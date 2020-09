L'oroscopo della settimana che va dal 7 al 13 settembre 2020 è pronto a mettere in chiaro quali sorprese e novità vi saranno sul piano astrale durante questa nuova settimana settembrina. Quali validi suggerimenti riserva questo Oroscopo ai 12 segni zodiacali per i prossimi sette giorni? Approfondiamo il tutto con le previsioni delle stelle sull'amore per la seconda settimana di settembre.

Oroscopo settimanale su amore: da Ariete a Cancro

Ariete – Vi aspetta una settimana elettrizzante e carica di energia. Dopo le vacanze estive a dir poco movimentate avete recuperato un po' di tranquillità e serenità.

Approfittate di queste stelle per riprendere in mano la situazione sentimentale che avevate un po' trascurato nei mesi scorsi. Se qualcuno vi ha riempito di dubbi amletici, ora i sentimenti sono più chiari e spetta a voi plasmare la vostra vita amorosa. Non permettete a nessuno di guastarvi l’umore e la felicità.

Toro – In questa seconda settimana di settembre potreste ritrovarvi al centro di una discussione abbastanza pesante con il partner d’amore, ma non buttatevi giù, questa situazione serve solo a rafforzare il rapporto di coppia. Parlate liberamente e con più tranquillità, non avete motivo di temere una reazione negativa da parte della persona che amate. Cercate di controllare il vostro carattere irruento, altrimenti tutta la vostra intenzione di recuperare il legame con il partner va a farsi benedire.

Di sicuro non avete una doppia personalità, ma la vostra indole spesso salta fuori e vi spinge ad agire in certi modi, appunto, irruenti. Cambiare si può e voi lo volete davvero.

Gemelli – In questa settimana il vostro umore migliora a vista d’occhio. Questa vostra allegria migliora anche le vostre relazioni personali.

Dopo un’estate fatta di alti e bassi, finalmente potete riprendere il vostro rapporto d’amore da dove eravate stati interrotti. Avete degli obiettivi ben concreti anche nella vita sentimentale. Portate a termine i vostri progetti in breve tempo possibile: vi aspetta un futuro radioso. Ciò che conta è non farsi prendere dal panico, nemmeno davanti agli ostacoli più tosti.

Qualsiasi siano i problemi, gli ostacoli, li supererete alla grande.

Cancro – Anche in questa seconda settimana di settembre ci sono delle questioni amorose da sistemare, smettetela di rinviarle e affrontatele una volta per tutte. Fate in modo che il vostro temperamento un po' nervoso non influisca negativamente il vostro rapporto con la persona amata. Potreste fare scoppiare altre discussioni, ma sicuramente riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi senza compromettervi. Non provocate chi appoggia i vostri progetti e le vostre iniziative.

Previsioni astrali fino al 13 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – In questa settimana avete l’occasione di mettervi in mostra. Cercate di non frequentare troppe persone in una sola volta, ma di approfondire la conoscenza con una persona degna della vostra stima.

È arrivato il momento di mettere la testa a posto e d tenere i piedi per terra, sempre se siete interessati a trovare l’amore vero, quello che dura per tutta la vita. Se siete single e siete disperati perché non riuscite a non trovare l’anima gemella, dovete armarvi di pazienza, prima o poi l’amore busserà alla vostra porta e tutto verrà da sé.

Vergine – In questi ultimi mesi non siete stati troppo fortunati in amore. Tuttavia, in questa seconda settimana di settembre non potete far scontare tutta questa tristezza a chi vi sta vicino. Dovete andare avanti, senza troppi piagnistei. Non si sa mai che la persona giusta arrivi proprio nel momento in cui state piangendo qualcuno che vi ha ferito e lo spettacolo che si presenterà ai suoi occhi potrebbe non essere gradito.

L'oroscopo consiglia di asciugare le lacrime, di alzarvi dal letto e di affrontare la vita con più grinta di prima. L'amore ce n’è per tutti, anche per chi ne ha passate tanti o per chi ha perso la speranza.

Bilancia – Dovete vincere i vostri timori, soprattutto quelli legati alla fiducia del prossimo. Anche se per voi è difficile lasciarvi andare, dovete rischiare! Se c’è qualcuno che vi piace davvero, vale la pena conoscerlo meglio. Dovete tirare fuori il vostro coraggio, solo così non rischiate di vivere da soli. Gli amici che vi conoscono bene sono pronti a sostenervi e a farvi ragionare. Le coppie di vecchia data procedono bene, forse è arrivato il momento di fare un esaudire un desiderio, di fare un passo importante per animare un po’ la vita di coppia.

I sogni son fatti per essere realizzati, non per fare la muffa in un cassetto.

Scorpione – In questa settimana cercate aprirvi di più con la persona che ha fatto breccia nel vostro cuore, senza la paura di compiere qualche passo sbagliato o di dire una parola di troppo. Siete pronti a dichiarare ai quattro venti ciò che realmente nutrite per la persona interessata. Se siete single e avete rinunciato a trovare l’anima gemella da molto tempo, questa è la settimana adatta per rimettervi in gioco. Le stelle vi sono amiche, l’esuberanza non vi manca, quindi perché non cercare nuove emozioni?

L'amore secondo l'oroscopo dal 7 al 13 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Questa settimana potrebbe vedervi protagonisti, ma dovete avere il coraggio di esprimere i vostri pensieri, mettere in cantiere tutti i vostri progetti.

Provare dei sentimenti non è sufficiente per essere felici, dovete fare qualcosa per metterli in pratica e soprattutto far capire cosa provate alla persona interessata. Abbiate molta cura del vostro aspetto, sia per mantenere vivo l’interesse nel partner, sia per piacere a voi stessi. È importante cercare di riscuotere un buon successo, anche lavorativo. Qualche porta bisogna sempre tenerla aperta, se volete brillare nella vostra vita.

Capricorno – In questa nuova settimana settembrina i rapporti raggiungono finalmente quell'armonia perduta. Sentite l’esigenza di raggiungere una certa stabilità e di solidificare il vostro rapporto di coppia. Sapere di avere qualcuno ad aspettarvi rende le vostre giornate meno tetre e grigie.

Anche se spuntano nuovi grattacapi, siete disposti a un confronto civile, a perdonare, a usare un tono più comprensivo e ad ascoltare ciò che ha da dire il partner. Siete orgogliosi dei successi della vostra anima gemella, anche se voi non riuscite ad ottenerlo uno.

Acquario – In questa nuova settimana di settembre alcune stelle sono dalla vostra parte, ma anche voi dovete fare un piccolo sforzo. Dovete imparare a essere più sicuri di voi stessi e a non permettere a chicchessia di prendervi in giro. Sapete molto bene di valere moltissimo: anche se siete felici della vostra relazione vi siete fatti calpestare un po' troppo, quindi è tempo di ribellarvi e far capire a tutti di che pasta siete fatti.

Siate duri, ogni tanto.

Pesci – In questo periodo vi state comportando in modo strano, soprattutto in ambito sentimentale. Non avete capito come comportarvi con il partner o con la persona che vi piace. Fareste bene a esprimere i vostri sentimenti, non attribuite le colpe solo alla persona amata ma dovete scavare dentro di voi per capire quale perché provate un certo disagio. Abbiate più compassione di chi si sforza a essere carino e premuroso nei vostri riguardi, e non fate filmini mentali, spesso questo atteggiamento non significa ’tradimento’. L'oroscopo, infine, consiglia di non essere sempre sospettosi nei confronti di persone che vogliono solo il vostro bene, rischiate di perderli strada facendo.