel frangente considerati in giornata"sottotono".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo del 26 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline sabato 26 settembre

Una nuova giornata sta per iniziare: ansiosi di sapere cosa riserverà l'Astrologia il quinto giorno dell'attuale settimana?

Come al solito, metro di misura nel giudicare il periodo è la nostra esclusiva classifica stelline interessante la giornata di sabato 26 settembre. Visto che abbiamo già anticipato qualcosa in merito alla scaletta analizzando uno ad uno i singoli segni. In primo piano il svetta il segno dell'Acquario e a seguire tutti gli altri con, al secondo posto Bilancia e Capricorno.

Seguono a ruota Scorpione e Pesci lasciando l'ultimo posto in classifica agli amici Sagittario.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

: Acquario - Luna nel segno; ★★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★: Sagittario.

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 26 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★.

L'oroscopo del giorno 26 settembre indica che partirà certamente in bellezza questo primo giorno di weekend. In amore, parlando di single, anche se in questa giornata non dovesse accadere nulla di speciale, vietato iniziare con i soliti musi lunghi. L’anima gemella di certo è ad un passo da voi, domani potreste quasi convincerla ad aprivi il cuore. Invece fantasia, immaginazione fervida e un sano ottimismo saranno i regali delle stelle del periodo a coloro in coppia: a voi l’astuzia di utilizzarli al meglio nelle situazioni più congeniali. Ci sono splendide previsioni anche per chi fosse in attesa di risposte sentimentali: la Luna in Acquario spingerà verso nuove soluzioni, nuove esperienze dalle quali potrebbe scaturire un'attrazione improvvisa.

Nel lavoro, come potrebbe non andare bene con questo bellissimo cielo che vi protegge? Dai, approfittatene pure, ma con garbo. Voto 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato annunciano a voi nativi una giornata tutto sommato buona, anche se valutata con quattro semplici stelle non affatto male. Secondo quanto preventivato dagli astri di settore, dovrete agire con una certa calma, senza cercare come sempre di strafare. In amore, procederà tutto "quasi" a gonfie vele, starà a voi scegliere la direzione giusta o sbagliata che sia. In questo frangente le stelle non favoriscono i grandi cambiamenti, quindi, dovreste cercare di mantenere ben stretto quello che avete o che davvero vale nella vostra vita, anche se appartiene ormai al passato.

Single, gli astri del momento danno il benvenuto ad eventuali amicizie interessanti, in grado di generare nuove prospettive sentimentali. Grazie a loro, potrete arricchire di nuove opportunità la vostra visione della vita. Nel lavoro, l'Astrologia consiglia di investire più tempo e nuove energie. Infatti si prevede per voi una continuazione su linee sicuramente più proficue la prossima settimana. Voto 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★. L'oroscopo di sabato 26 settembre al Sagittario indica un finale di settimana non affatto come nelle attese. Secondo quanto estrapolato dalle effemeridi sul segno, il comparto relativo all'amore non sarà esente da sorprese "al contrario". Sicuramente, per alcuni, l'attuale relazione di coppia necessiterà quantomeno di un chiarimento: approfittate per riallacciare quel discorso che sapete, volutamente lasciato in sospeso.

In coppia, un piccolo consiglio: evitate di piangetevi addosso! Anche se doveste andare incontro ad importanti difficoltà, calmatevi e ragionate. Single, a voi servirebbe solo un nuovo look o una nuova immagine: lavorate di fantasia, ok? Se poi come è probabile, non vorrete essere passivi spettatori, allora dovrete usare l'arma dell'astuzia e tanta pazienza. Nel lavoro invece, se le cose non dovessero evolvere come pensate, allora cercate di non forzare la mano, anzi, datevi da fare per scoprirne le cause e reagire. Voto 7.

Oroscopo del giorno 26 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato 26 settembre annuncia una giornata di fine settimana davvero super, soprattutto nei rapporti affettivi in generale.

In amore pertanto, la prestigiosa Luna in Acquario potenzierà la vostra tenacia, insieme al senso pratico, appianando con discrezione quasi tutte quelle piccole o medie divergenze a livello famigliare. Adesso che potete, accelerate su tutti i fronti: le stelle dicono che adesso state spingendo nella direzione giusta, bene così! Single, siete ancora in cerca d'affetto? Bene, soprattutto se appartenente ai nati in seconda o terza decade (ma anche gli altri) avrete buone possibilità: un'amicizia di vecchia data potrebbe presto diventare qualcosa di importante, sappiatelo. Nel lavoro, in ottimo aspetto la parte finanziaria: qualche entrata in più potrebbe far comodo? Ottime le probabilità di fare un buon affare o produrre meno spese.

Voto 9

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): 'top del giorno'. Le previsioni astrali di sabato annunciano l'arrivo un weekend dall'aspetto roseo e, seppur a tratti, addirittura trionfale: il motivo? Lo abbiamo già in parte svelato inizialmente: la Luna farà ingresso nel vostro settore portando aria di novità e nuove opportunità in campo affettivo. Oltre al partner, sarà la famiglia il vostro punto di riferimento per questo sabato: avrete l’opportunità di farvi valere, trovare soluzioni o proporre cose nuove, interessanti al punto da lasciare molti a bocca aperta. Single, tranquilli, a tanti di voi tutto andrà per il meglio: vi sentirete capaci di affrontare qualsiasi problematica, anche la più ostica da "domare".

Nel lavoro infine, l'oroscopo di domani indica tanta positività su cui puntare. Agendo con una certa intraprendenza riuscirete ad imporvi abbastanza facilmente sui colleghi, senza darlo a troppo a vedere: d'obbligo massima naturalezza. Voto 10+.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo di sabato 26 settembre predice che il periodo in analisi si presenterà al vostro cospetto né più e né meno come tante altre giornata già trascorse, ossia nella normalità più semplice. In amore non andrete molto alla grande, specialmente se in coppia poco stabile: non abbiate paura di mettere in gioco le vostre emozioni o i desideri più intimi. Invece chi può contare su un rapporto di coppia che funziona, con un accordo ben collaudato queste giornate porteranno momenti di grande tenerezza.

Single, la giornata sarà abbastanza promettente, soprattutto grazie ad alcuni pianeti positivi (Giove e Plutone), pronti a lanciare intense vibrazioni sotto il profilo sentimentale e passionale. Insomma uno scudo stellare fatto di astri amici, capaci di far emergere il vostro lato migliore. Nel lavoro, per chiudere, è finalmente arrivato il momento di riprendersi la propria libertà di scelta: ricomincerete a pensare in grande, con un pizzico di ambizione che non guasta mai. Voto 8.