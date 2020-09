L'oroscopo settimanale del lavoro è pronto a rivelare quali cambiamenti e novità è lecito attendersi sul piano astrale da lunedì 7 a domenica 13 settembre 2020. Approfondiamo quindi le previsioni delle stelle relativamente al settore lavorativo per la seconda settimana di settembre, dedicate a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo settimanale sul lavoro: da Ariete a Cancro

Ariete – Sul fronte lavorativo vi aspetta una settimana favorevole. Anche se in passato avete dovuto sopportare delle pressioni o delle umiliazioni, ora è arrivato il momento di riprendervi ciò che vi è stato tolto. Alcuni contratti vedono finalmente la luce e molte persone si mostrano soddisfatte di stringere un accordo con voi.

Potete tentare anche la fortuna e rischiare un po' più del solito.

Toro – Se avete iniziato da poco a lavorare, dovete continuare a fare la gavetta. In ogni ambiente lavorativo l'ultimo arrivato viene visto e trattato come un alieno, perciò dovrete sopportare un po'. Presto potrete sviluppare i vostri progetti, quindi non lasciate che la vostra impazienza impedisca di raggiungere i vostri obiettivi. L'unica nota positiva di questa seconda settimana di settembre è il settore economico, infatti, potreste ottenere molto di più di quanto sperato, magari qualche gratifica.

Gemelli – Se nelle settimane scorse avete lasciato qualche affare in bilico o avete subito alcune perdite economiche, in questa nuova settimana estiva potreste ritrovare la stabilità.

Abbiate fiducia nelle vostre capacità. Molte persone si fidano di voi, ispirate sicurezza e sapete essere simpatici. Non dimenticate i pro e i contro, e accettate i consigli di una persona fidata, se dovete fare una scelta definitiva. Lo stress potrebbe farvi visita, quindi un buon riposo potrebbe giovarvi.

Cancro – In questa seconda settimana di settembre la vostra ripresa potrebbe dirsi completa. Sfruttate al meglio questo periodo per mettere a frutto le vostre idee, riorganizzare i vostri contatti e costruire un buon futuro lavorativo. Anche se il vostro fattore economico non vi fa dormire la notte, non deve essere visto come un ostacolo tra voi e il progetto a cui tenete molto.

Se di recente avete conseguito un titolo di studio potreste iniziare a cercare un lavoro, magari prendere anche in considerazione l’opportunità di lavorare fuori regione. I prossimi mesi potrebbero portare delle novità, quindi perché non anticipare il destino con qualche decisione importante?

Previsioni degli astri fino al 13 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Per il campo lavorativo si prospetta una settimana di recupero. Avete una grande energia e siete pronti a impegnarvi molto per sanare le perdite causate dall'emergenza sanitaria, ma anche per portare a termine dei progetti che avevate iniziato prima della pandemia. Non abbiate paura se dovete assumervi delle responsabilità. Le persone che vi stanno attorno vi appoggiano e vi invogliano a non mollare la presa.

Siate contenti di essere circondati da persone che vi vogliono davvero bene.

Vergine – Settimana positiva dal punto di vista professionale: rispetto ai mesi scorsi siete più partecipi e vogliosi di lavorare. Forse qualche bastonata vi è servita come spinta e vi ha fatto acquistare più sicurezza in voi stessi. Periodo ottimo, soprattutto per coloro che hanno un’attività commerciale, in quanto potranno recuperare qualche spesa di troppo o pagare qualche piccolo debito in sospeso. Insomma, se in passato vi siete lasciati andare adesso è tempo di recuperare e di mostrare a tutti la vostra grinta.

Bilancia – Ritrovare un equilibrio dopo varie vicissitudini non è mai semplice. Tuttavia, rispetto agli altri segni zodiacali voi avete la forza di rialzarvi anche di fronte alle sconfitte.

Un vecchio saggio recita 'Chi si accontenta, gode'. Questo, però, non è il vostro caso e mai lo sarà, se sapete di poter ottenere di più di certo non restate fermi a guardare. Potreste recuperare dei rapporti con colleghi, magari con quelli più burberi o meno capaci. Ricordate che mantenere un ambiente sereno è importante sul lavoro.

Scorpione – La vostra carriera professionale è molto attiva e alquanto positiva. Siete capaci di distinguere il buono dal cattivo e a concludere gli affari a vostro vantaggio. Se di recente avete rifiutato qualche accordo, l'oroscopo consiglia di rivederlo. Adesso i tempi sono cambiati e magari potreste trovare qualcosa di buono anche nelle situazioni finora sottovalutate.

Sarà possibile fare degli incontri utili per la vostra attività professionale. Se avete un affare in sospeso e che volete portare a termine, questa è la settimana adatta per concluderlo.

Il lavoro secondo l'oroscopo dal 7 al 13 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Ottima settimana dal punto di vista lavorativo. Se vi siete dati da fare non avete motivo di lamentarvi. Si annunciano giornate serene e anche molto indaffarate. Se avete aperto una nuova attività e vi preoccupate per la scarsa affluenza, ora dovete ricredervi. Questa settimana vi riserva numerose sorprese, se non avete ancora un impiego, sarà possibile trovarlo anche se non è adatto ai vostri studi, però, ben venga basta che si lavori.

Capricorno – Vi aspetta una settimana di transito dal punto di vista lavorativo, quindi qualsiasi cosa abbiate in mente l’Oroscopo consiglia di attendere con calma e pazienza. Se avete da poco chiuso una collaborazione non buttatevi subito in un nuovo progetto, attendete tempi migliori. Se vi state trasferendo da un'azienda all'altra, cercate di fare una bella impressione sui colleghi o sul capo, e metteteci del vostro quando fate un qualsiasi lavoro. Le cose originali sono spesso ben accolte.

Acquario – Necessitate di cambiamenti drastici in questa settimana. Non azzardatevi con affari o progetti troppo impegnativi o in via di definizione, poiché regna troppa incertezza. Se dovete chiudere un contratto o una collaborazione non redditizia, questa è la settimana adatta per farlo.

Tutto potrebbe cambiare in poco tempo e slegarsi da questa situazione potrebbe essere difficile. Se dovete riproporre qualcosa o qualche idea al capo, fatelo subito. Avete le energie per creare qualcosa da zero.

Pesci – Questa settimana la fortuna bacia i vostri affari. Se dovete stringere un'alleanza o concludere un contratto, seguite il vostro istinto. Siete abbastanza in grado di riconoscere la lealtà e l'onestà di una persona, anche se non la frequentate spesso. Ciò che conta è concludere in breve tempo gli affari che rendono molto, visto che dopo le vacanze estive la vostra mente si è rigenerata e il vostro corpo si è ripreso dallo stress accumulato nei mesi scorsi.