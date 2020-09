L'oroscopo di venerdì 18 settembre prevede un atteggiamento più ragionevole per i nativi sotto il segno della Vergine, utile soprattutto in ambito lavorativo, mentre Ariete potrebbe iniziare a volere di più dal proprio impiego, e con Marte in congiunzione sarà particolarmente motivato. La Luna in Bilancia porta un po’ di fortuna ai nativi Acquario, che dovranno assolutamente approfittare del momento, mentre Cancro inizierà a vedere in modo diverso una persona conosciuta da poco. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 18 settembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 18 settembre 2020 segno per segno

Ariete: la Luna si troverà in opposizione in questa giornata di venerdì secondo l'oroscopo, questo significa che potreste causare qualche piccola discussione nei confronti del partner che fortunatamente, grazie anche a Venere favorevole, potreste riuscire ad evitare.

Se siete single avrete bisogno di una pausa dalla vostra routine, e fare qualcosa di diverso. Nel lavoro volete qualcosa di più e cercherete disperatamente di impegnarvi al meglio per ottenere ciò che volete. Voto - 7+

Toro: configurazione astrale in miglioramento per voi nativi del segno, con la Luna che non vi ostacola più, anche se Venere continua ad essere sfavorevole secondo l'oroscopo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale il dialogo tornerà ad esserci tra voi e il partner. Sfruttatelo per mettere a posto alcune cose che non vanno. Se siete single non tutte le vostre conversazioni intellettuali si tramuteranno in amore, ma una di queste vi colpirà e ve la porterete in mente per molti altri giorni.

Sul fronte lavorativo con Giove dalla vostra parte state dimostrando di avere talento con le vostre mansioni, e i colleghi saranno più fiduciosi nelle vostre capacità. Voto - 7

Gemelli: potreste ritrovarvi a riflettere su situazioni inedite in famiglia secondo l'oroscopo di venerdì, e con la Luna in trigono dal segno della Bilancia potreste riuscire a trovare la retta via e cercare di ottenere un affiatamento migliore con i vostri cari, in particolare con il partner.

Se siete single la fortuna inizia a girare e le relazioni sociali saranno più piacevoli e produttive. Per quanto riguarda il lavoro le spese potrebbero essere più alte del previsto al momento, in ogni caso, riuscirete presto a recuperarle. Voto - 7,5

Cancro: Luna che passa in quadratura dal segno della Bilancia secondo l'oroscopo di venerdì 18 settembre.

La sfera sentimentale potrebbe essere un po’ in calo dunque, ma con un po’ d'impegno e di ottimismo, vedrete che tutto andrà bene. Se siete single potreste vedere in modo diverso una persona conosciuta da poco, ciò nonostante provate ad avvicinarvi tra qualche giorno, quando questa Luna sarà più favorevole. Nel lavoro un po’ di confusione con tutti gli impegni che avete ci può anche stare. Per cominciare, svolgete prima quegli incarichi più leggeri. Sarà già qualcosa in meno. Voto - 7-

Leone: ancora un'ottima giornata per voi nativi del segno per la vostra relazione sentimentale, con Venere in congiunzione che porta prosperità e tanto romanticismo tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single le relazioni che state instaurando si riveleranno molto piacevoli, e sarà facile a quel punto trovare qualcuno da amare, soprattutto quando vi sentite con il cuor leggero.

Nel lavoro al momento i risultati ci sono, ma è meglio non alzare il piede dall'acceleratore e continuare a darsi da fare per non rimanere indietro. Voto - 8

Vergine: oroscopo di venerdì nel complesso soddisfacente per quanto riguarda la sfera sentimentale. Le tradizioni saranno il vostro forte e al partner non dispiacerà vivere una giornata nel complesso tranquilla. Basta solo che non si litighi. Se siete single e siete in attesa di risposte, potreste ricevere qualche conferma. Nel lavoro un atteggiamento più ragionevole vi aiuterà ad avere delle intuizioni geniali secondo l'oroscopo, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8

Bilancia: oroscopo di venerdì che prevede l'arrivo di una magnifica Luna in congiunzione al vostro cielo.

In ambito sentimentale dunque quella spinta che stavate aspettando per rilanciare la vostra relazione di coppia è finalmente arrivata, dunque sfruttate al meglio l'occasione. Se siete single sarete in grado di affrontare alcune questioni con alcune persone. In ambito lavorativo lasciate perdere coloro che remano contro di voi e seguite il vostro intuito. Voto - 8

Scorpione: questo periodo non è dei migliori al momento secondo l'oroscopo, con Venere in quadratura dal segno del Leone che non vi dà pace. In amore ci sono evidenti difficoltà in famiglia o con il partner, anche ad organizzare una giornata. Cercare il dialogo potrebbe essere una soluzione, ma ci vorrà il giusto atteggiamento. Se siete single vi serviranno idee ben più originali per fare colpo su chi amate.

Per quanto riguarda il settore professionale dovreste iniziare a fare la voce grossa se volete che le vostre idee vengano prese in considerazione. In fin dei conti, i risultati li avete portati e non siete di certo inferiori agli altri. Voto - 6,5

Sagittario: oroscopo di venerdì che prevede la Luna in quadratura dal segno della Bilancia, e Venere in trigono dal segno del Leone. In amore dunque l'affiatamento di coppia sarà ancora ottimale, ciò nonostante attenzione al vostro temperamento oppure a come gestirete alcuni impegni familiari. I single potrebbero sfogarsi dire ciò che pensano, ma attenzione anche alle conseguenze. in ambito professionale è tutto molto più semplice quando sapete cosa fare, con risultati positivi per ogni mansione.

Voto - 7+

Capricorno: questo sarà il periodo adatto per sfruttare tutta la vostra immaginazione e creatività sul posto di lavoro, grazie a Giove e Saturno favorevoli, ma anche al Sole in trigono dal segno della Vergine, che vi dona un buon senso di responsabilità. In ambito sentimentale avrete grandi energie e tanto buonumore, da condividere con il partner per trascorrere bei momenti insieme. Se siete single sfruttate al meglio le frecce nel vostro arco per fare breccia nel cuore della persona che vi piace. Voto - 8-

Acquario: la Luna vi sarà favorevole secondo l'oroscopo di venerdì 18 settembre, portando un pizzico di pace nella vostra vita sentimentale. Non sentirete l'esigenza di condividere tutto con il partner, ma almeno potreste provare a cercare il dialogo e chiarire alcune questioni.

I single tenderanno ad essere pazienti e perseveranti. Prima o poi l'amore arriverà anche per loro. In ambito lavorativo con tutti gli impegni che avete da portare a termine, non dimenticate quelli più importanti. Voto - 7-

Pesci: mostrare la vostra gioia e il vostro entusiasmo renderà sicuramente di buonumore anche il partner in questa giornata. Se la vostra anima gemella non sarà di buon umore, potreste provare a rincuorarla e cercare di risolvere i problemi insieme. Vedrete che le cose andranno decisamente meglio in questo modo. Se siete single vi sentirete ottimista, e in questa giornata avrete voglia di uscire a fare nuove conoscenze. Sul posto di lavoro potreste aver bisogno di alcuni cambiamenti che possano farvi uscire da questa fase di stress, portando qualche risultato migliore.

Voto - 7+